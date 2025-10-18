×
Çalışıp çabaladı, 28 yaşında milyarder oldu... Ama şimdi kara kara düşünüyor: 'Bu benim alışkın olduğum bir para değil'

Güncelleme Tarihi:

Çalışıp çabaladı, 28 yaşında milyarder oldu... Ama şimdi kara kara düşünüyor: Bu benim alışkın olduğum bir para değil
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2025 08:17

Bütün dünya onu ünlü bir babanın kızı ve ondan daha ünlü bir amcanın yeğeni olarak tanıdı... Sonra da magazin dünyasının manşetlerine, daha çocukluğunda ünlü olan kocasıyla birlikte çıktı.

Kendisi de aslında tanınmış bir modeldi ama nedense hep soyadını taşıdığı erkekler aracılığıyla gündeme geldi.

Bunlar olup biterken sessiz ve derinden kendi işini kurdu ve daha 30 yaşına bile gelmeden milyarder oldu.

Şimdi de o parayla ne yapacağını düşünüyor... Bu parayı akıllıca harcamak zorunda olması da doğrusu onun üzerinde bir gerilim yaratmıyor değil.

Çalışıp çabaladı, 28 yaşında milyarder oldu... Ama şimdi kara kara düşünüyor: Bu benim alışkın olduğum bir para değil

ŞİRKETİNİ BİR MİLYAR DOLARA SATTI
İşine verdiği emeğin karşılığını fazlasıyla alan bu kişi Hailey Baldwin Bieber… Evet, oyuncu Stephen Baldwin'in kızı, Alec Baldwin'in yeğeni ve Justin Bieber'ın karısı.

Ama diğer yandan Hailey, zaten yıllardır başarılı bir modeldi.

Sonrasında ikinci adı Rhode'yi vererek kurduğu kozmetik markası sayesinde bir milyar dolarlık bir servet edindi. Bir başka deyişle gayet başarılı bir iş kadını.

WSJ Magazine'in Yenilikçiler serisine bir röportaj veren Hailey, bu paranın büyük bir kısmının Justin Bieber ile evliliğinden dünyaya gelen tek çocuğu Jack Blues için harcanacağını söyledi.

Genç kadın "Bu parayı oğlumun geleceği için saklamak istiyorum. Daha önce hiç karşılaşmadığım kadar büyük miktarda bir para bu" diye konuştu.

Çalışıp çabaladı, 28 yaşında milyarder oldu... Ama şimdi kara kara düşünüyor: Bu benim alışkın olduğum bir para değil

'BU PARAYI AKILLICA KULLANMAM GEREK'
Hailey Baldwin Bieber, kazandığı bunca parayı elinden kaçırmamak için akıllıca kullanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Hailey kendi markasının baş tasarımcısı ve ürün geliştirme sorumlusu olarak çalışmayı sürdürecek. Aynı zamanda ürünlerin pazarlanmasını da denetleyecek.

Genç kadın söz konusu markasını 2022 yılında kurdu. Aradan geçen zaman içinde de dikkate değer bir başarı elde etti.

Genç model, neden zaten var olan markalarla çalışmak yerine kendi markasını kurmak istediğini de anlattı. "Bu şirketlere nasıl fayda sağladığını görmek için adımı yeterince uzun süre ödünç verdim. Eğer bu işi yapmayı sürdüreceksem çoğunluk hissedarın ben olmam gerektiğini biliyordum" diye konuştu.

Çalışıp çabaladı, 28 yaşında milyarder oldu... Ama şimdi kara kara düşünüyor: Bu benim alışkın olduğum bir para değil

ŞİRKETİ SATTI AMA BAŞ TASARIMCI OLARAK DEVAM EDECEK
Gelelim Hailey'in bu 1 milyar doları nasıl elde ettiğine...

Bu yılın başlarında genç model kendi kurduğu Rhode markasını 1 milyar dolara satacağını açıklamıştı... Sonunda e.l.f Beauty adlı kozmetik markasıyla anlaşma sağlandı ve satış gerçekleşti. Böylece Hailey de milyarder oldu.

Fakat bu durum, genç kadının kendi kurduğu markasıyla bağlarını keseceği anlamına gelmiyor. Baş tasarımcı olarak kendi kurduğu markada faaliyet göstermeyi sürdürecek.

Çalışıp çabaladı, 28 yaşında milyarder oldu... Ama şimdi kara kara düşünüyor: Bu benim alışkın olduğum bir para değil

2018 yılında Justin Bieber ile evlenen Hailey, bir yaşında bir erkek çocuk annesi. Bir dönem çiftin arasının kötü olduğu konuşuluyordu.

 

 

 

