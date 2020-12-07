25 yıllık asker mektubu

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı’nın 25 yıl önce asker ocağından, o günlerde flörtü olan ve daha sonra evlendiği Arzu Balkan’a yazdığı Osmanlıca asker mektubu arşivinden çıkartarak sosyal medya hesabından yıllar sonra paylaştı. Paylaşımı 10 bin beğeni alan Karadağlı’ya beş yüze yakın da mesaj geldi. Mesaj yazanlar arasında şu sıralar Ankara’da yaşayan eski eşi Arzu Balkan’da var…



Karadağlı hafta sonu sokağa çıkma yasaklarında evinde arşivini karıştırırken eline geçen bir mektubu sosyal medya hesabından paylaştı. 25 yıl önce 1995 yılında Gaziantep Orduevi’nde askerliğini yaptığı günlerde flörtü olan kız arkadaşı ve daha sonra nikah masasına oturacağı Arzu Balkan’a yazdığı mektup sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çevresini yaktığı mektup kağıdına Osmanlıca olarak yazarak hitap ettiği Arzu Balkan’a duygularını hislerini anlatan Karadağlı, mektubu yazarken Gaziantep Orduevi’nin kütüphanesindeki kitaplardan faydalandığını söyledi. Tamer Karadağlı o mektubun hikayesini şöyle anlattı “Askerlik yaptığım zamanlarda Arzu ile de flört ediyorduk. Bana bir gün eski İngilizce ile yani Shakespare İngilizcesi diyeceğimiz ağır bir İngilizce ile müthiş bir mektup yazmıştı. Asker mektupları açılıp okunur ya, okunmasın diye böyle bir şey yapmış. Bende altta kalmamak için bir gün boyunca uğraşıp ona karşılık Osmanlıca olarak duygularımı anlattığım bir mektup yazdım. Çok yaratıcı bir mektuplaşmaydı aramızdaki. Geçen hafta sonu da elime geçince Arzu’nun da izniyle paylaşmak istedim. Çok büyük ilgi gördü. Günümüzde teknolojik kısa mesajlaşmalar yapanlara yaratıcılık ve emek verme konusunda örnek olsun istedim. Eski ilişkiler ne kadar temiz ve emek verilen şeylermiş” dedi.

Sanatçının paylaşımına ise bir süre önce ayrıldığı eski eşi Arzu Balkan’da sosyal medya üzerinden cevap yazdı ve “Mektubu postaneden almıştım… Zarfı dikkatlice açarken içinden özenle kurutulmuş çiçekler döküldü. Hatırlıyorum da, kaldırıma çöküverdim, bir yandan gülüyor, bir yandan mektubu çözmeye çalışıyordum” diye yazdı.



Sosyal medyadan bu ilginç paylaşıma Seda Sayan, Pınar Altuğ, Şoray Uzun gibi pek çok ünlü isim de katılarak mesajlarıyla beğenilerini dile getirdiler.