MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleri25 yıl sonra babadan ilham
GeriMagazin 25 yıl sonra babadan ilham
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 07.05.2020 - 08:03,Son Güncelleme:

25 yıl sonra babadan ilham

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
25 yıl sonra babadan ilham
Abone Olgoogle-news

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Feridun Karakaya nam-ı diğer Cilalı İbo’nun çocukları babalarını kovboy konseptli fotoğraf çekimiyle andı. Karakaya ailesi, babalarının 1971 yapımı ‘Cilalı İbo Teksas Fatihi’ filminden ilham aldıklarını söyledi.

CİLALI İbo karakteri ile tanınan ve 2004 yılında vefat eden usta oyuncu Feridun Karakaya’nın çocukları Cem ve Ferit Karakaya babalarının geleneğini devam ettiriyor. Baba ve oğulları 1994 yılında ABD’de “Amerikan İç Savaşı”ndaki komutanları tasvir eden konsept bir fotoğraf çekimi gerçekleştirmişti.

25 yıl sonra babadan ilham

Oğulları bu çekimleri bir gelenek haline getirdi ve babalarının anısını yaşatmaya devam etti. Cilalı İbo’nun ailesi bu kez babalarının hatırası için Teksaslı kovboylar oldu.

İBB Şehir Tiyatroları oyuncusu Cem Karakaya, eşi Ece, çocukları Can Feridun ve Melisa ile Amerika’da yaşayan abisi Ferit Karakaya’yı koronavirüs salgını öncesi ziyaret etti. Karakaya ailesi, bir gelenek haline getirdikleri fotoğraf çekiminde bu kez babalarının 1971 yapımı “Cilalı İbo Teksas Fatihi” filminden ilham alarak kovboy konseptiyle poz verdi.

25 yıl sonra babadan ilham

Cilalı İbo, bu filmde babasının katilini bulmak için Amerika’da kovboylarla bir araya gelen bir adamı canlandırıyor.
Ayrıca Cem Karakaya rol aldığı “Cibali Karakolu” ve “Matruşka” gibi oyunlarıyla babasından oyuncu olarak ilham aldığını söyledi. 

False
İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle