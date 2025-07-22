25 yÄ±llÄ±k evlilik bu kez kesin biter Ayak altÄ±nda emekli adamla hayat geÃ§er mi

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Ancak son birkaÃ§ yÄ±ldÄ±r evliliÄŸin bittiÄŸine ya da bitmek Ã¼zere olduÄŸuna dair sÃ¶ylentiler dinmek bilmiyor. Onlar bu konuda ser verip sÄ±r vermiyorlar... Ãœstelik Ã¶zel gÃ¼nlerde bir araya geldiklerini sosyal medyadan da dosta dÃ¼ÅŸmana ilan ediyorlar...

Durum bÃ¶yleyken iÃ§lerinden biri emekli olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ± ondan sonra da bu sÃ¶ylentiler daha da alevlendi.

Buna gÃ¶re zaten son yÄ±llarda iniÅŸler ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar yaÅŸayan evlilikleri ÅŸu ana kadar dayandÄ±ysa bile bu emeklilik kararÄ±ndan sonra yÄ±kÄ±lmaya mahkum!

'KÄ°ÅžÄ°SEL ALANLARI KALMAZSA EVLÄ°LÄ°K YÃœRÃœMEZ'

Bu ilginÃ§ sÃ¶ylentinin kahramanlarÄ± Michael Douglas ile karÄ±sÄ± Catherine Zena Jonesâ€¦

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2000 yÄ±lÄ±ndan bu yana evli olan Ã§ift hakkÄ±ndaki boÅŸanma sÃ¶ylentileri son yÄ±llarda durmadan tekrarlanÄ±yor. Yine de Douglas ve Zeta Jones, iki Ã§ocuklu yuvalarÄ±nÄ± daÄŸÄ±tmadÄ±. Evliliklerinde de 26'ncÄ± yÄ±la girmek Ã¼zereler.

DiÄŸer yandan Michael Douglas'Ä±n artÄ±k oyunculuktan emekli olmaya karar verdiÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ±ndan sonra bu sÃ¶ylentiler baÅŸka bir boyut kazandÄ±.

Åžimdi konuÅŸulanlara gÃ¶re birÃ§ok kiÅŸi Douglas'Ä±n emekli olmasÄ±ndan sonra Catherine Zeta Jones ile evliliÄŸini nasÄ±l ayakta tutacaÄŸÄ±.

BÄ°R EMEKLÄ° OLARAK SÃœREKLÄ° KARISININ YANINDA OLURSA Ä°ÅžLER ZOR

Heat World UK'e konuÅŸan bir kaynak "Bu durum hem Catherine hem de Michael iÃ§in epey zorlu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ evlilikleri onlar birbirlerine kiÅŸisel alan bÄ±raktÄ±klarÄ± kadarÄ±yla baÅŸarÄ±lÄ± oluyordu. Ä°ÅŸleri gereÄŸi birbirlerinden uzakta olmak yuvalarÄ±nÄ± ayakta tutuyordu" dedi.

KocasÄ±ndan 25 yaÅŸ daha genÃ§ olan Catherine Zeta Jones'un daha fazla kiÅŸisel alana ihtiyaÃ§ duyduÄŸunu belirten bu kaynak "Ama artÄ±k Michael emekli olduÄŸuna gÃ¶re sÃ¼rekli Catherine'in etrafÄ±nda olacak. Hatta kimi zaman onun kendisine bakmasÄ±na ihtiyaÃ§ duyacak. Bu da zaten iniÅŸli ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± olan iliÅŸkilerini daha da zora sokacak" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ yorumunu.

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Bu kaynaklara gÃ¶re Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas, evlenirken aralarÄ±ndaki 25 yaÅŸ farkÄ±n bir gÃ¼n bu noktaya geleceÄŸini tahmin ediyorlardÄ± elbette. Ama ÅŸimdi bununla yÃ¼zleÅŸmek ikisi iÃ§in de kolay olmayacak.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa 80 yaÅŸÄ±ndaki Michael Douglas ile 55 yaÅŸÄ±ndaki Catharine Zeta Jones hakkÄ±ndaki bu tÃ¼r sÃ¶ylentiler son iki buÃ§uk yÄ±ldÄ±r aldÄ± baÅŸÄ±nÄ± gidiyor...

RESMEN DEÄžÄ°L AMA YÄ°NE DE EMEKLÄ°: Oyunculuk bayraÄŸÄ±nÄ± babasÄ± Kirk Douglas'tan devralan Michael Douglas aslÄ±nda resmen emekli olmuÅŸ deÄŸil. Ama söyledikleri aslÄ±nda oyunculuÄŸa veda ettiÄŸini gösteriyor. Çekya'da düzenlenen Karlovy Vary Film Festivali'ne konuk olan Douglas orada 60 yÄ±lÄ±nÄ± mesleÄŸe verdiÄŸini belirtip sette ölmek istemediÄŸini söyledi. Oyuncu "Hollywood'a geri dönmeye gerçekten niyetim yok. Özel bir ÅŸey gelirse oyunculuk yaparÄ±m. Yoksa geri dönmem" sözleriyle artÄ±k hayatÄ±nÄ± istediÄŸi gibi yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ±n da iÅŸaretini vermiÅŸti.





