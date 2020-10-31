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Haber Giriş: 31.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

29 Ekim coşkusu

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
29 Ekim coşkusu
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Demirören Şirketler Grubu’na bağlı olarak faaliyet gösteren Kemer Country Club, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda iki farklı etkinliğe ev sahipliği yaptı. Golf tutkunları ve at biniciler, 29 Ekim’i Kemer Country Club’da yarışarak kutladı.

‘Yetişkin’, ‘Junior’ ve ‘Minikler’ kategorilerinde yarışların gerçekleştiği 29 Ekim Cumhuriyet Golf Kupası, yeni normalleşme süreci içerisinde, gerekli önlemlerin alınmasıyla birlikte önceki gün tamamlandı. 143 golf oyuncusunun katıldığı turnuvada iş, spor ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri yarıştı. Geçtiğimiz salı günü Junior ve Minikler ile başlayan turnuva, önceki gün Yetişkin kategorisi yarışıyla son buldu.

29 Ekim coşkusu

Nihat Özdemir-Hasan Akçakayalıoğlu-Yıldırım Demirören-Ali Nuri  Türker

29 Ekim coşkusu
Aylin Gülmen-Lone Lassen-Leyla Negrin-Ceren Tokdemir

GÜNE ÖZEL 5 KOŞU

Kemer Country Club Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleşen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Engel Atlama Çalışma Parkurları heyecan dolu mücadelelere sahne oldu. Yeni normalleşme süreci içerisinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak gerçekleştirilen çalışma parkurlarında, 5 koşu yapıldı. Yarışma sonucunda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

29 Ekim coşkusu

29 Ekim coşkusu


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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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