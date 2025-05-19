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30 yıllık aile sırrı açığa çıktı… Başka bir adamın kızı olduğunu öğrendi… ‘Yer ayaklarımın altından kaydı’

Güncelleme Tarihi:

#Mariska Hargitay#Jayne Mansfield#Mickey Hargitay
30 yıllık aile sırrı açığa çıktı… Başka bir adamın kızı olduğunu öğrendi… ‘Yer ayaklarımın altından kaydı’
Gözde Hatunoğlu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2025 12:22

Rol aldığı diziyle uzun yıllardır televizyon ekranlarının en sevilen yüzlerinden olan ünlü oyuncu bugünlerde şoke edici gerçekleri ortaya çıkaran bir belgeselle gündemde. Yıldız isim kendi hayatıyla ilgili gerçeği öğrendiğinde yaşadığı sarsıntıyı anlattı.

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1999’da yayına başlayan ve tam 26 sezondur devam eden efsane polisiye dizinin "Law & Order: Special Victims Unit" adlı diziyle tanınan ünlü oyuncu Mariska Hargitay “Annem Jayne” belgeselinde 30 yılı aşkın süredir sakladığı şok edici bir sırrı açıkladı.

30 yıllık aile sırrı açığa çıktı… Başka bir adamın kızı olduğunu öğrendi… ‘Yer ayaklarımın altından kaydı’
Hollywood'un sevilen yıldızlarından Mariska Hargitay'in şoke edici hikâyesi bir belgeselle açığa çıktı

30 YILLIK AİLE SIRRI AÇIĞA ÇIKTI

Hollywood’un altın çağının en büyük yıldızlarından, “Sarışın Bomba” olarak da anılan Jayne Mansfield’in kızı olan Mariska Hargitay yıllarca bir başkasını babası olarak bilmiş ve kendi öz babasının kim olduğunu uzun zaman sonra öğrenmişti.

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Yıldız oyuncu pek çok kişinin babası olduğuna inandığı Mickey Hargitay'ın biyolojik babası olmadığını ve İtalyan şarkıcı Nelson Sardelli'nin gerçek babası olduğunu açıkladı.

30 yıllık aile sırrı açığa çıktı… Başka bir adamın kızı olduğunu öğrendi… ‘Yer ayaklarımın altından kaydı’
Genç yaşında hayatını kaybeden Jayne Mansfield'in kızı olan Mariska Hargitay gerçek babasının kimliğini 30 yaşındayken öğrenmiş

Mickey Hargitay için "O benim her şeyimdi, idolümdü. Beni çok seviyordu ve ben de bunu biliyordum” diyen Mariska Hargitay içini kemiren şüpheyi de "Ayrıca başka bir şey daha biliyordum. Sadece ne bildiğimi bilmiyordum." sözleriyle anlattı.

"HAYATIM BOYUNCA BİR YALANI YAŞADIM"

Mariska'nın babasının kim olduğu gerçeği onu adeta karanlık bir dehlize sürükledi çünkü “hayatı boyunca bir yalanı yaşadığını” hissetti.

30 yıllık aile sırrı açığa çıktı… Başka bir adamın kızı olduğunu öğrendi… ‘Yer ayaklarımın altından kaydı’
Jayne Mansfield kocası Mickey Hargitay'den ayrı olduğu dönemde yaşadığı bir ilişkiden hamile kalmış, bebeğini ise kocasuyla barıştıktan sonra doğurmuştu

Mariska'nın annesi Jayne Mansfield 1963 yılında kocası Mickey Hargitay’den boşanmak için dava açtı.

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ANNESİ HOLLYWOOD'UN EN ÜNLÜ "SARIŞIN BOMBA"LARINDAN BİRİYDİ

Jayne Mansfield bu süreçte Nelson Sardelli'yle Hollywood çevrelerinin diline düşen bir aşk yaşamıştı.

