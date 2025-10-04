Söylentiler aylardır kulaktan kulağa yayılıyordu: 'Sadakatsizin biri o... Karısının üzerine gül koklamış!'

Haberin Devamı

Elbette bunun nedenleri de en ince ayrıntısına kadar mercek altına alındı.. Görünüşe göre de Kidman ya da Urban çıkıp net bir açıklama yapmadığı sürece de iddialar birbirini kovalayacak.

Özetlemek gerekirse birçok kişiye göre Kidman ile Urban, bir yandan ilişkilerinin eskimesi bir yandan da yoğun ve uzun süre ayrı kalmalarını gerektiren işleri nedeniyle evliliklerini tüketti.

DEDİKODU YAYILIYOR: ARALARINA 25 YAŞINDAKİ GİTARİST GİRDİ

Ama yeni iddialara göre olay aslında bu kadar basit değil.. İşin içinde başka ve Nicole Kidman'ın yarı yaşında bir kadın var!

İddialara göre 58 yaşındaki Nicole Kidman ile kendisiyle aynı yaştaki Keith Urban zaten uzun süredir ayrı yaşıyordu.

Hatta boşanma aşamasına gelinceye kadar her ikisi de kendilerine yeni birer hayat kurdu.

Kidman, kendini işine verdi... Öyle ki gençlik yıllarında olduğundan daha fazla çalışıyor güzel oyuncu.

Elbette Keith Urban da konserler, turneler derken evinden uzakta ve o da kendi hayatını yaşıyor. Ama bir farkla...

İleri sürülenlere göre Urban, bir süredir konserlerinde aynı sahneyi paylaştığı gitaristi Maggie Baugh ile yakınlaştı...

ÇİFTİN ÇEVRESİNDE DE BU KONU 'FISILDANIYORDU'

Hatta bu konudaki iddiaları bir adım ileri götürüp Urban ile Kidman'ın ayrılığını bu yakınlaşmanın tetiklediğini söyleyenler bile var!

Birçok kaynağa bakılırsa bütün işaretler Keith'in başka bir kadında birlikte olduğunu gösteriyor. Onlara göre Nicole Kidman bu söylentilere itiraz da etmiyor kabul de etmiyor ama yine de şaşkınlıktan donup kalmış halde.

Urban ile gitaristi Maggie Baugh'un konuşulan ilişkisinin ne zaman başladığı net değil.

Ama boşanma haberi duyulmadan önce çiftin çevresinde Urban'ın sadakatsizliği kulaktan kulağa fısıltı halinde konuşuluyordu.

'BEN SENİ SEVMEK İÇİN DOĞDUM'

Keith Urban ile Maggie Baugh, bu yılın nisan ayında Las Vegas'ta birlikte sahneye çıkmış ve The Fighter adlı şarkıyı seslendirmişti.

Hatta o konserde şarkıyı söylemeye başlamadan önce Keith Urban, Maggie'yi işaret ederek "Ben seni sevmek için doğdum" bile demişti.

O konserdeki seyircilerin bazıları Nicole Kidman'ın kocasının başkasıyla yakınlaşabileceğine inanmazken dedikoduya biraz daha meraklı olanlar ise donup kalmış ve o sözlerin altındaki anlamı bulmaya çalışmıştı.

Bu söylentilerin yayılmasından sonra bir anda herkesin dikkatini çeken Maggie Baugh sırra kadem bastı.

AYRILIK HABERİNDEN SONRA SIRRA KADEM BASTI

Hep Urban ile sahneyi paylaşan gitarist Baugh, 2 Ekim'de Pennsylvania'daki konserde ise Keith Urban'a eşlik etmedi.

Şimdilik Keith Urban ile Maggie Baugh, haklarındaki söylentilere yanıt vermedi.

Fakat genç kadının babası Chuck, kızının "bir yuva yıkıcı" olduğu iddialarına sosyal medyadan "Hayır, hayır" diye yanıt verdi.

Babasının bu dedikoduyu yalanlamasından sonra Maggie'nin, sevgilisi olduğu ileri sürülen genç bir adamla çekilen pozu da ortaya çıktı.