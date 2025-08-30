35 deseler herkes inanır... Ama şaka değil, 55 yaşını kutluyor

Haberin Devamı

Üstelik bu mutluluğunu gencecik yaşında kucağına aldığı dört çocuğu, sonradan hayatına giren gelini, damadı hatta ardı ardına dünyaya gelen iki torunu ile pekiştirdi.

Mutlu ve düzenli bir aile yaşantısı elbette herkesin en büyük şansı. Özellikle göz önünde yaşayan insanlar açısından..

Diğer yandan onun başka bir şansı daha var... Bu dünyada yarım asrı geride bıraksa bile hala gençlik yıllarındaki görüntüsünü koruyor.

Fiziksel görünümü, dünyaya getirdiği dört çocuğu da yaşını da yalanlar gibi sanki... Tabii bir parantez açıp sahip olduğu olanaklar sayesinde estetik ve kozmetik gelişmelerden yararlandığını da söyleyelim hemen..

İşte dünyanın moda ikonlarından ve en güzel, bakımlı kadınlarından biri olarak bilinen bu kişi yarın yeni yaşına giriyor... Bu kapsamda da özel bir fotoğrafı yayınlandı. Orada da geçip giden yıllara meydan okuduğunu bir kere daha gözler önüne serdi.

Haberin Devamı

YENİ YAŞINA ÖZEL POZ VERDİ

Böyle uzun uzun anlattığımız bu kişi Ürdün Kraliçesi Rania…

Şu anda ülkenin başında olan Kral Abdullah ile henüz bir veliaht prens olduğu dönemde evlenen Rania, 31 Ağustos'ta 55 yaşına giriyor...

Kraliçe Rania'nın yeni yaşı şerefine verdiği bir poz da Ürdün kraliyet ailesi tarafından yayınlandı...

O fotoğrafta Rania üzerinde turkuvaz rengi uzun bir elbiseyle görülüyor... Yıllardır görüntüsünün değişmez bir parçası olan uzun saçları ise genellikle yaptığı gibi açık bırakılmış durumda. Elbisenin en çok dikkat çeken ayrıntısı ise kol kısmının uzunluğu.

DÖRT ÇOCUK VE İKİ TORUN SAHİBİ

Kraliçe Rania, kocası Abdullah'ın kral olduğu 1999 yılından bu yana bu unvanı taşıyor... Çiftin evliliğinden ikisi kız ikisi erkek dört tane çocuğu bulunuyor.

Büyük oğulları Veliaht Prens Hüseyin, kısa bir süre önce 31 yaşına girdi. 2023'te Rajwa Alsahif ile evlenen Hüseyin'in, 1 yaşında İman adında bir kızı bulunuyor.

Haberin Devamı

Rania ile Abdullah'ın ikinci çocukları Prenses İman ise 28 yaşında. O da 2023'te ağabeyinden birkaç ay önce Jameel Thermiotis ile hayatını birleştirdi. Onların da bu yıl içinde Amine adını verdikleri bir kız bebekleri oldu.

Kraliçe Rania'nın büyük çocukları dışında 24 yaşında Prenses Salma ve 20 yaşında Prens Hashem adında iki evladı daha var.

1993 YILINDA GÖSTERİŞLİ BİR TÖRENLE EVLENDİLER

Bir partide tanışan Rania ile Abdullah, 1993 yılında evlendi. Bir başka deyişle bu yukarıdaki fotoğraf çekildikten iki yıl sonra hayatlarını birleştirdiler.

Kraliçe Rania ya da aileye gelin gitmeden önceki adıyla Rania el Yasin, 31 Ağustos 1970'de Filistin kökenli bir ailenin kızı olarak Kuveyt'te dünyaya geldi.

Haberin Devamı

Aynı ülkedeki bir İngiliz okulunda eğitim gördü.

Birinci Körfez Savaşı sırasında doktor olan babası ve annesiyle birlikte Mısır'a taşındılar. Rania, Kahire Amerikan Üniversitesi'nde işletme eğitimi gördü. Daha sonra da eğitimini Londra ve ABD'de sürdürdü.

ANNE TARAFINDAN TÜRK KÖKENLERİ DE VAR

Kraliçe Rania'nın anne tarafından dedesi Türk kökenli. Yıllar önce verdiği bir röportajında söylediğine göre Türk yemekleri ve Türk müziği de ona hiç yabancı değil.

Türkiye'yle ilgili olarak sevdikleri arasında Kapalıçarşı ve Boğaz manzarası da var üstelik.

Ortadoğu'da öne çıkan güçlü kadınlardan biri olan Rania, ülkesinde hemcinslerinin eğitimi konusunda da etkin faaliyetler yürütüyor.

Haberin Devamı

Bu arada Rania'nın dört tane çocuk kitabı yazdığını da hatırlatalım.