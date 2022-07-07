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3 yıllık evlilik 10 dakikada bitti... Naz Elmas ile Erol Özmandıracı boşandı

#Naz Elmas#Erol Özmandıracı#Boşanma Davası
3 yıllık evlilik 10 dakikada bitti... Naz Elmas ile Erol Özmandıracı boşandı
Özge Eğrikar

OYUNCU Naz Elmas, avukatı aracılığıyla Beykoz Aile Mahkemesi’ne başvurarak eşi Erol Özmandıracı’ya ‘anlaşmalı’ olarak boşanma davası açtı.

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Oyuncu, 3 yıllık evliliğini bitirme nedeni olarak fikri ve ruhi anlaşmazlığı gerekçe gösterdi.

Davanın duruşmasına Naz Elmas, avukatı Aslı Çelik Hatemi’yle, Erol Özmandıracı da avukatı Sibel Engin ile katıldı. Mahkeme, ikilinin ‘anlaşmalı’ olarak boşanmasını hükmetti.

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10 dakika süren duruşma sonrası çift, ortak bir açıklama yaparak evliliklerini karşılıklı saygı, anlayış ve mutabakat çerçevesinde noktaladıklarını belirtti. 

ÇOCUK KRİZİ İDDİASI

Geçtiğimiz nisan ayında Naz Elmas'ın çocuk istemesi ancak Erol Özmandıracı'nın bu karara olumsuz bakması nedeniyle çiftin boşanma kararı aldığı iddiaları gündeme gelmişti...

Naz Elmas, haklarında çıkan haberlere "Bu ne yalan bir haber Allah aşkına yahu! Hakikaten trajikomik" yorumunu yapmıştı.

3 yıllık evlilik 10 dakikada bitti... Naz Elmas ile Erol Özmandıracı boşandı

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#Naz Elmas#Erol Özmandıracı#Boşanma Davası

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