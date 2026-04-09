35 yıldır Parkinson hastalığıyla mücadele ediyor… Öldü söylentilerine isyan etti: Merak etmeyin, bir yere gitmedim, buradayım!

Haberin Devamı

CNN'in hatası sonucu yayılan şok edici ölüm söylentilerinin ardından Michael J. Fox hayatta olduğunu ve "çok iyi durumda" olduğunu ısrarla belirtti.

Efsane oyuncunun basın temsilcisi yaptığı açıklamada "Michael çok iyi durumda. Dün PaleyFest'teydi. Sahnedeydi ve röportajlar veriyordu." dedi.

Bu ölüm söylentisi CNN’in "Oyuncu Michael J. Fox'un hayatını anıyoruz" başlıklı bir haber yayınlamasıyla ortaya çıkmıştı. Başlığı görenler ünlü oyuncunun hayatını kaybettiğini sandı.

Yaşananların ardından CNN’den bir yetkili özür dileyerek "Haber yanlışlıkla yayınlandı; platformlarımızdan kaldırdık ve Michael J. Fox ve ailesinden özür diliyoruz." dedi.

Haberin Devamı

64 yaşındaki ünlü oyuncu bu yanlış anlaşılmadan sadece bir gün önce konuk oyuncu olarak rol aldığı "Shrinking” dizisinin 3. sezon final partisine katılmak için Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen PaleyFest LA'ya uğramıştı.

Parkinson hastalığı genellikle daha ileri yaşlarda ortaya çıksa da Michael J. Fox bu hastalığa 1991’de, daha sadece 29 yaşındayken yakalandı.

Ünlü yıldız Geleceğe Dönüş filmiyle bir anda Hollywood’un en büyük isimlerinden biri haline gelmiş ve bu başarısının tadını çıkarıyordu. Aldığı bu kötü haberi ve Parkinson teşhisini 1998 yılına kadar saklamayı seçti.

Hastalığı ilerledikçe oyunculuktan uzaklaşmak zorunda kalan Michael J. Fox hastalığa yakalandığını ilk duyduğunda buna inanmadığını, doktorlara “Bir hata yaptınız. Benim kim olduğumu bilmiyorsunuz” dediğini itiraf etmişti.

Haberin Devamı

Bu tedavisi olmayan hastalığa yakalandıktan sonra büyük bir buhran yaşayan Michael J. Fox "Çok fazla içki içerek karşılık verdim. Onu yok etmek, ortadan kaldırmak için içki içtim. Ama bu yaptığım her zaman iyi olan ve o zamandan beri harika olan evliliğimde gerginliğe neden oldu.” demişti.

Michael J. Fox ve henüz büyük şöhrete kavuşmadan önce bir komedi dizisinde birlikte oynadığı Tracy Pollan 1988’den beri evli. Çiftin 36 yaşında Michael adında bir oğlu, 31 yaşında Aquinnah Kathleen ve Schuyler Frances adında ikizleri 24 yaşında Esme Annabelle adında bir de kızları var.

Tracy Pollan, bu zor hastalık sürecinde yıllar yılı kocasının en büyük dayanağı olurken Michael J. Fox da bir süre hem hayattan hem de oyunculuktan elini ayağını çektikten sonra mesleğine geri dönmüş bir yandan da kurduğu vakıfla Parkinson’a tedavi bulunabilmesi için çok çaba sarf etmişti.

Haberin Devamı

Artık dizilerde konuk oyuncu olarak yer alan Michael J. Fox’un kazandığı tüm parayı aktardığı vakfı yapılan çalışmalarla Parkinson tedavisi konusunda çığır açan sonuçlar elde etti.

Michael J. Fox yıllar içinde hastalığı konusunda giderek daha açık sözlü oldu ve 2023'te "CBS Sunday Morning" röportajında ​​hastalığının ölüm zamanı geldiğinde "kararı vereceğini" söyleyerek, muhtemelen 80 yaşına ulaşamayacağını kabul ettiğini içtenlikle itiraf etti.