3. kez dede oldu... 'Ay yüzlü kızım hoş geldin, sefalar getirdin'

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İbrahim Tatlıses'in Adalet Sara'dan olan oğlu Ahmet Tatlıses 3. kez dede oldu. Mert Tatlıses'in kızı Ayza dün dünyaya geldi.Ahmet Tatlıses, mutluluğunu Instagram sayfasında paylaştığı mesajla dile getirdi.

"Sevgi ve saygı dolu bir ailenin en değerli hazine olduğunu hepimiz bilir, kabul ederiz değil mi?

Bu hazineyi değerli kılan 2 şey var; önce onu bulmak sonra değerini bilmek…

Bugün 3. kez büyükbaba oldum,

Yavrum Mert’imin, 3. yavrusu dünyamıza geldi.

AYZA kızım, adı gibi ay yüzlü kızım hoş geldin, sefalar getirdin…

Hayırlı bir insan ve evlat ol inşallah…

Allah seni bizlere bağışlasın"

Adalet Sara oğlunu mutlu gününde yalnız bırakmadı.





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ONLAR DA TORUN SEVİNCİ YAŞADI

Magazin dünyasının torun sevinci yaşayan tek ismi Ahmet Tatlıses değil... İşte torun sevinci yaşayan diğer ünlüler!

AİLEMİZE HOŞGELDİN YAVRUM

Mehmet Erbil'in büyük kızı Selin, ilk bebeğini 2019 yılında dünyaya getirdi. Mehmet Ali Erbil, hastane odasında çekilen fotoğrafları "Ailemize hoş geldin yavrum canım torunum Allah sana uzun ömürler versin" notu ile Instagram'da paylaştı.

TORUNUNU GÜNLERCE GÖREMEDİ

Yazvuz Bingöl'ün kızı Türkü Bingöl, 2018 yılında uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Mert Yüncü ile dünyaevine girmişti. türki Bingöl, Aslan adını verdiği oğlunu ekim 2020'de kucağına aldı. Doğum sırasında Ayvalık'ta olan Bingöl, koronavirüs kapsamlarında şehilerarası yolcluk yasaklanınca torununu görmeye gidemedi.

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BEBEĞİN ADI HAKAN

Hakan Peker'in oğlu Burak ile eşi Belde Peker, minik oğullarını 2015 yılında kucaklarına aldı. Bebeğe dedesinin adı verildi.

YILLAR SONR AYNI KAREDE

Şarkıcı Ferdi Tayfur ile oyuncu Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur oğlunu 2016 yılında kucağına aldı. Bir dönemin efsane çifti, mutlu haberin ardından yıllar sonra ilk kez bir araya geldi.

AYNI GÜN HEM BABA, HEM DEDE

Sinem Öztürk ile Mustafa Uslu'nun ikiz bebekleri 2019 yılında dünuyaya geldi. Aynı gün ünlü yapımcının kızı da doğum yaptı. Mustafa Uslu duygularını "Bizim için güzel bir gündü. Aynı gün hem baba hem de dede oldum. Belki de dünyada bir ilk. Baba olduktan 1 saat sonra dede de oldum. Eşim doğum yaptı, bir saat sonra da kızımın doğum haberini aldım" sözleriyle anlattı.

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GÜZEL ŞEYLER DE OLUYOR

Sanat hayatı boyunca sayısız role hayat veren Hümeyra 2017 yılında babanne oldu.

Güzel haberi Gazanfer Özcan'ın kızı Fulya Özcan sosyal medya hesabından "Canımız Hümeyra'nın, oğlu Sadık'tan Ömer isimli bir torunu oldu. Tarık ve benim canımızdır Hümeyra ,babamdan kalan en büyük dostumuzdur, bu sıkıntımız arasında bunu bize haber verdi ,kutlarız allah nazardan saklasın...sizlerle paylaşmak istedim...Güzel şeyler de oluyor" mesajı ile duyurdu.

BİR KIZ, İKİ TORUN

Yıldız Tilbe de torun mutluluğu yaşayan isimlerden. Ünlü sanatçının kızı Sezen Burçin'den Seyran ve Samira adında iki torunu var.

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3 TORUNU VAR

Erol Evgin'in kızı Elvan'dan Erol ve Ozan; oğlu Murat'tan ise Erem Erol adında 3 torunu var.

SİLİVRİ HATIRASI

28 Haizran 2022'de aramızdan ayrılan Yeşilçam'ın efsane jönü Cüneyt Arkın'ın 3 çouğundan 5 torunu var. Arkın, yazlık evinde çekilen bu fotoğrafı 'Silivri' notuyla paylaşmıştı...