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37. yaşa özel pozlar! Hadise kendini buldu...

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#Hadise#Mehmet Dinçerler#Hadise Doğum Günü
37. yaşa özel pozlar Hadise kendini buldu...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2022 15:58

Geçtiğimiz günlerde Mehmet Dinçerler ile evliliğini sonlandıran Hadise yeni yaşına kutladı. 37 yaşına giren şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara “Efsane bir kadınım. Olağanüstü kadın, o benim” dedi.

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Hadise, 37'nci yaş gününü kutlamak için geçtiğimiz akşam arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Ünlü şarkıcı, geceye ait renkli kareyi sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

37. yaşa özel pozlar Hadise kendini buldu...

Kutlama için kahve rengi dekolteli bir elbise tercih eden Hadise, doğum günü pastasını keserken verdiği pozlarla gündem oldu.

Partiden fotoğrafları paylaşan Hadise altına, "İyi ki doğdum ben. Fenomen bir kadınım. Olağanüstü bu kadın benim" notuyla düştü.

37. yaşa özel pozlar Hadise kendini buldu...

Ünlü şarkıcının paylaşımı sosyal medya büyük ilgi gördü. Dostları Hadise'nin doğum gününü kutlarken, takipçileri de 'Eski Hadise döndü', 'İşte bizim tanıdığımız kadın', 'Hadise kendini buldu' şeklinde yorumlarda bulundular.

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37. yaşa özel pozlar Hadise kendini buldu...

Dostları Hadise'nin fotoğraflarının yer aldığı üç katlı bir pasta yaptırdı. 

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