27 yıllık evlilik bir anda bitmişti: Karısı ilk günden itibaren ikisinden de şüpheleniyormuş

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Ama yıllar boyunca, aralarındaki yaş farkını hiç umursamadan, bir türlü biyolojik çocukları olmadığı için evlat edindikleri iki çocukla mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çift gerçekten de yolun sonuna gelmişti.

Böyle durumlarda her zaman olduğu gibi bin bir çeşit söylenti ortaya atıldı. Yine de boşanan çift, ilk ortak duyurunun ardından bunların hiçbirine yanıt vermedi. İkisi de kendi hayatlarına gitti.

Fakat son dönemde yine gündemin ilk sırasında bu eski çift. Çünkü "erkek tarafı" yeni bir aşk söylentisiyle gündemde. Bunun ilk heyecan dalgası geçtikten sonra bu kez işin içine eski eşi de karıştı...

Yeni iddialara göre ünlü çiftin "kadın tarafı" kocasının bir müzikaldeki rol arkadaşından, ikisinin arasında bir ilişki olabileceğinden başından beri şüpheleniyordu.

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Konuyu yakından takip edenler Hugh Jackman ile eski eşi Deborra Lee Furness'in bu olayın kahramanları olduğunu çoktan anladı bile.

Geçen yıl eylül ayında boşanma açıklaması yapan Jackman ile Furness bir daha da bu konuda hiç konuşmadılar.

56 yaşındaki Hugh Jackman son birkaç haftadır Broadway'de sahnelenen The Music Man adlı yapımdaki rol arkadaşı Sutton Foster ile aşk yaşadığı söylentisiyle gündemde.

İşin aslına bakılırsa bu durum artık söylentiyi de geçti gerçeğin ta kendisi olduğu kesin gibi bir durum. Geriye kalan tek ayrıntı Jackman ile Foster'ın el ele kırmızı halıya çıkması.

Bu arada Sutton Foster'ın, kocası Ted Griffin'den boşanması da bu söylentileri daha da artıran bir ayrıntı oldu.

Şimdi Hugh Jackman, Deborra Lee Furness ve Sutton Foster'ın adı yeni bir iddiada yan yana geçiyor.

Buna göre Jackman, daha evli olduğu dönemde The Music Man adlı müzikalde Sutton Foster ile birlikte çalışırken 68 yaşındaki Deborra Lee Furness'in ikisi hakkında şüpheleri vardı.

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KAYNAKLAR: 'BU İLİŞKİ ESKİ KARISI İÇİN BİR SIR DEĞİLDİ'

Kısaca söylersek bu yeni iddialara göre Furness, 27 yıllık kocası Jackman'ın, rol arkadaşı Foster ile yakınlaştığını düşünüyordu.

Üstelik Deborra Lee Furness'in bu şüpheleri, daha 2022 yılında ikilinin müzikal için bir araya geldiği ilk dönemde başlamıştı.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan bir kaynak bu konuda "Hugh, Sutton ile birlikte müzikalde çalışmaya başladığında Deborra Lee'nin şüpheleri vardı. Bu yüzden eski kocası Hugh ile Sutton'ın ilişkisi onun için bir sır değildi" diye konuştu.

Diğer yandan bu kaynağa bakılırsa Deborra Lee Furnes, bu konuda konuşma taraftarı değil.

Onun bu konudaki sözleri şöyle: "Deborra Lee bütün bunların dışında kalmak istiyor. Eski kocası Hugh hakkında kamuoyuna olumsuz açıklamalar yapmak niyetinde değil. Boşandıklarında aralarında yaşanan bu tür özel olayları gizli tutmaya karar vermişlerdi."

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İLİŞKİLERİNİ RESMEN GÖZLER ÖNÜNE SERMEYE ÇOK YAKINLAR

Başka bir kaynağa bakılırsa Hugh Jackman, başlarda biten evliliği için yas tuttu. Bu arada Sutton da kocası Ted Griffin'den boşandı.

Şimdi ikisi de artık ilişkilerini kamuoyu karşısında da gözler önüne sermeye çok yakın bir durumda.

Hugh Jackman ile Sutton Foster'a yakın kaynaklara göre ikili birbirlerini gerçekten seviyorlar ve hayatlarının geri kalanını da birlikte geçirmekte kararlılar.

Hugh Jackman'ın özel hayatını artık bilmeyen kalmadı. Sutton Foster'a biraz daha yakından bakacak olursak...

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İddialara göre Jackman'ın eski karısı Deborra Lee Furness, kocasıyla Sutton Foster müzikalde birlikte çalışırken ikisinden de şüpheleniyordu.





İKİNCİ EVLİLİĞİNİ YAŞIYORDU

Tiyatro, film ve TV dünyasında 30 yıllık bir kariyeri olan 49 yaşındaki Foster 2006 ile 2009 arasında Christian Borle ile evliydi.

Ardından da Ocean's Eleven, The Wolf of Wall Street gibi filmlerin senaryo yazarı kadrosunda olan Ted Griffin ile 2014 yılında bir evlilik yaptı. Bu evlilikten de Emily adında bir kızı dünyaya geldi.

Hugh Jackman ise Deborra Lee Furness ile ilişkisinden 24 yaşında Oscar ve 19 yaşında Ava adında iki tane evlatlık çocuk babası.

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Sutton Foster'ın bir süre önce boşandığı ikinci eşi Ted Griffin'den Emily adında bir kızı bulunuyor.