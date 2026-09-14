Dedikodusu bitmeyen evlilik böyle ayakta kalmış... Sürekli aynı çatı altında yaşasaydık çoktan boşanmıştık!

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Ama diğer yandan haklarında son yıllarda durmadan boşanma söylentileri de çıkıyor. Attıkları her adım da evliliğin sonu olarak yorumlanıyor. Yine de evlilikleri sürüyor bu ünlü çiftin.

Beyazperdenin yıllara meydan okuyan yıldızı, kendisinden 25 yaş büyük kocasıyla bunca yıl evli kalmalarının sırrını açıkladı: Durmadan çalışmak...

Bu sayede de sürekli aynı evde, aynı ortamda yan yana kalmamak. Bir başka deyişle aralarına giren mesafeler onların evliliğinin de uzun ömürlü olmasını sağladı.

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Evliliklerini bu ilginç yöntemle sürdüren bu ünlü çift 56 yaşındaki Catherine Zeta Jones ile 81 yaşındaki Michael Douglas.

2000 yılında gösterişli bir törenle hayatlarını birleştirdi ünlü çift. Hatta Douglas, Gallerli yıldızla evlenebilmek için eski karısı Diandra'ya hatırı sayılır bir tazminat bile ödedi.

Michael Douglas "Çocuklarınızın babası olmak istiyorum" diyerek aşkını ilan ettiği Catherine Zeta Jones ile evlenmek için eski karısı Diandra'da 45 milyon dolar tazminat ödedi.

Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas, evliliklerinde 23 yaşında Carys, 26 yaşında Dylan adında iki çocuk sahibi oldu.

İşin bu kısmı böyle...



BİTMEYEN EVLİLİĞİN SIRRINI ANLATTI

Catherine Zeta Jones, bütün o boşanma söylentilerine rağmen evliliklerini nasıl ayakta tuttuklarını The Sunday Times'a verdiği röportajda anlattı.

Yıldız, Michael Douglas ile evliliklerinin sürmesinin sırrını "birbirlerine alan tanımak ve çalışmayı sürdürmek" diyerek açıkladı.

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Catherine Zeta Jones'un anlattığına göre evliliğin sürmesinin nedeni kariyerlerinden kopmamak. Hatta işleri gereği birbirlerinden zaman zaman uzun süre ayrı kalmak.

Yıldız, konuyu biraz daha açarak "Eğer ikimiz de çalışmayı bıraksaydık, bu evlilik çoktan biterdi" diyerek durumu özetledi.

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'HER SABAH YAN YANA UYANMAKTAN DAHA İYİ': Catherine Zeta Jones, "Michael bana sürekli 'Bu işi kabul et, bu proje harika' diyor. Sonra da ben set için bir yerlere gittiğimde beni ziyarete geliyor. Böylesi her sabah birlikte uyanıp 'Kahvaltıda ne yemek istersin sevgilim?' diye sormaktan daha iyi. Galiba ilişkimiz böyle ilerleseydi evliliğimiz de bu kadar uzun sürmezdi" diye konuştu.



2013'TE KISA SÜRELİ BİR AYRILIK YAŞADILAR

Aslına bakılırsa Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas'ın evliliği 2013 yılında bir tökezleme geçirdi. O dönemde Douglas, gırtlak kanseriyle, Zeta Jones da bipolar bozuklukla mücadele ediyordu.

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Ama sonrasında çift yeniden bir araya geldi. O zamandan bu yana da bir daha boşanmanın sözü bile geçmedi.

Michael Douglas 2022 yılında mesleğine ara verdi. Ancak çok özel bir proje olursa kamera karşısına geçeceğini açıkladı.

O zamandan bu yana da ağırlıklı olarak İspanya'nın gözde tatil bölgesi Mallorca'daki yazlığında vakit geçiriyor. Avrupa kıtasındaki film festivallerine konuk oluyor.

Catherine Zeta Jones da Wednesday adlı dizide kamera karşısına geçti. İlgi çeken bu dizinin ardından şimdi sırada başta bir dijital platform içir çekilen Kill Jackie adlı dizi var.