30 milyon yeni eve harcadı... 4 milyon mobilyalara ve tadilata gitti... Ünlü çift rıhtımlar üzerinde yeni hayata başlıyor!

Haberin Devamı

İşte şimdi bunlara yeni bir halka daha eklendi... Yıllar boyunca sesiyle, stüdyoda ya da sahnede ter dökerek bir servet edinen ünlü şarkıcı, karısı ve çocuklarıyla birlikte yaşamak için yeni bir malikane satın aldı.

Bu yeni malikanenin sunduğu bütün olanaklar bir yana hem bahçesinde bir yüzme havuzu hem de kendine ait bir iskelesi bile var.

GÖZÜNÜ KIRPMADAN MİLYONLARI HARCADI

Aldığı yeni evle konuşulan bu ünlü, şarkıcı Robbie Williams...

51 yaşındaki Williams, eşi Ayda Field ve dört çocuğuyla birlikte yaşamak için Miami'de rıhtım üzerinde bir ev satın aldı.

Robbie Williams ve Ayda Field'ın bu ev için harcadığı para 30 milyon dolar...

Haberin Devamı

Ünlü çift, mobilyalar başta olmak üzere yeni evleriyle ilgili diğer düzenlemeler için de 4 milyon doları ceplerinden çıkardı.

YEDİ YATAK ODASI, 18 ARABALIK GARAJI VAR

New York Post'un haberine göre Williams ile Field'ın yeni evinde yedi tane yatak odası bulunuyor. Ayrıca 18 arabanın sığabileceği geniş bir garaj, bir şarap mahzeni, kendine ait iskelesi de cabası.

Bu arada Robbie Williams'ın bu yeni malikane için harcadığı para, normal bir kazancı olanlara çok görünebilir.

Ama ünlü şarkıcı için durum pek öyle sayılmaz. Williams, Los Angeles'ta bulunan malikanesini geçen yıl mayıs ayında 65 milyon dolara satmıştı.

Sonra da Miami'nin tanınmış emlakçılarından Manny Angelo Varas'a başvurarak ailesi için güzel bir ev bulmasını istedi.

ARTIK EVDEN ÇALIŞABİLECEK

Emlakçının verdiği bilgiye göre Robbie Williams, yeni satın aldığı evinde bazı yenileme ve genişletmeler de yaptırıyor.

Bunlardan biri de bir kayıt stüdyosu. Emlak uzmanı Varas "Bu stüdyo sayesinde turnede olmadığı zamanlarda Robbie evinden çalışabilecek" diye konuştu.

Haberin Devamı

Robbie Williams, kendisinin ve karısı Ayda Field'ın zevkine göre elden geçirdiği bu evi Real Housewiwes of Miami adlı TV programıyla tanınan Nicole Martin ve kocası Anthony Lopez'den satın aldı.

Aslında İngiliz olan ama ABD'de yaşayan Williams, son iki yılda dört tane mülkünü sattı. Londra'da bir tek Kensington'daki lüks malikanesi elinde kaldı.

Robbie Wililams ile eşi Ayda Field'ın dört tane çocuğu bulunuyor. 11 yaşındaki Teddy, 9 yaşındaki Charlie, 5 yaşındaki Coco ve 3 yaşındaki Beau'nun da hayatında bu yeni evle birlikte yeni bir sayfa açılmış olacak.

Ünlü çift, Miami'de bulunan okyanus manzaralı, kendine ait iskeleye sahip bu evde yeni bir hayata başlayacak.

Haberin Devamı





Türk bir baba ile Amerikalı bir annenin kızı olan Ayda ile Robbie Williams, 2010 yılında evlendi. Çiftin dört çocuğu var.