Kısa süre sonra kızı Mariska'ya hamile kalmıştı.

30 yıllık aile sırrı açığa çıktı… Başka bir adamın kızı olduğunu öğrendi… ‘Yer ayaklarımın altından kaydı’

Jayne Mansfield 1964’te, kızını doğurmadan aylar önce kocası Mickey’le barıştı ve tekrar bir araya geldi.

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BİR FOTOĞRAF GÖRDÜ, HER ŞEY ORTAYA ÇIKTI

61 yaşındaki Altın Küre ödüllü Mariska Hargitay gerçek babası hakkındaki gerçeği Sardelli'nin bir fotoğrafını gördüğünde öğrendiğini söyledi.

Yıldız isim bu gerçeği örendiği anı “Sanki zemin ayaklarımın altından kaymış gibiydi” diye anlatırken babası bildiği Mickey Hargitay’in onunla yüzleştiğinde bu hikâyeyi yalanladığını da söyledi.

30 yıllık aile sırrı açığa çıktı… Başka bir adamın kızı olduğunu öğrendi… ‘Yer ayaklarımın altından kaydı’
Mariska Hargitay kardeşleriyle birlikte

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Mariska 30 yaşındayken, şimdi 90 yaşında olan Sardelli'yi Atlantic City'deki konserinde izlemeye gitti ve babasıyla tanıştı.

ONU BÜYÜTEN "BABAYA" SADIK KALDI

Bu anı 30 yıl boyunca beklediğini söyleyen Mariska Hargitay öz babası olan ünlü şarkıcıya “Senden hiçbir şey istemiyorum, hiçbir şeye ihtiyacım yok... Benim bir babam var’ demişti.

Bunu da onu büyüten ve hep baba bildiği Mickey Hargitay’e duyduğu sadakatten yapmıştı.

30 yıllık aile sırrı açığa çıktı… Başka bir adamın kızı olduğunu öğrendi… ‘Yer ayaklarımın altından kaydı’
Ünlü oyuncu gerçek babasıyla yıllar sonra tanışmış olsa da onu büyüten babası Mickey Hargitay'den hiç vazgeçmedi

“Olmam gereken yerde büyüdüm ve herkesin benim için en iyi seçimi yaptığını biliyorum” diye ünlü oyuncu “Ben Mickey Hargitay'ın kızıyım, bu bir yalan değil.” sözleriyle öğrendiği gerçeğin onun için aslında bir şey değiştirmediğini söylemiş oldu.

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ÖZ BABASINA DEĞİL BABA BİLDİĞİ ADAMA HAYRANDI

Mariska Hargitay bu belgeselin adeta babası bildiği Mickey Hargitay için yazolmış bir aşk mektubu olduğunu çünkü bu gezegende kendini daha yakın hissettiği kimse olmadığını söylüyor.

30 yıllık aile sırrı açığa çıktı… Başka bir adamın kızı olduğunu öğrendi… ‘Yer ayaklarımın altından kaydı’
Jayne Mansfield'in biri ilk evliliğindne olmak üzere 5 çocuğu vardı

KENDİSİ DE İKİ ÇOCUK EVLAT EDİNMİŞTİ: HER ŞEYİ ŞİMDİ ANLADIM

Kocası Peter Hermann ile üç çocuğu olan Mariska Hargitay çocuklarından ikisinin evlatlık olduğuna dikkat çekti ve "Onlar benim çocuklarım. Şimdi her şeyi çok daha iyi anlıyorum ve bunu bilmek çok güzel” dedi.

Mansfield Haziran 1967'de 34 yaşında öldü. Mickey Hargitay ise 2006 yılında 80 yaşında hayata veda etti.

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30 yıllık aile sırrı açığa çıktı… Başka bir adamın kızı olduğunu öğrendi… ‘Yer ayaklarımın altından kaydı’

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#Mariska Hargitay#Jayne Mansfield#Mickey Hargitay

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