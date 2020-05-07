25 yıl sonra babadan ilham

CİLALI İbo karakteri ile tanınan ve 2004 yılında vefat eden usta oyuncu Feridun Karakaya’nın çocukları Cem ve Ferit Karakaya babalarının geleneğini devam ettiriyor. Baba ve oğulları 1994 yılında ABD’de “Amerikan İç Savaşı”ndaki komutanları tasvir eden konsept bir fotoğraf çekimi gerçekleştirmişti.

Oğulları bu çekimleri bir gelenek haline getirdi ve babalarının anısını yaşatmaya devam etti. Cilalı İbo’nun ailesi bu kez babalarının hatırası için Teksaslı kovboylar oldu.



İBB Şehir Tiyatroları oyuncusu Cem Karakaya, eşi Ece, çocukları Can Feridun ve Melisa ile Amerika’da yaşayan abisi Ferit Karakaya’yı koronavirüs salgını öncesi ziyaret etti. Karakaya ailesi, bir gelenek haline getirdikleri fotoğraf çekiminde bu kez babalarının 1971 yapımı “Cilalı İbo Teksas Fatihi” filminden ilham alarak kovboy konseptiyle poz verdi.

Cilalı İbo, bu filmde babasının katilini bulmak için Amerika’da kovboylarla bir araya gelen bir adamı canlandırıyor.

Ayrıca Cem Karakaya rol aldığı “Cibali Karakolu” ve “Matruşka” gibi oyunlarıyla babasından oyuncu olarak ilham aldığını söyledi.