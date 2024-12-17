Karısını aldatıp 27 yıllık yuvasını dağıttı... Ama ne gam! Kış tatilinin keyfini çıkarıyor

Haberin Devamı

Ama bütün bunlar ünlü oyuncunun umurunda bile değil... O, memleketinde çıktığı tatilin keyfini sürüyor.

Bir yandan denize girip güneşlenirken diğer yandan da yarı yaşındakileri kıskandıran kaslarını sergiliyor.

MEMLEKETİNDE TATİLİN KEYFİNİ ÇIKARIYOR

Anladınız büyük olasılıkla Hugh Jackman'dan söz ettiğimizi...

27 yıllık karısı Deborra Lee Furnes ile evliliğini bitiren Jackman'ın adı bir süredir The Music Man adlı müzikalde birlikte oynadığı Sutton Foster ile anılıyor.

Yakın çevresinin söylediğine göre de ikili artık uygun bir ortam bulduklarında aşklarını gözler önüne sermeye hazır.

Karısına ihanet ettiği için eleştiri alan Hugh Jackman şu sıralar memleketi Avustralya'da tatil keyfinde... Oyuncu, geçtiğimiz gün de Sidney'deki ünlü Bondi Plajı'nda sabah egzersizi niyetine denize girerken görüntülendi.

Haberin Devamı

Kendisine yönelen bakışlara aldırmayan Jackman, denizden çıktıktan sonra hayranlarıyla ve diğer tatilcilerle de selamlaştı

KASLARI DİKKAT ÇEKTİ: Hepsi bir yana Jackman'ın 56 yaşında olmasına rağmen yarı yaşındakileri kıskandıracak durumdaki kasları da dikkatlerden kaçmadı.





AYRILIK AÇIKLAMASI HAYRANLARINI ŞAŞIRTTI

Jackman ile Deborra Lee Furness'in boşanma haberi gündeme geçen yılın sonlarında bomba gibi düştü...

27 yıllık yuvanın yıkılacağına kimse ihtimal vermediği için de bu açıklama büyük şaşkınlık yarattı. Ama yakın çevresi aslında bu gelişmeyi uzun süredir beklediklerini belirtti.

Zaten bunun nedeni de sonradan ortaya çıktı. Jackman, karısına ihanet etmişti. Hem de The Music Mandekirol arkadaşı Sutton Foster ile. Daha da ilginci bütün bunları çiftin yakın çevresi biliyordu ama hepsi uzun süre susmayı tercih etmişti.

Haberin Devamı

ALDATILDIĞINI DOLAYLI YOLDAN DOĞRULADI

Deborra Lee Furness aldatıldığını dolaylı yoldan itiraf etti.

O her zamanki gibi uzun süre sessiz kaldı. Ama sonra Hugh Jackman'ın evlliğini, Sutton Foster aşkı yüzünden bitirdiğine dair bir sosyal medya paylaşımına beğeni göndererek ilk tepkisini verdi.

Yorumlara göre de onun bu hareketi yasak aşkı doğruladı.

Zaten bunu yapmasından önce konuşulanlara göre de Deborra Lee Furness, evlilik bitmeden önce de Jackman'ın kendisini aldattığından şüpheleniyordu.

EN YAKIN DOSTLARI DA BİLİYORDU AMA SÖYLEMEDİLER

Ama yeni gelen söylentilere göre Deborra Lee Furness, kocası Hugh Jackman'ın kendisini aldattığını öğrenen en son kişi oldu. İşte bu yüzden de kelimemin tam anlamıyla öfkeden kuduruyor.

Haberin Devamı

Radar Online adlı sitenin iddiasına göre Deborra Lee Furness, Hugh Jackman ile Sutton Foster'ın aşk yaşadığını bilenler arasında eski çiftin aile dostu olan Blake Lively ile Ryan Reynolds da vardı.

Fakat onlar da bu konuda ağızlarını sıkı tuttular. Kaynaklara göre bir başka ünlü çift Lively ile Reynolds, Hugh Jackman'a sadakat göstermek için bu ilişki konusunda dudaklarını mühürlediler.

Bu kaynak Deborra Lee Furness'ın olayın gelişimi hakkındaki tepkisini "Şimdi Deborra, bu yasak aşkı en son öğrenen kişi olduğu için öfkeden kuduruyor. Kendini hazırlıksız yakalanmış hissediyor" diye anlattı.

Kaynaklara bakılırsa Deborra Lee Furness, kendisini sadece kocası Hugh Jackman tarafından değil de onunla birlikte Blake Lively ve Ryan Reynolds tarafından da aldatılmış hissediyor.

Haberin Devamı

DOĞRU ZAMANI BEKLİYORLAR

Hugh Jackman ile Sutton Foster henüz aşklarını açığa çıkarmış, kamuoyunun gözleri önüne sermiş değil. Ama söylentilere göre bunun için uygun zamanı bekliyorlar. Yine de kendileri kapalı kapılar ardından aşklarını dolu dizgin yaşıyorlar.

Bu arada evliliği bitiren yasak aşkın kanıtı olarak gösterilen olaylardan biri de Sutton Foster'ın da kocası TED Hughes'dan boşanması. Zaten durum böyle olunca, ikilinin son birkaç yıldır da birlikte çalıştığı bilinince bu kez "Jackman ile Deborra Lee Furness'in evliliği Sutton Foster için mi bitti?" sorusu ortada dolaşmaya başladı.

Haberin Devamı

Ve görünüşe göre de 27 yıllık evliliğin bitimine gerçekten de bu olay neden oldu. Hatta Jackman'ın boşandığı eşi Deborra Lee Furness de dolaylı yoldan bu durumu doğruladı.

HERKES BİLİYORDU AMA KİMSE KONUŞMADI

Hatta Jackman ile Furness'in evliliğini, ünlü oyuncunun ihanetinin bitirdiğine dair başka bir ayrıntı daha var.

Jackman ile Foster'a yakın kaynakların US Weekly'ye söylediğine göre her ikisi de evliyken başlayan bu ilişkiyi aslında yakın çevreleri çok uzun zamandır biliyordu, ama bu konuda ağızlarını sımsıkı kapalı tuttular.

US Weekly'ye konuşan bir kaynak "Hugh'un Sutton ile ilişkisi evliliğinin bitmesine neden oldu. Bunu herkes biliyordu ama sustu. Çünkü ikisi de çok iyi ve harika insanlar. Herkes onların mahremiyetine saygı gösterdi" dedi.

Hatta aynı kaynak Foster ile Jackman'ın ilişkisinin çok iyi gittiğini de sözlerine ekledi.

GİYİNME ODASINDA BULUŞTUKLARINI KENDİSİ ANLATTI

Hugh Jackman ile Sutton Foster'ın ilişkisiyle ilgili her gün yeni bir iddia sonra da yeni bir kanıt ortaya atılıyor. İkilinin, müzikalde birlikte çalıştıkları sırada yaptığı röportajlar yeniden mercek altına alınıyor. İşin ilginci her birinde de Jackman ile Foster ilişkisinin o müzikal sırasında başladığına dair yeni bir ayrıntı bulunuyor.

Bunlardan biri de geçen hafta gündeme geldi. Yine söz konusu olan Sutton Foster'ın müzikalde oynadığı dönemde verdiği bir röportajdı.

Foster'ın anlattığına göre Söylediğine göre 2021 ile 2023 arasında perde açan The Music Man adlı müzikalin her gösterisi öncesinde Foster'ın giyinme odasında buluşup orada baş başa sohbet ediyorlardı.

Buna da kendi aralarında "Halı sohbeti" diyorlardı.