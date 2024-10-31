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3 farklı kadından tam 11 çocuğu var… 35 milyon dolara acımadı! 'Gelin hepimiz birlikte yaşayalım'

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#Elon Musk#Grimes#Elon Musk Çocuk
3 farklı kadından tam 11 çocuğu var… 35 milyon dolara acımadı Gelin hepimiz birlikte yaşayalım
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 07:03

Şimdilerde bir hafta sonraki ABD başkanlık seçimleri için Donald Trump adına yaptığı heycanlı seçim kampanyalarıyla gündemde. Sayısız şirketi olan ve son yıllarda teknolojik gelişmelere yön vererek damga vuran ünlü milyarderin adı bu kez özel hayatındaki ilginç bir gelişmeyle manşetlere taşındı.

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“Bence uygarlık için en büyük risklerden biri düşük doğum oranı ve hızla düşen doğum oranıdır. Lütfen rakamlara bakın. Eğer insanlar daha fazla çocuk yapmazsa, medeniyet çökecek, sözlerimi not edin”

3 farklı kadından tam 11 çocuğu var… 35 milyon dolara acımadı Gelin hepimiz birlikte yaşayalım
Dünyanın en zengin adamı unvanını elinde tutan Elon Musk bu aralar ABD seçimleri için Donald Trump'a oy toplamaya çalışıyor

"ÇOCUK YAPMAZSANIZ İNSANLIK YOK OLACAK" DEMİŞTİ

270 milyar dolara yakın dudak uçuklatan servetiyle dünyanın en zengin ve güçlü adamlarından biri haline gelen Elon Musk bu cümleleri Wall Street Journal'ın 2021'deki yıllık CEO Konseyi'nde kurmuştu.

Zaten yıllar içinde bu konuda deyim yerindeyse en çok çalışan kişilerden biri kendisi oldu.

3 farklı kadından tam 11 çocuğu var… 35 milyon dolara acımadı Gelin hepimiz birlikte yaşayalım
Musk Trump mitinglerine oğullarını da götürüyor

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BU SÖZÜ EN İYİ KENDİSİ TUTTU... EN AZ 11 ÇOCUĞU VAR

Ünlü iş insanı Elon Musk'ın, eski eşi, Neuralink çalışanı Shivon Zilis ve bir dönem aşk yaşadığı ünlü şarkıcı Grimes’dan bilinen en az 11 çocuğu var.

Musk bir yandan satın aldığı X (Twitter) sosyal medya platformundan Donald trump’a destek tweet’leri atarken bir yandan da bu eski eş ve sevgililere ve 11 çocuğuna Austin, Teksas'ta kendisiyle birlikte yaşaması için yeterli alana sahip 35 milyon dolarlık bir devasa bir gizli mülk satın aldığı ortaya çıktı.

3 farklı kadından tam 11 çocuğu var… 35 milyon dolara acımadı Gelin hepimiz birlikte yaşayalım
Elon Musk'ın 3 farklı kadından 11 çocuğu var... Kimileri bu sayının 12 olduğunu da iddia ediyor

HEPSİNİ 35 MİLYON DOLARLIK "GİZLİ" EVDE TOPLAYACAK

Tesla'nın kurucusunun planlarını bilen yakın çevresinden dört kişi New York Times' a Musk'ın İtalya'nın Toskana bölgesindeki lüks evlere benzeyecek şekilde tasarlanmış 14 bin 400 metrekarelik bir malikane satın aldığını söyledi.

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Kaynaklara ve kamu kayıtlarına göre bu saray yavrusu gibi evin hemen arkasında altı yatak odalı bir de konak bulunuyor.

3 farklı kadından tam 11 çocuğu var… 35 milyon dolara acımadı Gelin hepimiz birlikte yaşayalım

Musk'ın kendisine yakın kişilerle, en küçük çocukları arasında “zaman planlamasını” kolaylaştırmak için iki çocuğunun annesinin “bitişik mülklerde” yaşamasını istediğini söylediği bildirildi.

Musk ayrıca küçüklerin “birbirlerinin hayatlarının bir parçası olmalarını da” istiyor.

3 farklı kadından tam 11 çocuğu var… 35 milyon dolara acımadı Gelin hepimiz birlikte yaşayalım
Elon Musk ve Grimes iki çocukları olduktan sonra ayrılmış ve velayet savaşına başlamıştı... Buna rağmen bir çocuk daha yaptılar

Musk isim vermese bunu söylerken muhtemelen son iki eski sevgilisi, Neuralink çalışanı Shivon Zilis ve şarkıcı Grimes'dan. Çünkü ünlü milyarderin en küçük çocuklarını paylaştığı, bilinen son isimler onlardı.

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SON 3 YILDA 3 ÇOCUK

Musk ve Zilis'in Strider ve Azure adında 2 yaşında ikizleri ve adı bilinmeyen ancak bu yılın başlarında doğduğu bildirilen üçüncü bir çocukları var.

3 farklı kadından tam 11 çocuğu var… 35 milyon dolara acımadı Gelin hepimiz birlikte yaşayalım
Elon Musk'ın ilk eşi Justine Musk'tan 5 çocuğu var... Çiftin ilk çocukları da henüz 10 haftalıkken ölmüştü

Ünlü şarkıcı Grimes'ın ise milyarder iş adamından 4 yaşında X AE A-XII adında bir oğlu, 2 yaşında Exa Dark Sideræl adında bir kızı ve 2 yaşında Techno Mechanicus adında bir oğlu var.

3 farklı kadından tam 11 çocuğu var… 35 milyon dolara acımadı Gelin hepimiz birlikte yaşayalım
Elon Musk şirketi Neuralink'te çalışan Shivon Zilis'den de üç çocuk sahibi 

Musk'ın ilk eşi Justine Musk'tan da artık yetişkin olmuş çocukları var. 2000-2008 yılları arasında evli kalan eski çift, 20 yaşındaki ikizleri Griffin ve Vivian Musk ile 18 yaşındaki üçüz oğulları Kai, Saxon ve Damian'ı paylaşıyor. Ayrıca 2002 yılında Nevada adında bir bebeklerini henüz 10 haftalıkken ani bebek ölümü sendromundan kaybettiler.

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Eski eşi Justine'in yerleşkeye taşındığı biliniyor. Elon Musk ise tüm çocuklarını orada görmek için can atıyor.

3 farklı kadından tam 11 çocuğu var… 35 milyon dolara acımadı Gelin hepimiz birlikte yaşayalım

New York Times, Musk’tan 3 yılda üç çocuk doğuran 38 yaşındaki Zilis'in “çocuklarıyla birlikte evlerden birine taşındığını” bildirdi.

ESKİ SEVGİLİSİYLE VELAYET DAVASI SÜRÜYOR

Asıl adı Claire Boucher olan Grimes, Elon'la üç çocuğu üzerinden bir velayet savaşına giriştiği için, yayın kuruluşuna göre “şimdiye kadar” bunu yapmaktan uzak durdu.

3 farklı kadından tam 11 çocuğu var… 35 milyon dolara acımadı Gelin hepimiz birlikte yaşayalım
Elon Musk'ın ilk eşinden doğan üçüz oğulları

Forbes'a göre 53 yaşındaki Elon Musk, salı günü öğleden sonra itibariyle 268,8 milyar dolarlık net servetiyle dünyanın en zengin adamı…

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#Elon Musk#Grimes#Elon Musk Çocuk

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