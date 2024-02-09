Kazandığı parayı da şöhreti de zehir ettiler... 25 yıl oynadığı dizide tacize uğradı, şikayet edince maaşını düşürdüler

Haberin Devamı

Bir başka deyişle bugün Hollywood'un önde gelen ünlüleri olarak bilinen yıldızların "dili çözüldü." Hepsi birer birer şöhret için ödedikleri bedelleri itiraf etti. Üstelik bu dalga henüz bitmiş de değil. Hala birbiri ardına taciz haberleri geliyor.

İşte bunlara yeni bir halka daha eklendi. Tam 25 yıldır bir dizide rol alan oyuncu, kendisini şöhrete kavuşturan dizinin yapımcılarından biri tarafından tacize uğradığını, diğerinin de durumu şikayet ettiği halde harekete geçmediğini ileri sürdü.

Oyuncu, bütün bu yaşadıklarından sonra kendisini taciz eden yapımcılar aleyhine dava açtı.

25 YILDIR AYNI DİZİDE OYNUYOR

Bu ünlü oyuncu, tam 25 yıldır Days of Our Lives adlı dizide kamera karşısına geçen 49 yaşındaki Arianne Zucker.

Haberin Devamı

Görünüşe göre Zucker, o dizi sayesinde kariyerinde belli bir noktaya kadar ilerledi. Ama uğradığı tacizler nedeniyle de şöhreti zehir oldu.

Arianne Zucker'ın dava dosyasında yer alan iddialarına göre sette tacize uğrayan tek kişi kendisi de değildi. Kamera arkasında görev alan başka bazı kadınlar da kendisiyle aynı kabusu paylaştı.

İnternetteki TMZ adlı sitenin haberine göre bir dönem dizinin yapımcıları arasında yer alan Albert Alarr, birlikte çalıştıkları sırada kendi rızası olmadan Zucker'e elle tacizde bulundu.

Dava dosyasında diğer yapımcı Ken Corday'ın da adı suçlananlar arasında geçiyor.

Arianne Zucker'ın iddiasına göre Alarr, tacizlerini özellikle dizinin cinsellik içeren sahnelerinin çekimi sırasında artırıyordu.

Oyuncunun dava dosyasında yer alan ifadesine göre Alarr'ın tacizlerinden diğer yapımcının da haberi vardı. Ama yine de bu konuda harekete geçmemeyi tercih etti.

DURUM İNSAN KAYNAKLARINA İLETİLDİ, OYUNCUNUN MAAŞI DÜŞÜRÜLDÜ

Zucker, geçen yılın mart ayında Alarrr'ın bu tavırlarını diğer yapımcı Corday'a şikayet ettiğini ileri sürdü.

Haberin Devamı

Sonuç olarak bu şikayet ortak yapımcı Sony'nin insan kaynakları bölümüne iletildi. Fakat bunun sonucunda Arianne Zucker beklemediği bir durumla karşılaştı. Haklı bulunmak ve destek görmek şöyle dursun maaşı kesintiye uğradı.

Arianne Zucker, bu şikayetin ardından dizinin yapımcılarının sözleşme imzalama aşamasında kendisine "Bu ücreti alırsın ya da iyi bırakırsın" diye tehdit yönelttiğini de ileri sürdü.

İKİSİ DE İŞİNİ KAYBETTİ

Bunun sonucunda da Arianne Zucker dizi kadrosundan çıkmak zorunda kaldı. Zucker'ın sözleşmesi geçen ay sona erdi. Bir daha da yenilenmedi.

Tabii bu arada Alarr da bu taiz suçlamasının kamuoyuna yansımasından sonra geçen ay diziden kovuldu.

Haberin Devamı

Arianne Zucker'ın tacizle suçladığı yapımcı Alarr, kendisine yönelik iddiaları yalanladı. Bu iddiaların diziden daha fazla ücret almak isteyenler tarafından ortaya atıldığını ileri sürdü.

Arianne Zucker, 2021 yılından bu yana Shawn Christian ile nişanlı. Oyuncu, geçen yılın son aylarında artık düğün kararı aldıklarını da bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.





Zucker, 1998 yılında katıldığı Days of Our Lives dizisinde Nicole Walker karakterine hayat veriyordu.