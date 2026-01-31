33 yaş genç aşkı uğruna memleketi bile terk etmişti: Karım onu öpmeme her zaman izin vermiyor... Biraz naz yapmaktan zarar gelmez!

Haberin Devamı

Aradığı aşkı, huzuru ve mutluluğu ise üçüncü evliliğinde buldu. Öyle derin bir aşk yaşadı ki üçüncü karısıyla onun uğruna kendi vatanını bırakıp yabancı memlekette yaşamaya bile razı oldu.



Aslında öyle on yıllarca değil evlilikleri de. 2018 yılında evlendi üçüncü karısıyla. Onunla birlikte bir erkek çocukları da oldu. Şimdi de bu mutlu evliliğin sırrını anlattı.

Ki bu sır öyle insanın aklına ilk anda gelecek türden de değil hiç!

'BİRAZ NAZ YAPMAKTAN ZARAR GELMEZ'

Bu anlattığımız ünlü ve mutlu çift, Richard Gere ile Alejandra Silva. Evliliklerinde sekiz yılı geride bırakan çift, bir ara Silva'nın memleketi İspanya'ya taşındı.



Sonra tekrar ABD'ye döndüler ama bu göç onların mutluluğunu ve huzurunu bozmadı.



Daha önce top model Cindy Crawford ve Carey Lowell ile evlenip boşanan 76 yaşındaki Richard Gere, mutlu evliliğinin sırrını da açıkladı.



Onun bu konuda söyledikleri gayet ilginç. Hello dergisinin kendisine yönelttiği "Hangi günlük aktivite size huzur veriyor?" sorusuna "Karımı öpmek" diye yanıt verdi Gere.

Ama hemen ardından ekledi: "Ama izin verdiği zaman. Karım her zaman buna izin vermiyor" diye konuştu.

O sırada söze karışan 42 yaşındaki Alejandra Silva da "Bazen izin veriyorum, bazen vermiyorum. Biraz nazlanmanın hiçbir sakıncası olmadığını söylemem gerek" dedi.

BÖYLESİ HERKESE NASİP OLMAZ





Gere ve Silva'nın tanışma öyküsüne gelirsek.. İşte o tam da aşk filmlerine yaraşır türden.



2014 yılında Alejandra'nın ailesinin Positano'daki otelinde tanıştı çift. Onları bir arkadaşları tanıştırdı.

O ilk anda Richard Gere'in de anlattığı gibi aralarında güçlü bir bağlantı hissettiler. Sonra da bütün gece fiziksel olarak aralarında mesafe olsa da bakışları hep birbirini aradı.

Richard Gere'in karısı Alejandra Silva, Hello dergisine verdiği bir röportajda bu durumu şöyle anlatmıştı: "Tanıştığımızda birbirimize bakmaktan kendimizi alamadık. Zaten o zamandan bu yana da ayrılamadık."

Silva'nın o röportajda anlattığına göre başlangıçta Gere, bu ilişkinin yürüyeceğine dair kendisinden daha fazla ikna olmuştu.



Bir reklamcı olan Alejandra Silva'nın söylediğine göre daha tanışmalarının ilk döneminde bile "birbirlerinin kaderine yazılı olduklarını" ikisi de anladı.

DURMADAN ŞARKILAR YAZIP ÇİÇEKLER GÖNDERDİ





Sinema kariyerine başladığından bu yana romantik yakışıklı karakterlerle hafızalara kazınan Richard Gere görünüşe göre gerçek hayatında da aynı.



Karısının anlattığına göre Gere, aşklarının ilk döneminde ona şarkılar yazıp durmadan çiçek gönderdi. Silva da bu durumu "Gerçek bir peri masalı" diyerek tanımladı.



İtalya'nın Positano kentinde tanışan Richard Gere ile Alejandra Silva dört yıl flört ettiler. Sonunda 2018 yılında Gere, aşkına evlenme teklif etti.



İkisi de bu teklif hakkında çok fazla ayrıntı vermese de o gün Alejandra Silva'nın doğum günüydü... Güney Fransa'nın en romantik otelinde kalıyorlardı ve Silva'nın deyimiyle çok duygusal anlar yaşadılar.