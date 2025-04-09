37 yıllık mutlu yuvanın sakladığı korkunç sırlar ortaya çıktı… Kendi annesinden eziyet görüp aradığı sevgiyi üvey annesinde buldu

Haberin Devamı

Hollywood’un hem bol Oscar’lı hem de beyefendiliği ve mutlu aile hayatıyla tanınan usta oyuncusu yıllardır eşi ve çocuklarıyla birlikte sergilediği mutlulukla adeta parmakla gösterilen bir yaşam sürüyor.

HOLLYWOOD’UN EN MUTLU YUVALARINDAN BİRİ KORKUNÇ SIRLARI SAKLIYORDU…

Bu mutlu ailenin üzerine kurulduğu temelde ise büyük acılar yatıyor…

Tom Hanks henüz kariyerinin başındayken, 1978’de meslektaşı Samantha Lewes ile evlenmiş, çifti bu evlilikten Colin adında bir oğulları ve Elizabeth adında bir kızları olmuştu.

USTA AKTÖR MUTLULUĞU İKİNCİ EVLİLİĞİNDE BULDU AMA…

Çift 1987’de boşandı ve Tom Hanks 1988’de bir başka meslektaşı, sette tanışıp aşık olduğu Rita Wilson ile evlendi.

Haberin Devamı

Buraya kadar alışılmış bir hikâye gibi görünse de Hanks’in ilk eşi Samantha Lewes’in yanında kalan çocukları, özellikle de şu an 42 yaşında olan kızı Elizabeth için durum hiç normal değildi…

KIZI BİR KİTAP YAZDI BÜTÜN GERÇEKLER ORTAYA DÖKÜLDÜ

Elizabeth Hanks annesinin yanında geçirdiği yılları ve o 2002’de, daha 49 yaşındayken kemik kanserinden öldükten sonra babasının ve üvey annesinin yanına dönüşünü yazdığı bir kitapta anlattı.

Ve ailenin yaşadığı zor yıllar ve büyük üzüntüler de böylece ortaya çıkmış oldu.

Kitabı dün piyasaya çıkan Elizabeth Hanks verdiği röportajda Rita Wilson’dan “Rita gerçek bir üvey anne değil, o benim diğer annem” diye söz etti.

ŞİMDİ ÜVEY ANNESİNE “ANNEM” DİYOR

Yıldız oyuncunun kızı Elizabeth "Annem ve babam derken gerçekten babam ve Rita'yı kastediyorum, çünkü ben kendimi bildim bileli birlikteler. Ben 4 ya da 5 yaşımdan beri birlikteler” dedi.

Haberin Devamı

Tom Hanks ilk eşi Samantha Lewes’den 47 yaşındaki oğlu Coli ve 42 yaşındaki kızı Elizabeth’e, 37 yıllık ikinci eşi Rita Wilson’dan da 34 yaşındaki Chester “Chet” ve 29 yaşında Truman adında oğullarına sahip olmuştu.

Elizabeth Hanks için iki küçük kardeşi de hiç üvey kardeş yerinde değil, onları da öz kardeşi olarak görüyor.

ANNE VE BABASI BOŞANINCA ANNESİNİN YANINDA KALMIŞTI… KÂBUS BÖYLE BAŞLADI

Usta aktörün kızının babasının ikinci evliliğini kabullenişi, üvey annesini öz annesi ve üvey kardeşlerini de öz kardeşleri gibi görmesinin aslında çok acı bir sebebi var.

Hanks’in ilk eşi Samantha Lewes boşandıktan sonra iki çocuğunu yanına alıp Los Angeles’tan epey uzaklara taşınmış, onları adeta ünlü oyuncudan koparmıştı.

Haberin Devamı

Elizabeth Hanks o yılları “5 yaşından 14 yaşına kadar, kafa karışıklığı, şiddet, yoksunluk ve sevgisizlikle dolu yıllar geçirdim” diye anlatıyor kitabında.

ÖZ ANNESİ GÖZLERİNİN ÖNÜNDE RUH SAĞLIĞINI KAYBETTİ

Ne yazık ki annesi Samantha Lewes bir süre sonra ruh sağlığını yavaş yavaş kaybetmeye başlamış, Tom Hanks’in iki büyük çocuğu annelerinin yanında duygusal şiddet görürken bu fiziksel şiddete dönüşmüştü.

Elizabeth Hanks "Arka bahçe o kadar köpek pisliğiyle doluydu ki, etrafında yürüyemiyordunuz, ev duman kokuyordu. Buzdolabı çoğu zaman boştu ya da son kullanma tarihi geçmiş yiyeceklerle doluydu ve annem dört direkli büyük yatağında giderek daha fazla zaman geçiriyordu," diye hatırlıyor o günleri.

Haberin Devamı

En sonunda annesinden şiddet görmeye başlayınca o evden kaçmış ve babasına ve onun sonradan evlendiği Rita Wilson’ın kollarına koşmuştu.

YILLARCA ŞİDDET GÖRMÜŞ

Öz annesi onu itip kakıyor, saçlarını çekiyor, dolaba kilitliyor ve sürekli olarak korkutuyordu.

Yaşadığı bu korkunç günlerden sonra mahkeme velayetlerini annelerinden alarak babaları Tom Hanks’e vermişti.

Lise son sınıftayken annesi Elizabeth’i ölmek üzere olduğunu söylemek için aradı.

ANNESİNDEN KAÇTI ÜVEY ANNESİNE SIĞINDI

Samantha Lewes 2002 yılında kanserden öldü. Kızı Elizabeth’e göre annesi aslında bipolar bozukluk hastasıydı, paranoyak olmuştu ve sanrılar görüyordu. Ancak bu hastalıkları hiç teşhis edilmedi.

Haberin Devamı





Elizabeth babası ve üvey annesi Rita Wilson’la yaşamaya başladıktan sonra huzurlu bir hayatı olmuş ve ihtiyaçları karşılanmış, en önemlisi de ihtiyacı olan ilgi ve sevgiyi görmeye başlamıştı.





İSTİSMARIN İZLERİNİ YILLARCA SİLEMEMİŞ

Ancak annesinden gördüğü istismarın izlerini yıllarca silemedi.

İşte bu kimselerin bilmediği gerçekler ve Tom Hanks’in kıskanılan mutlu aile yaşantısısın ardında bu korkunç gerçekler vardı…