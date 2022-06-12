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38 yaş küçük aşkıyla iletişimi koparmamış... Eski sevgili sürprizi!

#Bülent Ersoy#Berk Yılmaz#İrem Helvacıoğlu
38 yaş küçük aşkıyla iletişimi koparmamış... Eski sevgili sürprizi
İsmail BAYRAK

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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Eski sevgili sürprizi

Yıllar önce ayrılmalarına rağmen Berk Yılmaz’la zaman zaman görüşmeye devam eden Bülent Ersoy, Yılmaz’ın annesi Şehnaz Hanım’la da arkadaşmış. Öğrendiğime göre Yılmaz ile annesi, geçtiğimiz günlerde Alaçatı’da sahne alan Ersoy’u izlemeye gitmiş.

38 yaş küçük aşkıyla iletişimi koparmamış... Eski sevgili sürprizi

Anne-oğul, gecede ünlü sanatçıya özel bir yaş günü kutlaması organize etmiş. Şehnaz Yılmaz, Ersoy ile oğlunun yeniden bir araya gelmesini çok istiyormuş. Diva yakında eski aşkına dönerse, şaşırmayın derim.

Kır düğünü 30 Temmuz’da

Ecem Uzun, özel hayatında heyecanlı günler yaşıyor. Oyuncu, bir süredir beraber olduğu Deniz Şeremetli ile evlilik hazırlığı yapıyor. Çift,
30 Temmuz’da yakınlarının katılacağı bir kır düğünüyle nikâh defterine imza atacak. Ecem Uzun, nikâhın tüm detaylarıyla kendi ilgileniyor.

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38 yaş küçük aşkıyla iletişimi koparmamış... Eski sevgili sürprizi

Önce İtalya sonra Meksika

Oyuncu İrem Helvacıoğlu ve gurme Yolaç Özcan tatil sezonuna geçtiğimiz günlerde Çeşme’de start vermişti. Çift rotayı bu kez yurtdışına çevirdi.

38 yaş küçük aşkıyla iletişimi koparmamış... Eski sevgili sürprizi

Önce İtalya-Toskana’ya gidecek olan sevgililer, üzüm bağlarını gezerek şarap tadımı yapacak. Helvacıoğlu daha sonra sevgilisiyle Meksika’ya geçecek ve orada düzenlenecek etkinlikte hayranlarıyla bir araya gelecek.

 

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#Bülent Ersoy#Berk Yılmaz#İrem Helvacıoğlu

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