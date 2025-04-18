39 yaş genç sevgilisi bikinili güzellerle görüntülendi... Her yaptığı kabulümdür... Yeter ki elimden gitmesin

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Bazen insanın kalbi acısa da sevdiği gitmesin diye her şeyi göze alıyor özetle.

Tıpkı yılların yıldızı Cher gibi!

Artık herkesin bildiği gibi 78 yaşındaki Cher bir süredir kendisinden 39 yaş daha genç olan müzik yapımcısı Alexander AE Edwards ile bir ilişki yaşıyor...

Üstelik çocuklarının, başından beri buna karşı çıkmasına rağmen. Dahası onunle evlenmeyi bile istiyor.

Aralarındaki yaş farkına rağmen, iki oğlundan da genç sevgilisiyle gayet mutlu olduğunu savunan ünlü şarkıcı, birkaç gündür ayrılık söylentileriyle gündemde.

SÖZCÜSÜ AYRILIK İDDİALARINI YALANLADI

Bunun nedeni de 39 yaşındaki Edwards'ın basına yansıyan fotoğrafları.

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O fotoğraflarda Alexander A.E Edwards, Coachella Festivali'nde sarışın genç bir kadınla samimi şekilde eğlenirken görülüyor.

Görüntülerin yayılmasından sonra da Cher ile Alexander A.E Edwards'ın ayrıldığı konuşulmaya başladı.

Fakat asıl adı Cheryl Sarkisian olan yıldız bütün bu söylentileri yalanladı.

Cher'in sözcüsü TMZ adlı internet sitesine yaptığı açıklamada, çiftin arasındaki bağın eskisinden daha güçlü olduğunu belirtti.

Sözcüsü, Cher'in Coachella'da sevgilisini yalnız bırakmış olmasının çiftin arasında bir sorun olduğunu göstermeyeceği konusunda ısrarlı konuştu.

ESKİ AŞKINI 12 FARKLI KADINLA ALDATTI: Bu arada Alexander Edwards'ın çok da sadık bir sevgili olmadığını bilenler biliyor zaten. Ünlü müzik yapımcısı, bir dönem birlikte olduğu Amber Rose'a 12 farklı kadınla ihanet etmişti.





ONUNLA EVLENMEK İSTİYOR

Bu yılın başında gündeme gelen iddialara göre Cher artık sevgilisiyle daha sağlam bir bağ istiyor, yani onun kendisiyle evlenmesini arzu ediyor.

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Çünkü genç sevgilisinin günün birinde çekip gitmesini önlemenin tek yolunun bu resmi bağ olduğuna inanıyor.

Radar adlı internet sitesine konuşan bir kaynağa göre Cher, Alexander Edwards'ın kendisiyle kalmasını ve kendisine göz kulak olmasını istiyor.

Ama onun her an çekip gitmesi en büyük korkusu.

Bu yüzden de Edwards'ın hep yanında kalmasını sağlamak için umutsuzca çırpınıyor.

Bu kaynak Cher hakkında "Kendini güvende hissetmek için sevgilisiyle arasında bir evlilik bağı olmasını istiyor" diye konuştu.

Aslına bakılırsa Cher ile Edwards'ın 2022 yılının aralık ayında nişanlandığı konuşuluyordu. Ama bir sonraki yılın nisan ayında bir ayrılık süreci yaşadılar. Yine de bu uzun sürmedi ve yeniden bir araya geldiler.

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YAŞADIKLARI AYRILIK SÜRECİ ONU İYİCE KORKUTTU

Radar'a konuşan kaynak aslında Edwards'ın evliliğe giden yolda bütün doğru adımları attığını belirtti. Ama ona göre genç müzik yapımcısı her ne kadar Cher ile ilişkisini sürdürse de onunla evlenmeyi çok da düşünmediğini ileri sürüyor.

Yine bu iddialara bakılırsa Cher, sevgilisinin artık kendisiyle evlenmesi için onu yoğun bir baskı altında tutuyor.

Hatta bu konuda öyle büyük bir çaresizlik hissediyor ki evlilik öncesi anlaşma yapmak aklının ucundan bile geçmiyor.

SEVGİLİSİNDEN DAHA BÜYÜK OLAN İKİ OĞLU BU İLİŞKİYE KARŞI

Aslına bakılırsa Cher ile Alexander Edwards aşkı çok uzun süredir gündemdeki tazeliğini koruyor. Bunun nedeni de aşıklar hakkında hemen her gün yeni bir söylentinin ortaya atılması.

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Daha ilişkilerinin ilk döneminde konuşulduğuna göre Cher'in, yaşça sevgilisinden de büyük olan iki oğlu bu ilişkiye çok karşı. Bunu annelerine açıkça söylediler. O dönemdeki iddialara göre de Cher, eğer bu ilişkisini desteklemezlerse çocuklarını 360 milyon dolarlık mirasından mahrum bırakacağı tehdidini savurmuştu.

Diğer yandan geçen yılın son aylarında ortada dolaşan söylentilere bakılırsa da Cher ilişkisinin iyi gitmediğinin farkına vardı ve iki oğluna kendisini affetmeleri için yalvardı.

Yeri gelmişken küçük bir hatırlatma yapalım..Cher'in Sonny Bono ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Chaz ya da tam adıyla Chaz Salvatore 55 yaşında. Yıldızın Gregg Allman ile evliliğinden sahip olduğu diğer oğlu Elijah Blue Allman ise 48 yaşında. Özetle her ikisi de Alexander Edwards'tan daha büyük.

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'FLÖRT EDEBİLECEĞİM YAŞITIM ERKEKLERİN ÇOĞU ÖLDÜ'

Gerçek adı Cherilyn Sarkisian olan ve "pop müziğin Tanrıçası" olarak nitelendirilen Cher, konuk olduğu Jennifer Hudson'ın sunduğu sohbet programına konuk oldu. Orada da neden kendisinden çok genç bir erkekle aşk yaşadığını anlattı.

Ünlü şarkıcı aslında çalışmadığı zamanlarda yani sahnede ya da kamera karşısında bulunmadığı zamanlarda çok utangaç biri olduğunu söyledi. Özellikle de etrafında erkekler olduğunda bu duyguyu daha fazla hissettiğini sözlerine ekledi.

Cher bu konuda "Benden büyük ya da yaşıtım olan erkekler bana yaklaşmaya çekinip korkuyorlar" dedi.