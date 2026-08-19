34 yıllık oyunculuk kariyerini bir kalemde yok etti... Sömürülmekten yorgun düştüm... Bıktım, tükendim artık!

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İnsan bir kere klasik deyimiyle o şöhret basamaklarını tırmandığı zaman da bir daha geri dönmemek için daha büyük çaba gösterir. Özellikle de Hollywood gibi rekabetin acımasız olduğu bir ortamda ulaşılan zirvede tutunmak hiç kolay değil.

Ama işte yıllarını mesleğine veren bir ünlü oyuncu "Hayal kırıklığına uğradım, bıktım, tükendim" diyerek kariyerine süresiz ara verdiğini duyurdu.

Hollywood'daki çalışma koşullarından ve bunun getirdiği zorluklardan yılan bu ünlü oyuncu David Krumholtz.

Oppenheimer, The Santa Clause, Numb3rs gibi filmlerde rol alan Krumholtz daha 48 yaşında mesleğinden "yaka silker" hale geldi.

David Krumholtz, 2023'te dönemin en çok ses getiren filmlerinden biri olan Oppenheimer için kamera karşısına geçmişti.

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Aslında çok da yaşlı sayılmayacak bir çağında, mesleğe süresiz ara verme kararı aldığını açıklayan David Krumholtz, bunu sonradan sildiği bir sosyal medya paylaşımında duyurdu.

Oyuncu, aslında uzun zamandır bunu yapmayı düşündüğünü ama parasızlıktan ve sektörün dışında kalmaktan korktuğu için hep ertelediğini belirtti.



OMUZLARINDAN AĞIR BİR YÜK KALKTI

David Krumholtz, sinema sektöründeki çalışma koşullarından ve oyunculara yönelik yaklaşımdan rahatsız olduğunu saklamadı.

Bu kararını, birlikte çalıştığı menajerine ve ajansına ilettiğini söyleyen Krumholtz, her ne kadar iflas etmekten korksa da bu adımı attıktan sonra hissettiklerini şöyle anlattı:



"Büyük bir rahatlama hissettim. Üzerimden devasa bir yük kalktı. Nasıl para kazanacağımı bilmiyorum ama omuzlarımdaki ağırlıktan kurtulduğumun farkına vardım."

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Söylediğine göre Krumholtz'un mesleğinden uzaklaşma kararında, özellikle son bir yıldır daha düşük ücretli ve daha sınırlı fırsatlar sunan roller için mücadele etmek zorunda kalmasının etkisi var.

Oyuncu "Sömürüye dayalı sanat, sanat değildir. Sanatçılar da işverenlerine kazanç sağlayan çalışmalarından adil bir pay almayı hak eder" görüşünü dile getirdi.



Krumholtz'un söylediğine göre Hollywood, onun kariyerine adım attığı 1990'lardan bu yana çok değişti. Geçmişte ücret dağılımı daha adildi ve başarılı oyuncular daha farklı fırsatlar elde edebiliyorlardı.

Ama son yıllarda büyük medya şirketlerinin de etkisiyle karşılıklı saygıya dayalı olan bu kurallar değişti.

Oyuncunun 30 yılı aşkın kariyerinde rol aldığı filmlerden biri de yeni yetmelik çağında oynadığı The Santa Clause.

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David Krumholtz, iş bulabilmek için sosyal medyada sürekli kendini tanıtmak zorunda kalmaktan da yorulduğunu itiraf etti.

Bir oyuncunun, sadece sinema filmleri ve TV'lerden kazandığı paranın yeterli olmadığını, bu eksikliği tamamlamak için sosyal medyada da aktif olmanın, daha görünür hale gelmenin mecburiyetini anlattı.

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DOĞRU PROJELERE KAPISI HER ZAMAN AÇIK

Sadece kendisinin değil kendisi gibi yetenekli birçok oyuncunun bu yüzden kariyerinde zorluklar yaşadığını saklamadı Krumholtz.

Bunu da "30 yılı aşkın süredir başarılı olduğunuz kariyerinizde geriye düşürüldüğünüzü bir düşünün" sözleriyle anlattı.

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Her ne kadar mesleğinin değişen koşullarından bıkıp usansa da David Krumholtz, doğru projeler ortaya çıktığında oyunculuğa tamamen kapıyı kapatmadığını da söylemeden geçemedi.

"Yeteneğime inanan herkesle çalışmaya hazırım" diye ifade etti bu durumu da.



NİCE FİLMDE FARKLI KARAKTERLERE HAYAT VERDİ

David Krumholtz, kariyeri boyunca 10 Things I Hate About You, Harold & Kumar serisinde kamera karşısına geçti. Christopher Nolan'ın 2023 yapımı gişe rekortmeni filmi Oppenheimer'da canlandırdığı fizikçi Isidor Isaac Rabi karakteriyle dikkat çekmişti.

Oyuncu ayrıca, yakında gösterime girecek Mr. Irrelevant: The John Tuggle Story filminde de rol aldı.