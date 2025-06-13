27 yÄ±lÄ±n hatÄ±rÄ±na baÅŸtan aldatmayacaktÄ±n... Daha evliyken sevgili buldu... Åžimdi eski karÄ±sÄ± karanlÄ±k sÄ±rlarÄ±nÄ± ortaya serecek diye korkuyor

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Â AralarÄ±ndaki hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r yaÅŸ farkÄ±na raÄŸmen dÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸte Ã§ok iyi anlaÅŸÄ±yorlardÄ±... Ã–zellikle de Hugh Jackman, kendisinden 13 yaÅŸ bÃ¼yÃ¼k eÅŸine Ã§ok aÅŸÄ±ktÄ±... Ä°ki evlatlÄ±k Ã§ocuklarÄ±yla gÃ¼l gibi geÃ§inip gidiyorlardÄ±...

Uzun sÃ¶zÃ¼n kÄ±sasÄ± Jackman hem kariyerinde Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ±ydÄ± hem de iyi bir eÅŸ ve Ã¶rnek bir aile babasÄ±ydÄ±.

Bu yÃ¼zden de boÅŸanma aÃ§Ä±klamasÄ± ÅŸok etkisi yarattÄ±. Ama sonrasÄ±nda olanlar bunu bile gÃ¶lgede bÄ±raktÄ±...

Deborra Lee Furness ile Hugh Jackman'Ä±n 27 yÄ±llÄ±k evliliÄŸinin bitmesi hayranlarÄ±na inanÄ±lmaz gelmiÅŸti.

Ã–nce fÄ±sÄ±ltÄ± halinde konuÅŸuldu sonra da yÃ¼ksek sesle... Jackman aslÄ±nda gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ kadar iyi bir koca deÄŸildi.

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En azÄ±ndan evliliklerinin son dÃ¶neminde. Ã‡Ã¼nkÃ¼ karÄ±sÄ±nÄ± The Music Man adlÄ± mÃ¼zikaldeki rol arkadaÅŸÄ± Sutton Foster ile aldatmÄ±ÅŸtÄ±!

SonuÃ§ olarak Jackman ve Foster el ele kamera karÅŸÄ±sÄ±na da Ã§Ä±ktÄ±lar.

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DAVA AÃ‡ILDI ONU DA KORKU SARDI

BÃ¼tÃ¼n bunlar olup biterken kalbi kÄ±rÄ±k aldatÄ±lan eÅŸ Deborra Lee Furness hep sessiz ve sakin kaldÄ±. Aradan bir yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n bir sÃ¼re geÃ§tikten sonra da 69 yaÅŸÄ±ndaki Furness geÃ§en ay boÅŸanma davasÄ± aÃ§tÄ±.

Ä°ÅŸte bundan sonra da Hugh Jackman'Ä± bir korku sardÄ±... Bunun nedeni de bunca zaman sessiz kalan Deborra Lee Furness'in bir kitapta ya da Oprah Winfrey gibi Ã§ok izlenen bir Ã¼nlÃ¼yle yapacaÄŸÄ± rÃ¶portajda kendi Ã¶zel hayatÄ±na dair anlatabilecekleri.

Ã–zetle Jackman, aldattÄ±ÄŸÄ± karÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¼n gelip intikam almak iÃ§in bÃ¼tÃ¼n derin ve karanlÄ±k sÄ±rlarÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermesinden korkuyor.

SESSÄ°Z KALDI AMA ARTIK YETERÄ°NCE GÃœÃ‡LENDÄ°

Deborra Lee Furness'e yakÄ±n bir kaynak, Jackman'Ä±n eski karÄ±sÄ±nÄ±n evlilikleri sÄ±rasÄ±nda da boÅŸanmanÄ±n ilk aÅŸamasÄ±nda da sessiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama ÅŸimdi hikayeyi kendi aÃ§Ä±sÄ±ndan anlatabilecek kadar gÃ¼Ã§lÃ¼ hissettiÄŸini sÃ¶yledi.

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Bu kaynak "Deborra hep sessiz kaldÄ±, sorunlarÄ±nÄ± dÄ±ÅŸarÄ±ya duyurmadan Ã§Ã¶zmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Bunu hem Ã§ocuklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nerek hem de kendi onurunu ve iÃ§ huzurunu korumak iÃ§in yaptÄ±. Ama artÄ±k her ÅŸey kesinleÅŸtiÄŸine gÃ¶re isterse konuÅŸmakta Ã¶zgÃ¼r" dedi.

Bu kaynaÄŸÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Deborra Lee Furness, doÄŸal olarak, ÅŸÃ¶hrete ulaÅŸma serÃ¼veninden kiÅŸisel gÃ¼vensizliklerine kadar Jackman'Ä±n hayatÄ±nÄ±n en Ã¶zel sÄ±rlarÄ±nÄ± biliyor.

Daha da Ã¶tesinde Jackman'Ä±n hayallerine, zayÄ±flÄ±klarÄ±na kadar hayatÄ±nÄ±n her alanÄ±na hakim... Bu nedenle de yine iddialara bakÄ±lÄ±rsa artÄ±k Hugh ile evliliklerinin gerÃ§ekte nasÄ±l olduÄŸunu kamuoyuyla paylaÅŸmayÄ± artÄ±k ciddi ciddi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.

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SÃ¶ylenenlere gÃ¶re Deborra Lee Furness'e bu konuda teklif yaÄŸÄ±yor zaten.

Deborra Lee Furness bu hikayede canÄ± yanan taraf oldu. 27 yÄ±lÄ±nÄ± verdiÄŸi kocasÄ±nÄ±n bir baÅŸka kadÄ±n uÄŸruna kendisini bir kenara atmasÄ± da onun kalbini fazlasÄ±yla kÄ±rdÄ±.

Ä°ÅŸte bÃ¼tÃ¼n bunlar yÃ¼zÃ¼nden Hugh Jackman, hayatÄ±nÄ±n en karanlÄ±k, en derin ve gizli sÄ±rlarÄ±nÄ±n eski karÄ±sÄ± tarafÄ±ndan gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serilmesinden ciddi ciddi korkuyor.

Yine Deborra Lee Furness'e yakÄ±n kaynaklara bakÄ±lÄ±rsa evlilikleri boyunca Jackman uÄŸruna birÃ§ok fedakarlÄ±kta bulundu. AslÄ±nda Ã¶zel hayatÄ±nÄ±n geÃ§miÅŸini de Ã¶yle Ã§ok fazla gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde yaÅŸamak istemiyor hiÃ§bir zaman.

Ama uÄŸradÄ±ÄŸÄ± ihanetin acÄ±sÄ± bÃ¼yÃ¼k ve bu yÃ¼zden gÃ¼nÃ¼n birinde her ÅŸeyi anlatÄ±rsa bu onu tanÄ±yanlarÄ± hiÃ§ ÅŸaÅŸÄ±rtmaz.

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Daha Ã¶nce konuÅŸulanlara gÃ¶re Jackman, boÅŸanma sÄ±rasÄ±nda karÄ±sÄ±nÄ±n sessiz kalmasÄ± iÃ§in yasal Ã¶nlemler almayÄ± da dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordu.

Hugh Jackman, The Music Man adlÄ± mÃ¼zikalde birlikte sahneye Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Sutton Foster ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yasak aÅŸk uÄŸruna karÄ±sÄ± Deborra Lee Furness'e ihanet etti.