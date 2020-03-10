30. yıl oyunu Süt Kardeşler
Süheyl&Behzat Uygur Tiyatrosu, 30’uncu yılında “Süt Kardeşler” adlı tiyatro oyununu yeniden sahneye taşıdı. Uygur kardeşler, başrolleri paylaştıkları oyunun yönetmenliğini de üstlendi.
NEJAT UYGUR SAHNELEMİŞTİ
Kuruluşunun 30’uncu yılını kutlayan Süheyl&Behzat Uygur Tiyatrosu, ilk olarak Türk tiyatrosunun ustalarından Nejat Uygur tarafından sahnelenen “Süt Kardeşler”i yeniden seyirciyle buluşturuyor. Oyunda Süheyl ve Behzat Uygur’un yanı sıra Emine Ün, Ömer Yılmaz, Nurten İnan, Hakan Eke, Mesut Yılmaz ve Elif Gönlüm de rol alıyor.
TÜRKİYE TURNESİNDE
Turneye çıkan “Süt Kardeşler”in konusu şöyle: Pakize ve Necdet, Nişantaşı’nda yaşamaktadır. Eve gelen bir mektupla Necdet’in çapkınlıkları ortaya çıkar. Çift tartışırken Şemsi, Pakize’nin süt kardeşi kılığında eve gelir. Aynı gün arkadaşı Cavidan da Pakize’yi ziyarete gelmiştir. Şemsi, Cavidan’ın kocasıdır. Pakize’nin gerçek süt kardeşi de eve gelince işler karışır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle