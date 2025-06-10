25 yıllık evli çift ayrı hayatlar yaşıyor... Yine yanında karısı yok... Başkalarıyla yiyip içiyor!

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İşte onlar da başarılı kariyerlerinin yanı sıra tam 25 yıldır sürdürdükleri evlilikleriyle gündemde kaldı uzun süre. Son bir buçuk yıldır ise bambaşka bir nedenle konuşuluyorlar...

Evliliklerinin fiilen bittiği, geriye de çözülmesi gereken maddi ayrıntıların kaldığı söyleniyor. Ama diğer yandan onlar da önemli günlerde bir araya geliyor, hatta sosyal medyadan yıl dönümlerini herkese göstere göstere kutluyorlar.

İşte şimdi bu ünlü çiftten biri yine kendi başına görüntülendi. Bu durum da "onlar artık ayrı hayatlar yaşıyor" iddialarını bir kez daha alevlendirdi.

FESTİVALE GİTTİ AMA YANINDA YİNE KARISI YOK

Böyle anlattığımız ünlü çift Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas...

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2000 yılında hayatlarını birleştiren çift, aralarındaki 25 yıllık yaş farkına rağmen en azından dışarıdan mutlu görünen bir evlilik sürdürüyordu. Ama son bir buçuk yıldır, evliliklerinin iyi gitmediği söylentileriyle konuşuluyor Douglas ile Zeta Jones.

Bu söylenenlere göre ikisi de epeydir ayrı hayatlar yaşıyorlar.

İşte bu söylentiyi alevlendiren yeni görüntüler İtalya'nın Taormina kentinden geldi...

80 yaşındaki Michael Douglas, düzenlenen film festivalinin konuğu olarak Sicilya'nın gözde tatil bölgeleri arasında da yer alan Taormina'ya gitti... Yanında ise 55 yaşındaki karısı Catherine Zeta Jones yine yoktu..

Bu durum da ünlü çiftin evliliğinin gerçekten de sorunlu bir dönemden geçtiği söylentilerinin yeniden konuşulmasına neden oldu.

Michael Douglas, Taormina Film Festivali'ne konuk oldu.. Ama yine yanında karısı Catherine Zeta Jones yoktu.





Ünlü çift son olarak geçen ay kızları Carys'in üniversite mezuniyeti nedeniyle çekilen aile pozlarını sosyal medyadan paylaşmıştı.

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İŞLERİ NEDENİYLE AYRI KALDIKLARINI SÖYLEYENLER DE VAR

Diğer yandan da Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas'ın işleri nedeniyle ayrı kaldığını söyleyenler de var. Evliliklerinde sorun yok ama yaptıkları iş anlaşmaları onların birbirlerinden ayrı kalmasına neden oluyor.

Bu söylentilerin hangisinin doğru olduğunu ise zaman gösterecek.

Bu arada hemen bir hatırlatma yapalım. Ünlü çift, son olarak kızları Carys'in üniversite mezuniyeti nedeniyle bir araya geldi. Hatta onunla birlikte çekilen sıcak aile pozlarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı ünlü çift.

Dilerseniz, Galli yıldız Catherine Zeta Jones ile onunla evlenebilmek için eski karısı Diandra'ya bir servet ödeyen Michael Douglas'ın evliliği hakkında konuşulanları da bir hatırlayalım.

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YAŞ FARKI ARTIK ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Douglas ve Zeta Jones yine bu tür iddiaların merkezinde...

Konuşulanlara göre ünlü çiftin evliliği ciddi bir sarsıntı geçiriyor. Elbette başka ayrıntılar da var ama bunun asıl nedeni Douglas ile Zeta Jones arasındaki 25 yaş farkın artık iyice kendini göstermeye başlaması.

Michael Douglas artık 80 yaşına geldiği için evinde daha fazla oturmak istiyor. Ama henüz 55 yaşında olan Catherine Zeta Jones ise dünyayı gezme peşinde. Hatta iddialara göre yanında kocası olmadan kendini daha iyi hissediyor

Bu durum da çiftin yakın çevresi arasında ciddi bir endişe konusu.

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Hatta ünlü çiftin artık ayrı hayatlar yaşadığı bile uzun süredir konuşulanlar arasında.

İKİSİ DE KENDİ HAYATLARINI YAŞIYOR

81 yaşındaki Douglas ile 55 yaşındaki Catherine Zeta Jones, dışarıdan bakıldığında uyumlu bir hayat sürdürüyor.



24 yaşında Dylan ve 21 yaşında Carys adında iki çocukları bulunan ünlü çift, bir süredir gerçekten de farklı yerlerde vakit geçiriyor.

Ama görünen, bu ayrı hayatların Catherine Zeta Jones'un işlerinden kaynaklandığı.

Yine de iddialar böyle söylemiyor. Douglas ile Zeta Jones'un çok fazla dikkat çekmeden ayrılığa hazırlandığı hatta bu yüzden emlak yatırımlarını sessiz sedasız satışa çıkardığı konuşuluyor.

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İddialara göre ünlü çift bu şekilde servet paylaşımı yapacak.

EVLERİ SATIŞA ÇIKTI SÖYLENTİLER ALEVLENDİ

Doğrusu çiftin New York Westchester County'deki 12 milyon dolarlık saray yavrusu evlerini satışa çıkarması da çok konuşuldu.

Catherine Zeta Jones, iki çocukları artık üniversiteye gitmek için evden ayrıldığından bu mülkün kendilerine büyük geldiğini ve satmak istediklerini söyledi o dönemde.

Bu arada Catherine Zeta Jones ve Michael Douglas'ın satışa çıkardığı tek ev bu değil. Bermuda'daki mülklerini de satmaya çalışıyor çift.

Hatta New York'ta bulunan bir başka mülklerini de satmaya çalışıyorlar.

Ama yeni söylentilere bakılırsa bu durum çiftin ayrılık hazırlığının bir parçası.

İddialara bakılırsa Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas'ı bu noktaya getiren ise aralarındaki yaş farkı.

Hemen hatırlatalım ki Douglas 1944, Zeta Jones ise 1969 doğumlu. Aralarında sadece yaş değil kuşak farkı bile var.

İşte iddialara göre bu yaş farkı artık onlar için bir sorun haline gelmeye başladı.