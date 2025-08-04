32 yaşında dul kalmıştı... Aşkı yeniden bulmuştu ki şimdi de bebeği öldü... Sırf seni 9 ay karnımda taşıdığım için bile minnettarım!

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Tıpkı gencecik yaşında hayata veda eden The Wanted grubunun solisti Tom Parker'ın, iki küçük çocukla geride bıraktığı karısı Kelsey gibi!

Kelsey Parker belki daha 34 yaşında, yani şairin dediği gibi "yolun yarısına bile gelmedi" ama üç yıl arayla iki büyük acıyı yaşadı.

Önce 33 yaşındaki kocası Tom Parker'ı nadir bir kanser nedeniyle kaybetti. İki küçük çocuğuyla bir başına kaldı...

Sonunda da gerçekten hayatını paylaşacağı biriyle karşılaştı. Üstelik ondan hamile bile kaldı. Ama bebeğini, minik oğlunu daha kollarına bile alamadan karnındayken kaybetti.

Özetle Kelsey Parker, 34 yaşına üç yıl arayla ardı ardına dayanılması güç acılar yaşadı.

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DOKUZ AYLIK BEBEĞİ ÖLÜ DOĞDU

Parker'dan dünyaya gelen iki çocuğuna kardeş getireceğini açıkladıktan kısa bir süre sonra sevgilisi Will Lindsay ile birlikte heyecanla bekledikleri bebeklerinin de hayatını kaybettiğini duyurdu Kelsey Parker.

Bu can yakan olay geçtiğimiz ayın son günlerinde gerçekleşti. Acısını sindirdikten sonra Kelsey Parker, kaybettiği bebeği için duygu dolu bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Daha dünyaya gelmeden kaybettikleri ve adının Phoenix olmasını planladıkları bebeği için kaleme aldığı paylaşımına "Meleğime mektup" diyerek başladı Parker.

Sonra da satırlarını şöyle sürdürdü: "Kelimeleri bulmak zor... Böyle bir kalp kırıklığına hazırlanmanın bir yolu da yok... Senin için düşlerim vardı... İlk gülümsemen, ilk adımların... Dünyanın sana çok büyük geldiğini hissettiğinde bana nasıl sarılırdın."

Üçüncü bebeğini daha kucağına alamadan, kokusunu bile hissedemeden yitiren Kelsey Parker "Hayal ettiğim bütün bu anlar şimdi bambaşka bir hikayenin parçası" diye yazdı.

'SENİ 9 AY KARNIMDA TAŞIDIĞIM İÇİN MİNNETTARIM'

Kelsey Parker, kaleme aldığı metinde yazdıklarının sadece acıyla ilgili olmadığını aynı zamanda minik bebeğinin bu dünyaya getirdiği sevginin gücünü de gözler önüne serdiğini" belirtti.

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Bebeğinin dünyaya bile gelmemesine rağmen kendisini nasıl değiştirdiğini, daha yumuşak yanını ortaya çıkarıp ayaklarının daha sağlam yere basmasını sağladığını bir şekilde nasıl da müteşekkir hissettirdiğini de satırlara döktü.

Parker satırlarına "Keder ve minnettarlık bir arada var olabilir. Kaybettiklerim için üzülüyorum, ama seni 9 ay boyunca karnımda taşıma ve koşulsuz sevme şansına sahip olduğum için minnettarım" diye devam etti.

Kelsey Parker, ölü doğan bebeğine "Sen her zaman benim olacaksın.. Oğlum, ışığım" diye seslendi.

Parker, kendisi gibi benzer bir acıyı yaşayanlara yalnız olmadıklarını, bu acının kendilerini kardeş haline getirdiğini de yazdı.

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"Şimdilik acıyla yaşamayı, dalgaların arasında nefes almayı ve fırtınanın ortasında küçük huzur köşeleri bulmayı öğreniyorum. Ve biliyorum ki seni kollarımda tutamasam da her zaman kalbimde taşıyorum" yazarak kaybettiği oğlu Phoenix'e seslendi.





2022 YILINDA KAYBETTİĞİ KOCASINDAN İKİ ÇOCUĞU VAR

Kelsey Parker, sevgilisi Will ile birlikte Phoenix adını vermeyi planladıkları oğullarının, belirlenen doğum tarihinden bir hafta önce ölü olarak doğduğunu açıkladı.

Parker, kocası Tom Parker'ı, nadir rastlanan bir beyin tümörüyle 18 ay süren mücadelesinin sonunda 2022 yılında kaybetmişti.

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Parker'ın genç yaşta hayata veda eden kocası Tom Parker'dan 5 yaşında Aurelia ve 4 yaşında Bondhi adında iki tane çocuğu bulunuyor.

Kelsey, erken kaybettiği eşi Tom Parker'dan olan iki çocuğunun bir kardeşi olacak diye sevinirken büyük bir acıyla yüzleşti.