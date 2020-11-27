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Haber Giriş: 27.11.2020 - 10:42 | Son Güncelleme:

'3 Adam' da koronavirüse yakalandı

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'3 Adam' da koronavirüse yakalandı
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'3 Adam'dan Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'ın ardından Oğuzhan Koç da koronavirüse yakalandı.

Oğuzhan Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı. Ünlü şarkıcının cumartesi gününden beri evinde karantinada olduğu öğrenildi. Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İbrahim Büyükak'ın da önceki gün koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti. Eser Yenenler ise geçtiğimiz haftalarda evinde gördüğü tedaviyle hastalığı yenmişti.

İbrahim Büyükak, kötü haberi böyle duyurdu

3 Adam da koronavirüse yakalandı


 

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