'25 yıllık evlilik bitti" diye diye ünlü çift kızlarını üniversiteden mezun etti: Ne büyük gurur!

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Aralarındaki 25 yıllık yaş farkına rağmen yakalanmıştı bu mutluluk üstelik. Bu ünlü çift 'Aşkta yaşın önemi yoktur' düşüncesinin canlı kanıtı gibiydi...

Ama son dönemde bunun tam tersi iddialarla gündeme geliyorlar. Söylentilere göre eşlerden biri artık 80'li yaşlarına geldi ve daha sakin bir hayat istiyor.

Karısı ise daha 50'li yaşlarının ortasında ve hala hareketli bir hayat yaşamak istiyor. İleri sürülenlere göre tam da bu yüzden bu ünlü çiftin yuvası dağılmak üzere.

Bunlar aylardır konuşulup dururken bu ünlü çift, bambaşka bir mutluluk için bir araya geldi. Hatta bütün bu olumsuz söylentileri unutturdular.

Bu ünlü çiftin iki çocuğundan küçüğü olan kızları üniversiteden mezun oldu. Bu büyük mutluluğu da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla duyurdular.

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SÖYLENTİLERİ UNUTTURDULAR

Konuyu baştan beri takip edenler Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones'tan söz ettiğimizi anladılar bile.

Aralarında 25 yaş fark olan 25 yıllık evli Zeta Jones ile Douglas, geçen yıldan bu ana haklarındaki boşanma söylentileriyle gündeme geliyorlar.

Hatta son dönemde Catherine Zeta Jones, işleri nedeniyle evinden kilometrelerce uzakta Avrupa'da.. Kocası Michael Douglas ise zamanının bir bölümünü ABD'de bir bölümünü de yazlıklarını bulunduğu İspanya'daki Marbella'da geçiriyor.

Çeşitli nedenlerle eskisi gibi aynı çatı altında yaşamadıkları için de haklarında sürekli ayrılık ve boşanma söylentileri aldı başını gidiyor.

KIZLARI ARTIK ÜNİVERSİTE MEZUNU

Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones, geçen hafta sonu mutlu bir olay için bir araya geldiler. Evliliklerinden dünyaya gelen iki çocuklarından küçüğü olan kızları Carys Douglas, üniversiteyi bitirdi.

80 yaşındaki Michael Douglas ile 55 yaşındaki Michael Douglas'ın 22 yaşındaki kızı Carys, Rhode Island'daki Brown Üniversitesi'nden mezun oldu.

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Catherine Zeta Jones da kocasıyla birlikte kızının mezuniyetini kutladıkları bir aile pozunu sosyal medya sayfasından paylaştı.

Güzel oyuncu "Mezuniyetten bir gece önce...Şu anda ikimiz de gururlu ebeveynleriz. Her şey yeni başladı" diye yazdı.

Onun bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda tebrik yorumu ve beğeni geldi.

Catherine Zeta Jones, daha sonraki gün de kızının mezuniyet töreninde çektiği kepli ve cübbeli pozlarını da sosyal medya sayfasından paylaştı.

Ünlü çiftin ilk çocuğu Dylan, küçük kardeşinden daha önce üniversite mezunu oldu.





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YAŞ FARKI KENDİNİ İYİCE GÖSTERDİ... EVLİLİK CİDDİ TEHLİKEDE

Douglas ve Zeta Jones yine bu tür iddiaların merkezinde...

Konuşulanlara göre ünlü çiftin evliliği ciddi bir sarsıntı geçiriyor. Elbette başka ayrıntılar da var ama bunun asıl nedeni Douglas ile Zeta Jones arasındaki 25 yaş farkın artık iyice kendini göstermeye başlaması.

Michael Douglas artık 80 yaşına geldiği için evinde daha fazla oturmak istiyor. Ama henüz 55 yaşında olan Catherine Zeta Jones ise dünyayı gezme peşinde. Hatta iddialara göre yanında kocası olmadan kendini daha iyi hissediyor

Bu durum da çiftin yakın çevresi arasında ciddi bir endişe konusu.

Hatta ünlü çiftin artık ayrı hayatlar yaşadığı bile uzun süredir konuşulanlar arasında.

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81 yaşındaki Douglas ile 55 yaşındaki Catherine Zeta Jones, dışarıdan bakıldığında uyumlu bir hayat sürdürüyor.

24 yaşında Dylan ve 21 yaşında Carys adında iki çocukları bulunan ünlü çift, bir süredir gerçekten de farklı yerlerde vakit geçiriyor.

Ama görünen, bu ayrı hayatların Catherine Zeta Jones'un işlerinden kaynaklandığı.

Yine de iddialar böyle söylemiyor. Douglas ile Zeta Jones'un çok fazla dikkat çekmeden ayrılığa hazırlandığı hatta bu yüzden emlak yatırımlarını sessiz sedasız satışa çıkardığı konuşuluyor.

İddialara göre ünlü çift bu şekilde servet paylaşımı yapacak.

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EVLERİ SATIŞA ÇIKTI SÖYLENTİLER ALEVLENDİ

Doğrusu çiftin New York Westchester County'deki 12 milyon dolarlık saray yavrusu evlerini satışa çıkarması da çok konuşuldu. Gallerli yıldız Catherine Zeta Jones, iki çocukları artık üniversiteye gitmek için evden ayrıldığından bu mülkün kendilerine büyük geldiğini ve satmak istediklerini söyledi o dönemde.

Bu arada Catherine Zeta Jones ve Michael Douglas'ın satışa çıkardığı tek ev bu değil. Bermuda'daki mülklerini de satmaya çalışıyor çift.

Hatta New York'ta bulunan bir başka mülklerini de satmaya çalışıyorlar.

Ama yeni söylentilere bakılırsa bu durum çiftin ayrılık hazırlığının bir parçası.

İddialara bakılırsa Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas'ı bu noktaya getiren ise aralarındaki yaş farkı.

Hemen hatırlatalım ki Douglas 1944, Zeta Jones ise 1969 doğumlu. Aralarında sadece yaş değil kuşak farkı bile var.

İşte iddialara göre bu yaş farkı artık onlar için bir sorun haline gelmeye başladı.

KARISI DEĞİL BAKICISI GİBİ OLDU

Artık 80 yılı deviren Michael Douglas, evinden daha az çıkmayı, işini de keyfine göre sürdürmeyi tercih ediyor.

Daha 55 yaşında olan Catherine Zeta Jones ise onun tam tersine daha fazla film çekmek, golf oynamak, dünyayı daha çok gezmek istiyor. Bu durum da ünlü çiftin arasında bazı anlaşmazlıklara yol açıyor.

Radar adlı internet sitesine konuşan bir kaynak "Catherine artık Michael için bir eşten çok bir bakıcıya dönüştü. Bu durum da onu evliliği konusunda hüsrana uğratıyor" dedi.

Hatta bu iddialara göre Catherine Zeta Jones, kocasının bakımına daha fazla vakit ayırmak için kariyerini bile geri plana itti.

İşte bu yüzden de ünlü çift, sahip oldukları mülkleri satıp aralarında paylaşım yaparak gürültüsüz bir boşanma hazırlığı içinde.

Bakalım ünlü çift hakkındaki bütün bu söylentiler ne zaman bitecek!