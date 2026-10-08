3’üncü çocuğunu doğurmak üzere… Bütün yıl çalıştı, 5 filmde oynadı… ‘Beni boş yere övmeyin, ne zor durumda hamile kadınlar var!’

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Hollywood’un uzun yıllardır zirveden inmeyen ismi en çok neredeyse bütün yüzünü kaplayan gülümsemesiyle tanınıyor ve sinema dünyasının en sempatik yıldızlarından biri olarak anılıyor.

Anne Hathaway, milyonları kendisine hayran bıraktığı tüm bu özellikleri bir yana oldukça mütevazı bir kişiliğe sahip.

İki oğlu olan yıldız isim 43 yaşında sürpriz hamileliğini açıklayıp 3’üncü bebeğini beklediğini hayranlarına yaz aylarında duyurmuştu.

Bir yandan karnı burnunda halde çalışan ve dünyanın dört bir yanındaki galalara koşturan Anne Hathaway bir yandan da oyunculuk kariyerinin en hareketli ve bereketli senelerinden birini yaşadı.

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Ünlü oyuncu bu yıl hepsi çok ilgi çeken 5 filmde birden oynadı. Üstelik bu filmlerin bir kısmında oynadığında hamileliğinin başlarındaydı. Zaten yıldız isim bu filmlerin tanıtım turlarına da karnı burnunda çıktı ve bu da oldukça zorlu ve yorucu bir süreçti…

Anne Hathaway’in yeni gösterime giren filmi Verity, onun 2026’daki zorlu film yolculuğunun son halkası olacak. Ünlü oyuncu artık köşesine çekilip doğumu ve yeni doğacak bebeğini beklemeye çoktan başladı.

Ancak son günlerde sosyal medyada sıkça paylaşılan sözleriyle hâlâ gündemde kalmaya devam ediyor.

Son filmi Verity ile beraber 2026’da beyazperdede “Mother Mary”, “The Devil Wears Prada 2”, “The Odyssey” ve “The End of Oak Street” filmleriyle izlediğimiz Anne Hathaway, AP’ye verdiği röportajdaki sözleriyle takdir topladı.

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“Verity”nin vizyona girmesiyle birlikte Hathaway’in filmler ve basın turlarını da kapsayan ve bu yıl sinemalarda gösterime giren beş büyük filmle sonuçlanan, dur durak bilmeyen yoğun çalışma temposu sona eriyor. Üstelik kısa süre içinde üçüncü çocuğunu dünyaya getirmeye hazırlanıyor; ardından, ufak bir molanın ardından Tom Cruise ile bir “Days of Thunder” devam filminde bir araya gelmeyi planlıyor. Ancak tüm bunlar için kendine pay çıkarmıyor ya da kendini övüp durmuyor.

Yıldız isim AP’ye konuşurken bu durumun hatırlatılması üzerine “Lütfen el bebek gül bebek büyütülmüş o aktrisi gereğinden fazla övmeyelim” dedi ve sözlerine “Hem evde hem de iş yerinde, bu sabah manikür yaptırmamış pek çok hamile kadın var. İşimi yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çok büyük bir destek görüyorum. Benden daha zor durumdaki kadınlar varken bunu konuşmayalım” diye devam etti.

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Hathaway, bu sözleriyle sadece kadın meslektaşlarından değil dünyanın dört bir yanındaki kadın hayranlarından da alkış aldı…