27 yıllık evlilik bile aşklarını hiç eksiltemedi… En güzel pozlarını yine biricik kocasına verdi

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Sir David Beckham ve eşi Victoria Beckham, her yaz olduğu gibi bu yaz da yoğun geçen kış aylarının yorgunluğunu lüks yatlarıyla çıktıkları tatilde atıyor.

Ünlü çift çok sevdikleri Akdeniz sahillerini yatla gezerek hem durdukları yerlerde tatilin tadını çıkarıyor hem de gazeteci ordularından daha rahat saklanabiliyor.

Ünlü aile yine de kızları Harper Seven, oğulları Cruz Beckham ve Cruz'un kız arkadaşı Jackie Apostel ile birlikte demirledikleri Portofino'da geçirdikleri keyifli günde paparazzilere yakalanmaktan kaçamadı.

Beckham’lar, Akdeniz'in yaz sıcağından kaçmak için gittikleri restoranın terasında dinlenirken, çıktıkları yürüyüşte dondurma ve içecek almak için kısa molalar verdiler.

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Şarkıcılığı bıraktıktan sonra ünlü bir modacı olan ve kreasyonları büyük beğeni toplayan Victoria Beckham şıklığından tatilde de ödün vermiyor.

52 yaşındaki Victoria Beckham, uzun, sırtı açık beyaz dantel bir elbise ve geniş kenarlı bir güneş şapkasıyla tatil şıklığını sergilerken 51 yaşındaki eşi David Beckham da her zamanki gibi karısının en güzel pozlarını yakalayan kişi oldu.

Victoria Beckham’ın verdiği peş peşe verdiği pozları elindeki fotoğraf makinesiyle ölümsüzleştiren David Beckham bir yandan da aşkını dilinden düşürmediği karısına hayran hayran bakmadan duramadı.

Ünlü aile yine 15 yaşındaki kızları Harper’ı yanlarından hiç ayırmadılar. Bu tatilde onlara eşlik eden ise 21 yaşındaki oğulları Cruz ve kız arkadaşı Jackie Apostel oldu.

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Cruz ve Apostel, Ekim 2024'te Instagram üzerinden ilişkilerini resmen duyurmuş ve Apostel'in yüzük parmağında bir elmas yüzük gösteren bir fotoğraf paylaşmasıyla nişan dedikodularını yeniden alevlendirmişti.

Çiftin 23 yaşındaki oğlu Romeo, son fotoğraflarda yer almasa da, bir aydan kısa bir süre önce İspanya'nın Ibiza kentinde ebeveynleriyle birlikte yatlarında tatil yaparken görülmüştü. Bu tatilde de Romeo’nun yanında kız arkadaşı Kim Turnbull vardı.

Bu mutlu aile portresinde bir kez daha çiftin en büyük oğulları Brooklyn’in yokluğu hissedildi.

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David ve Victoria Beckham çiftinin en büyük çocukları olan 27 yaşındaki Brooklyn bir yıldan fazla süredir ailesiyle görüşmüyor. Hatta ilk göz ağrısı oğulları görünüşe göre onları tamamen hayatından çıkarmış.

Brooklyn Beckham ve 31 yaşındaki eşi Nicola Peltz, Beckham ailesiyle olan ilişkilerini bir anda koparmış herkes bu küslük hakkında dedikodu yaparken Brooklyn aylar sonra çok sert bir açıklama yaparak aile içinde yaşananların kendi gözünden anlatmıştı.

Ocak ayında Brooklyn, Instagram Hikayelerinde uzun bir açıklama yayınlayarak ünlü ebeveynlerini Peltz ile evliliğini sabote etmeye çalışmakla suçladı ve onlardan ilişkileri hakkında "basılan bazı yalanlar hakkında gerçeği söylemelerini" istedi.

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"Ailemle barışmak istemiyorum. Şu an kontrol edilmiyorum, hayatımda ilk kez kendimi savunuyorum. Tüm hayatım boyunca ebeveynlerim basında ailemiz hakkında anlatıları kontrol etti."