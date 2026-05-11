'25 yÄ±llÄ±k evlilik bitiyor' diyenler utanÄ±r mÄ±! KocasÄ± mutlu olsun diye milyonlarÄ±na kÄ±ydÄ±

Onlar ise tÄ±pkÄ± evliliklerine baÅŸladÄ±klarÄ± ilk gÃ¼nlerdeki gibi yine baÅŸ baÅŸa kaldÄ±lar. Ãœstelik aralarÄ±ndaki yaÅŸ farkÄ± da hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r. Buna raÄŸmen bir Ã§atÄ± altÄ±nda 25 yÄ±lÄ± devirdiler bile. Bir dÃ¶nem mutlu yuvalarÄ±nÄ±n Ã¼zerinde kara bulutlar dolansa da toparlamayÄ± bildiler.

Åžimdi de "Evlilikleri bitiyor" diyenleri utandÄ±ran bir haber geldi Ã¼nlÃ¼ Ã§iftten.

ArtÄ±k Ä°talya'nÄ±n baÅŸkenti Roma'da yeni bir yuvalarÄ± var.

HAKLARINDAKÄ° SÃ–YLENTÄ°LER BÄ°TMEK BÄ°LMEDÄ°

Bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, Gallerli yÄ±ldÄ±z Catherine Zeta Jones ile ABD'li oyuncu Michael Douglas'Ä±n Ã¶ykÃ¼sÃ¼..

2000 yÄ±lÄ±nda New York'ta gÃ¶steriÅŸli bir tÃ¶renle evlenen 56 yaÅŸÄ±ndaki Zeta Jones ve 81 yaÅŸÄ±ndaki Michael Douglas, bir sÃ¼redir boÅŸanma sÃ¶ylentileriyle konuÅŸuluyordu.

Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re aralarÄ±ndaki 25 yaÅŸ fark artÄ±k kendini gÃ¶steriyordu.

Michael Douglas ve Catherine Zeta Jones hakkÄ±nda "evlilikleri bitiyor" sÃ¶ylentileri son iki yÄ±ldÄ±r baÅŸÄ±nÄ± alÄ±p gitti. Bunda belki de birbirlerine baÄŸÄ±mlÄ± olmadan yaÅŸamalarÄ±nÄ±n etkisi var. Ä°kisi de iÅŸleri gereÄŸi zaman zaman ayrÄ± kalabiliyor. Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re evlilikleri yolunda.

Douglas, daha sakin bir hayat sÃ¼rmek isterken Catherine Zeta Jones ise hayatÄ±nÄ±n en verimli yÄ±llarÄ±nÄ± daha hareketli yaÅŸamak istiyordu.

Bu sÃ¶ylentilerde belki de Ã§iftin o alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±k evli Ã§ift davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± sergilememesinin de etkisi var.

Catherine Zeta Jones, rol aldÄ±ÄŸÄ± yapÄ±mlarÄ±n seti iÃ§in Ã¼lkeden Ã¼lkeye giderken Douglas da Ã¶zellikle yaz aylarÄ±nda Mayorka adasÄ±ndaki yazlÄ±ÄŸÄ±nda vakit geÃ§iriyordu.

Hatta yarÄ± emekli olan Douglas gerÃ§ekten de eskisinden daha sakin bir hayat yaÅŸÄ±yordu. Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re haklarÄ±nda Ã§Ä±kan boÅŸanma sÃ¶ylentileri doÄŸru deÄŸil.





KOCASI YENÄ° DAÄ°REYÄ° Ä°LK KEZ GEÃ‡EN HAFTA GÃ–RDÃœ

Ã‡Ã¼nkÃ¼ boÅŸanmak isteyen hiÃ§bir kadÄ±n, kocasÄ± iÃ§in yeni bir ev satÄ±n almaz!

Bunu sÃ¶yledikten sonra Zeta Jones ve Douglas cephesinden gelen son haberi hemen verelim: Catherine Zeta Jones, kocasÄ± Michael iÃ§in Ä°talya'nÄ±n baÅŸkenti Roma'da bir Ã§atÄ± katÄ± dairesi satÄ±n aldÄ±. Elbette Ã§ift burada birlikte yaÅŸayacak. Ama Zeta Jones, kocasÄ±na sÃ¼rpriz yapmÄ±ÅŸ oldu.

Ãœstelik bu daire iÃ§in milyonlarca sterlin Ã¶dedi. Bununla da yetinmedi ve evin iÃ§ini tadilat yaptÄ±rmak iÃ§in de Ã§ok ciddi bir para harcadÄ±.

Catherine Zeta Jones'un, geÃ§en yÄ±l kasÄ±m ayÄ±nda gÃ¶rÃ¼p beÄŸendiÄŸi ve sonra satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± daireyi Michael Douglas ise ilk kez geÃ§en hafta gÃ¶rdÃ¼.

SONRA EL ELE SPAGETTÄ° YEMEYE GÄ°TTÄ°LER

Her ne kadar "Film setinde Ã¶lmek istemiyorum" dese de Douglas belli ki White Lies (Beyaz Yalanlar) filmini reddedemedi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ son dÃ¶nemde emekliliÄŸine ara verip setlere dÃ¶nmÃ¼ÅŸ durumda.

Zeta Jones da kocasÄ±nÄ±n setten mola aldÄ±ÄŸÄ± ilk fÄ±rsatta elinden tuttu ve Roma'daki yeni eve gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas, evi gezdikten sonra el ele tutuÅŸup bÃ¶lgedeki tanÄ±nmÄ±ÅŸ bir restoranda spagetti yemeye gittiler.

Bu arada hemen not edelim... Roma'daki bu yeni Ã§atÄ± katÄ± dairesi Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin emlak yatÄ±rÄ±mlarÄ±na eklenen en yeni parÃ§a. Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas'Ä±n ABD'nin yanÄ± sÄ±ra Bermuda, Ä°spanya ve Kanada'da milyon dolarlÄ±k mÃ¼lkleri bulunuyor.

ONA KAVUÅžMAK Ä°Ã‡Ä°N ESKÄ° KARISINA 70 MÄ°LYON DOLAR Ã–DEDÄ°: Hollywood'un efsane oyuncularÄ±ndan Kirk Douglas'Ä±n oÄŸlu olan Michael Douglas, Catherine Zeta Jones ile evlenebilmek iÃ§in eski karÄ±sÄ± Diandra'ya 70 milyon dolar tazminat Ã¶demiÅŸti.





2000 yÄ±lÄ±nda New York'da evlenen Zeta Jones ile Douglas'Ä±n, 25 yaÅŸÄ±nda Dylan ve 23 yaÅŸÄ±nda Carys adÄ±nda iki Ã§ocuÄŸu bulunuyor.

