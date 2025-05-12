25 yıllık evlilik temelinden sarsılıyor... Biri evde oturuyor, diğeri dünyayı geziyor: Sensiz daha iyiyim

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Yaş farkı söz konusu olduğunda aşık ünlülerin gözü bunu görmez. Gerçekten de bazıları aralarındaki yaş hatta bazen kuşak farkına rağmen evliliklerini başarıyla sürdürür.

Ama bazıları için durum öyle değil. Her ne kadar kendileri bunu çok dikkate almamaya çalışsalar da gün geliyor ve yaş farkı ciddi bir sorun olarak karşılarına çıkıyor.

Tıpkı 80 yaşındaki Michael Douglas ve 55 yaşındaki karısı Catherine Zeta Jones gibi.

2000 yılında hayatlarını birleştiren ünlü çift bir süredir evliliklerinde sorun yaşadıkları iddialarıyla gündeme geliyor... Her ne kadar onlar bu konuyu fazla konuşmasalar da haklarında söylenenler de bitmek bilmiyor.

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YAŞ FARKI KENDİNİ İYİCE GÖSTERDİ... EVLİLİK CİDDİ TEHLİKEDE

Douglas ve Zeta Jones yine bu tür iddiaların merkezinde...

Konuşulanlara göre ünlü çiftin evliliği ciddi bir sarsıntı geçiriyor. Elbette başka ayrıntılar da var ama bunun asıl nedeni Douglas ile Zeta Jones arasındaki 25 yaş farkın artık iyice kendini göstermeye başlaması.

Michael Douglas artık 80 yaşına geldiği için evinde daha fazla oturmak istiyor. Ama henüz 55 yaşında olan Catherine Zeta Jones ise dünyayı gezme peşinde. Hatta iddialara göre yanında kocası olmadan kendini daha iyi hissediyor

Bu durum da çiftin yakın çevresi arasında ciddi bir endişe konusu.

Hatta ünlü çiftin artık ayrı hayatlar yaşadığı bile uzun süredir konuşulanlar arasında.

ARTIK İKİSİ DE KENDİ HAYATLARINI YAŞIYOR

81 yaşındaki Douglas ile 55 yaşındaki Catherine Zeta Jones, dışarıdan bakıldığında uyumlu bir hayat sürdürüyor.

24 yaşında Dylan ve 21 yaşında Carys adında iki çocukları bulunan ünlü çift, bir süredir gerçekten de farklı yerlerde vakit geçiriyor.

Ama görünen, bu ayrı hayatların Catherine Zeta Jones'un işlerinden kaynaklandığı.

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Yine de iddialar böyle söylemiyor. Douglas ile Zeta Jones'un çok fazla dikkat çekmeden ayrılığa hazırlandığı hatta bu yüzden emlak yatırımlarını sessiz sedasız satışa çıkardığı konuşuluyor.

İddialara göre ünlü çift bu şekilde servet paylaşımı yapacak.

EVLERİ SATIŞA ÇIKTI SÖYLENTİLER ALEVLENDİ

Doğrusu çiftin New York Westchester County'deki 12 milyon dolarlık saray yavrusu evlerini satışa çıkarması da çok konuşuldu. Gallerli yıldız Catherine Zeta Jones, iki çocukları artık üniversiteye gitmek için evden ayrıldığından bu mülkün kendilerine büyük geldiğini ve satmak istediklerini söyledi o dönemde.

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Bu arada Catherine Zeta Jones ve Michael Douglas'ın satışa çıkardığı tek ev bu değil. Bermuda'daki mülklerini de satmaya çalışıyor çift.

Hatta New York'ta bulunan bir başka mülklerini de satmaya çalışıyorlar.

Ama yeni söylentilere bakılırsa bu durum çiftin ayrılık hazırlığının bir parçası.

İddialara bakılırsa Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas'ı bu noktaya getiren ise aralarındaki yaş farkı.

Hemen hatırlatalım ki Douglas 1944, Zeta Jones ise 1969 doğumlu. Aralarında sadece yaş değil kuşak farkı bile var.

İşte iddialara göre bu yaş farkı artık onlar için bir sorun haline gelmeye başladı.

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KARISI DEĞİL BAKICISI GİBİ OLDU

Artık 80 yılı deviren Michael Douglas, evinden daha az çıkmayı, işini de keyfine göre sürdürmeyi tercih ediyor.

Daha 55 yaşında olan Catherine Zeta Jones ise onun tam tersine daha fazla film çekmek, golf oynamak, dünyayı daha çok gezmek istiyor. Bu durum da ünlü çiftin arasında bazı anlaşmazlıklara yol açıyor.

Radar adlı internet sitesine konuşan bir kaynak "Catherine artık Michael için bir eşten çok bir bakıcıya dönüştü. Bu durum da onu evliliği konusunda hüsrana uğratıyor" dedi.

Hatta bu iddialara göre Catherine Zeta Jones, kocasının bakımına daha fazla vakit ayırmak için kariyerini bile geri plana itti.

İşte bu yüzden de ünlü çift, sahip oldukları mülkleri satıp aralarında paylaşım yaparak gürültüsüz bir boşanma hazırlığı içinde.

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EVLİLİKLERİ BİR SARSINTI DAHA GEÇİRMİŞTİ: Aslına bakılırsa 2013 yılında Michael Douglas'ın gırtlak kanseriyle, karısı Catherine Zeta Jones'un da ruhsal sorunlarıyla mücadele ettiği süreçte ünlü çiftin evliliği ciddi bir sarsıntı geçirdi. Tekrar bir araya gelseler de birliktelikleri asla eskisi gibi olmadı. Hatta ileri sürülenlere göre ünlü çift o sürecin sonunda aynı çatı altında farklı hayatlar yaşadılar.Tek yapmadıkları bu durumu dışarıya yansıtmak oldu. Ne yaşadılarsa kendi içlerinde yaşadılar. Fakat artık durumu toparlamalarına olanak kalmadı.





İSPANYA'DAKİ YAZLIK EVİNDE DAHA FAZLA KALACAĞINI SÖYLEMİŞTİ: Diğer yandan Michael Douglas ile ilgili olarak başka bir konu daha var geçen yıldan bu yana konuşulan. Ünlü oyuncu artık ABD'den çok yazlık mülkünün bulunduğu İspanya'daki Mallorca adasında yaşamaya karar verdiğini söylemişti.