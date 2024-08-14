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Yarı yaşındaki karısına yakışıklı görünmek istiyor... Ünlü oyuncu bu yaştan sonra estetik derdine düştü... Ah o boynumdaki kırışıklıklar!

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#Michael Douglas#Catherine Zeta Jones#Estetik
Yarı yaşındaki karısına yakışıklı görünmek istiyor... Ünlü oyuncu bu yaştan sonra estetik derdine düştü... Ah o boynumdaki kırışıklıklar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 13:47

Hollywood ünlülerinin hayatlarının sürekli pürüzsüz devam ettiğini düşünüyorsunuz büyük olasılıkla. En azından parayla satın alınabilecek her şeye kolayca sahip olduklarını... Elbette bu durum birçok konuda geçerli. Kimsenin elde edemeyeceği kadar lüks malikaneler, son model otomobiller, hatta isterlerse özel jetler bile satın alabilirler. Kıyafetleri, takıları, aksesuarları saymıyoruz bile.

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Ama bütün bu servete rağmen asla satın alamayacakları iki şey var: Sağlık ve gençlik!

Gerçi bu alanlarda da paraları sayesinde birçok adım atabiliyorlar. Ama bir noktaya kadar.

Geçip giden yılların yüzlerinde bıraktığı izler öyle kolayca silinmiyor. Ne kadar estetik müdahale yaptırırlarsa yaptırsınlar 'sonsuz gençlik' amacına ulaşamıyorlar.

Gösteri dünyası gibi fiziksel görüntünün çok önemli olduğu bir alanda ünlülerin de aşamayacakları engeller var başka bir deyişle. Bu durum onların kafasını, sıradan insanlara olduğundan daha fazla meşgul ediyor üstelik...

İşte şimdi bir ünlü tam da böyle bir konuya odaklanmış durumda... Onu rahatsız eden bir konu var ve buna çözüm bulmak için derin bir araştırmaya girişti bile. 

Yarı yaşındaki karısına yakışıklı görünmek istiyor... Ünlü oyuncu bu yaştan sonra estetik derdine düştü... Ah o boynumdaki kırışıklıklar

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BİR DE BOYNUNDAKİ SARKMALAR, KIRIŞIKLIKLAR OLMASAYDI!
Gençlik ve orta yaşlılık yıllarında hep yakışıklılığıyla dikkat çeken Michael Douglas bu ünlü...

Önümüzdeki eylül ayında 80 yaşına girecek olan Douglas ile ilgili çarpıcı bir söylenti dolaşıyor ortalarda.

Buna göre Douglas, her ne kadar yıllar içinde daha genç görünebilmek için yüzüne bazı müdahaleler yaptırmış olsa da boyun bölgesindeki kırışıklıklar onun çok canını sıkıyor.

Bu konuya bir çözüm bulmak için de harıl harıl bir araştırma içinde ünlü oyuncu.

Yarı yaşındaki karısına yakışıklı görünmek istiyor... Ünlü oyuncu bu yaştan sonra estetik derdine düştü... Ah o boynumdaki kırışıklıklar

25 YAŞ GENÇ KARISI ONU HEP BEĞENSİN İSTİYOR 
Radar adlı internet sitesinin haberine göre 2000 yılından bu yana kendisinden 25 yaş genç Catherine Zeta Jones ile evli olan Michael Douglas'ın boynunda yaşına bağlı olarak kırışıklıklar oluştu.

Üstelik bunlar öyle gözden kaçacak türden de değil. İşte bu yüzden de oyuncu buna bir çözüm bulmaya çalışıyor.

Göz önünde tuttuğu seçenek ise boyun bölgesindeki bu kırışıklıkları estetik müdahale ile en azından azaltmak!

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Yarı yaşındaki karısına yakışıklı görünmek istiyor... Ünlü oyuncu bu yaştan sonra estetik derdine düştü... Ah o boynumdaki kırışıklıklar

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YÜZÜNDE ESTETİK MÜDAHALE ZATEN VAR 
Siteye konuşan bir kaynak "Michael Douglas'ın yüzü her zamankinden daha pürüzsüz bir görünüme sahip. Bunu da büyük olasılıkla dolgu, botoks ve nemlendirici kremlere borçlu. Ama boynundaki kırışıklıklar yüzüyle uyumsuz bir görünüm sergiliyor" dedi.

Aynı kaynağın ileri sürdüğüne göre Douglas, özellikle daha açık kıyafetler giyilen yaz mevsiminde, boynundaki kırışıklıkları yeteri kadar saklayamıyor. Bu yüzden de bu konuda elinden geleni yapmak zorunda hissediyor kendini.

Bu işin bir yanı. Bir de başka bir ayrıntı var.

Douglas, 2010 yılında gırtlak kanseri atlattı. Her ne kadar boynundaki sarkık ve kırışık deriden rahatsız olsa da geçmişte kalan hastalığına bağlı olarak bu bölgeyi tahrip edecek bir adım atmaktan da çekiniyor.

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Radar'a konuşan kaynağın bu konudaki sözleri ise şöyle: "Boynuna dikkat etmesi gerek. Ama karısı Catherine'den çok yaşlı. Boynundaki bu görüntünün karısını rahatsız edeceğini düşünüp bundan da endişe ediyor."

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Yarı yaşındaki karısına yakışıklı görünmek istiyor... Ünlü oyuncu bu yaştan sonra estetik derdine düştü... Ah o boynumdaki kırışıklıklar

ESTETİK UZMANI YORUMLADI 
Michael Douglas'ın bu sorununa estetik cerrahlardan da bazı yorumlar geldi.

Bunlardan biri olan ve Beverly Hills'te faaliyet gösteren Doktor Robert H. Cohen, Michael Douglas'ın alnındaki çizgileri düzeltmek ya da boynundaki sarkma ve kırışıklıklara çare bulmak için botokstan faydalanabileceği görüşünde.

Ona göre Douglas'ın çene hakkına yapılacak bir müdahale boynundaki kırışıklıklara da olumlu etki edebilir.

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Doktor Cohen'in bir başka yorumu da usta yıldızın boyun gerdirme işlemi yaptırabileceği. Ama yine de bunun için ilk yapması gereken bir estetik cerraha görünüp derinlemesine bir değerlendirme yapmak.

Yarı yaşındaki karısına yakışıklı görünmek istiyor... Ünlü oyuncu bu yaştan sonra estetik derdine düştü... Ah o boynumdaki kırışıklıklar

Önümüzdeki ay 80 yaşına girecek olan Michael Douglas, gençliğinde de orta yaşlılığında da Hollywood'un en yakışıklı oyuncularından biri olarak anıldı. Aslına bakılırsa birçok yaşıtına göre gayet iyi görünüyor ama iddialara göre boynundaki sarkma ve kırışıklıkları dert ediyor. 

Yarı yaşındaki karısına yakışıklı görünmek istiyor... Ünlü oyuncu bu yaştan sonra estetik derdine düştü... Ah o boynumdaki kırışıklıklar

Michael Douglas'ın babası Kirk Douglas da Hollywood'un efsanelerinden biriydi. 103 yaşında hayata veda eden Kirk Douglas, yüzüne estetik müdahaleler yaptırmayı tercih ediyordu. 

 

 

 

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#Michael Douglas#Catherine Zeta Jones#Estetik

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