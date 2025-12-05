36 yaşında oyuncu olmuştu: Sinemanın ünlü kötü adamı öldü

Haberin Devamı

Mortal Kombat (Ölümcül Dövüş) başta olmak üzere The Man in the High Castle adlı TV dizisinin de aralarında bulunduğu birçok yapımda kamera karşısına geçen Tagawa 75 yaşındaydı.

Menajeri Margie Weiner'ın açıklamasına göre Tagawa, son nefesini Santa Barbara'da ailesi ve sevdiklerinin yanında verdi.

Ünlü oyuncunun inme geçirdiği ve bunun getirdiği komplikasyonlar sonucu hayata veda ettiği belirtildi.

SON İMPARATOR İLE KARİYERİNE BAŞLADI

Tagawa'nın on yıllarca süren film ve TV kariyeri, 1987'de Bernardo Bertolucci'nin Oscar ödüllü filmi "Son İmparator"da başladı.

O zamandan bu yana da Pearl Harbor, Maymunlar Cehennemi ve Öldürme Ruhsatı gibi filmlerde rol aldı.

Haberin Devamı

Japon tiyatro oyuncusu annesi sayesinde oyunculuğa yönelmişti Tagawa.

Aslında o annesinden çok etkilense de annesi ona Asyalılar için iyi roller olmadığını söyleyip başka bir meslek seçmesini önermişti.

Tagawa da bir süre pizza kamyonu şoförlüğü ve foto muhabirliği yaptıktan sonra 36 yaşında oyunculuğa başladı.

EFSANE OYUNCUNUN ADINI VERDİLER

Tagawa, eski bir röportajında Asyalı oyuncular için annesinin öğüt verdiği zamanlardan beri hiçbir şeyin değişmediğini ama yine de daha görünür hale geldiklerini söylemişti.

Oyuncu, Hawaii doğumlu ve ABD ordusuna mensup biri baba ile Japon bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelmişti.

Tagawa, 2004 yılında Honolulu Magazine'e verdiği demeçte, babasının Japonya'da görevliyken annesiyle tanıştığını söyledi. Ailesinin ona Cary Grant'in, erkek kardeşine ise Gregory Peck'in adını verdiğini söyledi.