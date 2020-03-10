30. yıl oyunu Süt Kardeşler

NEJAT UYGUR SAHNELEMİŞTİ

Kuruluşunun 30’uncu yılını kutlayan Süheyl&Behzat Uygur Tiyatrosu, ilk olarak Türk tiyatrosunun ustalarından Nejat Uygur tarafından sahnelenen “Süt Kardeşler”i yeniden seyirciyle buluşturuyor. Oyunda Süheyl ve Behzat Uygur’un yanı sıra Emine Ün, Ömer Yılmaz, Nurten İnan, Hakan Eke, Mesut Yılmaz ve Elif Gönlüm de rol alıyor.

TÜRKİYE TURNESİNDE

Turneye çıkan “Süt Kardeşler”in konusu şöyle: Pakize ve Necdet, Nişantaşı’nda yaşamaktadır. Eve gelen bir mektupla Necdet’in çapkınlıkları ortaya çıkar. Çift tartışırken Şemsi, Pakize’nin süt kardeşi kılığında eve gelir. Aynı gün arkadaşı Cavidan da Pakize’yi ziyarete gelmiştir. Şemsi, Cavidan’ın kocasıdır. Pakize’nin gerçek süt kardeşi de eve gelince işler karışır.