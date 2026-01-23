×
25 yıllık evli ünlü çift, boşanma dedikodularından bunaldı: Çoluğu çocuğu toplayıp Antarktika'ya kaçtılar: Selam olsun herkese!

Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2026 17:01

Gösteri dünyasının ünlüleri arasında yer almak o kadar da özenilecek bir durum değil.... İlk bakışta pırıltılı dünya insanın gönlünü çelse de orada tutunmanın da bir bedeli var.

Bunlardan biri de hakkınızda çıkan dedikodular...

Özellikle de uzun süre evli olan çiftlerle ilgili durup dururken boşanma söylentileri çıkar. Elbette bunların bazıları gerçeğe döner ama bazıları da sadece söylenti olarak kalır.

Şimdilik görünüşe göre Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones da bu çiftler arasında...

İKİ YILDIR BOŞANACAKLARI İLERİ SÜRÜLÜYOR
Aralarındaki 25 yıllık yaş farkına rağmen evliliklerini ayakta tutup iki çocuklarını da 20'li yaşlarına kadar getirdi Douglas ile Zeta Jones…

80 yaşındaki Michael Douglas ile 55 yaşındaki Catherine Jones hakkındaki boşanma söylentilerinin ise sonu gelmek bilmiyor

Neredeyse son iki yıldır magazin basınının, dedikodu sitelerinin manşetlerine bu söylentiyle çıktı ünlü  çift.

Douglas artık yarı emekli hayatı sürdürürken Catherine Zeta Jones ise kariyerine odakladı. Bazen iş gereği evinde ayrı kaldığı için de bu boşanma söylentileri çıktı büyük olasılıkla. 

Catherine Zeta Jones ile Michel Douglas, bu söylentilere kulaklarını tıkayıp evliliklerini kendi bildikleri gibi sürdürüyorlar.

HER YIL FARKLI BİR YERDE AİLE TATİLİ YAPIYORLAR
Ünlü çitin bilinen bir özelliği de seyahati sevmeleri..

Hayranları onların ailece İstanbul'a geldiklerini, özel bir rehber eşliğinde, çocukları Carys ve Dylan ile tarihi ve turistik yerleri gezdiğini hatırlayacaktır.

Zeta Jones ve Douglas çifti yılda birkaç kez farklı ükelerde aile tatiline çıkıyor kısacası.

Bu kez ise rotalarını Güney Kutbu'na çevirdiler. 

ANTARKTİKA'DAN SELAMLAR
Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas, çocuklarını da alıp Antarktika'ya gittiler. Douglas, ailece çekilen bir pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yanına da !"Antarktika'dan selamlar " iye yazdı .

Onun bu paylaşımına da takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Çiftin oğlu Dylan da Antarktika gezisi sırasında çekilen pozlarını kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

DÜNYANIN EN UZAK NOKTALARINDAN BİRİ 
Antarktika, dünyanın en ücra ve zorlu seyahat noktalarından biri olarak biliniyor. Oraya ulaşmak için de gezmek için de uzun yolculuklar yapmak gerekiyor.

Üstelik zorlu doğa koşulları da cabası.

Görünüşe göre Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas, olanaklarına sahip oldukları lüks bir tatil yerine, zorlu iklim koşullarında daha öğretici bir tatili tercih etti.

25 yıl arayla aynı gün yani 25 Eylül'de dünyaya gelen Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas, 2000 yılından bu yana evli. Douglas, Catherine ile evlenebilmek için eski karısı Diandra'ya hatırı sayılır bir tazminat ödedi. Son dönemde Zeta Jones ile Douglas, aralarındaki yaş farkının belirgin hale gelmeye başladı, aralarına girdiği ve evliliklerinin bitmesine neden olabileceği söylentileriyle gündeme geliyordu.

 