ZATEN BÄ°R SÃœREDÄ°R AYRI HAYATLARI VAR

DiÄŸer yandan Douglas ile Zeta Jones, bir sÃ¼redir zaten kendi hayatlarÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yorlar. Douglas, geÃ§tiÄŸimiz ay Ä°talya'nÄ±n Taormina kentinde dÃ¼zenlenen film festivaline yalnÄ±z baÅŸÄ±na katÄ±ldÄ±.

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Onun Ã¶ncesinde de yaptÄ±ÄŸÄ± bir aÃ§Ä±klamada bundan bÃ¶yle zamanÄ±nÄ±n Ã§oÄŸunu Ä°spanya'nÄ±n Mallorca adasÄ±ndaki yazlÄ±k evinde geÃ§ireceÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. Hatta geÃ§en yÄ±l, 80'inci doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ biraz erken olsa da yazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bulunduÄŸu kÃ¶yde 80 yaÅŸÄ±na girenlerle birlikte kutlamÄ±ÅŸtÄ±.

ÃœnlÃ¼ Ã§ift son olarak geÃ§tiÄŸimiz mayÄ±s ayÄ±nda kÄ±zlarÄ± Carys'in Ã¼niversite mezuniyeti nedeniyle bir araya geldi. Daha doÄŸrusu son kez o mutlu gÃ¼nde beraber olduklarÄ± bir fotoÄŸraf paylaÅŸtÄ±lar sosyal medyadan.

Ä°sterseniz Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin evliliÄŸi hakkÄ±nda uzun sÃ¼redir konuÅŸulanlarÄ± bir hatÄ±rlayalÄ±m.



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YAÅž FARKI ARTIK ETKÄ°SÄ°NÄ° GÃ–STERÄ°YOR

Douglas ve Zeta Jones yine bu tÃ¼r iddialarÄ±n merkezinde...

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KonuÅŸulanlara gÃ¶re Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin evliliÄŸi ciddi bir sarsÄ±ntÄ± geÃ§iriyor. Elbette baÅŸka ayrÄ±ntÄ±lar da var ama bunun asÄ±l nedeni Douglas ile Zeta Jones arasÄ±ndaki 25 yaÅŸ farkÄ±n artÄ±k iyice kendini gÃ¶stermeye baÅŸlamasÄ±.

Michael Douglas artÄ±k 80 yaÅŸÄ±na geldiÄŸi iÃ§in evinde daha fazla oturmak istiyor. Ama henÃ¼z 55 yaÅŸÄ±nda olan Catherine Zeta Jones ise dÃ¼nyayÄ± gezme peÅŸinde. Hatta iddialara gÃ¶re yanÄ±nda kocasÄ± olmadan kendini daha iyi hissediyor

Bu durum da Ã§iftin yakÄ±n Ã§evresi arasÄ±nda ciddi bir endiÅŸe konusu.

Hatta Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin artÄ±k ayrÄ± hayatlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bile uzun sÃ¼redir konuÅŸulanlar arasÄ±nda.

EVLERÄ° SATIÅžA Ã‡IKTI SÃ–YLENTÄ°LER ALEVLENDÄ°

DoÄŸrusu Ã§iftin New York Westchester County'deki 12 milyon dolarlÄ±k saray yavrusu evlerini satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karmasÄ± da Ã§ok konuÅŸuldu.

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Catherine Zeta Jones, iki Ã§ocuklarÄ± artÄ±k Ã¼niversiteye gitmek iÃ§in evden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan bu mÃ¼lkÃ¼n kendilerine bÃ¼yÃ¼k geldiÄŸini ve satmak istediklerini sÃ¶yledi o dÃ¶nemde.

Bu arada Catherine Zeta Jones ve Michael Douglas'Ä±n satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± tek ev bu deÄŸil. Bermuda'daki mÃ¼lklerini de satmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor Ã§ift.

Hatta New York'ta bulunan bir baÅŸka mÃ¼lklerini de satmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar.

Ama yeni sÃ¶ylentilere bakÄ±lÄ±rsa bu durum Ã§iftin ayrÄ±lÄ±k hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir parÃ§asÄ±.

Ä°ddialara bakÄ±lÄ±rsa Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas'Ä± bu noktaya getiren ise aralarÄ±ndaki yaÅŸ farkÄ±.

Hemen hatÄ±rlatalÄ±m ki Douglas 1944, Zeta Jones ise 1969 doÄŸumlu. AralarÄ±nda sadece yaÅŸ deÄŸil kuÅŸak farkÄ± bile var.

Ä°ÅŸte iddialara gÃ¶re bu yaÅŸ farkÄ± artÄ±k onlar iÃ§in bir sorun haline gelmeye baÅŸladÄ±.

KARISI DEÄžÄ°L BAKICISI GÄ°BÄ° OLDU: ArtÄ±k 80 yÄ±lÄ± deviren Michael Douglas, evinden daha az çÄ±kmayÄ±, iÅŸini de keyfine göre sürdürmeyi tercih ediyor. Daha 55 yaÅŸÄ±nda olan Catherine Zeta Jones ise onun tam tersine daha fazla film çekmek, golf oynamak, dünyayÄ± daha çok gezmek istiyor. Bu durum da ünlü çiftin arasÄ±nda bazÄ± anlaÅŸmazlÄ±klara yol açÄ±yor. Radar adlÄ± internet sitesine konuÅŸan bir kaynak "Catherine artÄ±k Michael için bir eÅŸten çok bir bakÄ±cÄ±ya dönüÅŸtü. Bu durum da onu evliliÄŸi konusunda hüsrana uÄŸratÄ±yor" dedi.

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