25 sene arayla aynı gün doğdular… Kimse bu evliliğe şans vermemişti… 25 yılı devirdiler!

Uzun yıllar önce Hollywood’un Oscar’lı, başarılı oyuncusu kendinden çok genç, daha yıldızı yeni parlayan güzel meslektaşıyla tanışır tanışmaz onu hem aklına hem gönlüne yazmıştı.

Hatta bu ilk tanışmanın hemen ardından bu esmer güzelle evlenmeyi kafasına koymuş, bunu da açıkça söyleyince tepki almıştı…

Ama Michael Douglas yılmadı, ilk görüşte gösterdiği ilgiden “ürken” Catherine Zeta Jones’dan ona bir şans daha vermesini istedi. İkili yeniden, bu kez yanlarında arkadaşları olmadan buluştuklarında bu evliliğin ilk temeli de atılmış oldu.

55 yaşındaki Catherine Zeta Jones, 80 yaşındaki Michael Douglas ile evliliğinin 25. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken bu evliliğe kimselerin şans tanımadığını itiraf etti…

55 yaşındaki Galli oyuncu ile 80 yaşındaki Hollywood ikonu, 2000 yılında New York'taki beş yıldızlı bir otelde görkemli bir törenle evlendiklerinde, aralarındaki 25 yıllık yaş farkı nedeniyle bu evliliğin yürümeyeceğini düşünen çoktu.

25 yaşındaki oğulları Dylan ve 22 yaşındaki kızları Carys'i sevgiyle büyüten bu âşık çift, 25. yıl dönümlerini yani bir arada geçirdikleri çeyrek asrı kutlamaya hazırlanırken herkesi yanılttılar.

The Sun gazetesine konuşan Catherine Zeta Jones "25 yıldır evliyiz, bu kutlanması gereken bir şey. Ve herkes bize bunun asla sürmeyeceğini söyledi" dedi.

Catherine Zeta Jones Michael Douglas’la olan evliliğini “Bu, öğrenme, sevme ve eğlenme dolu bir yolculuk ve 25. yıl dönümüne ulaşma ihtimali gerçekten heyecan verici. Annemle babamın kendi yıl dönümlerini kutladıklarını hatırlıyorum” diye anlattı.

Wednesday dizisinin merakla beklenen ikinci sezonunda rol alan güzel yıldız dizi çekimleri çok yoğun olduğu için şu an kutlama yapamayacaklarını söyledi.

Catherine Zeta-Jones "Bu yıl çok çalıştım ve o bana çok destek oldu. Sanırım tatil döneminde bir parti yapacağız çünkü üçüncü sezonu çekeceğim. Çok kısa bir tatilim var” dedi ve yıl dönümü kutlamalarını kısa tutacaklarını söyledi.

2013’te Michael Douglas’a dil kanseri teşhisi konmuş, Catherine Zeta Jones da bipolar bozukluk teşhisi almıştı.

Çift bu süreçte zorlanmış, kısa süreli bir ayrılık yaşasalar da 2014’te yeniden birleşmişti.

Güzel yıldız bunun evliliğin bir cilvesi olduğunun farkında ve “Aynı insanla yaşıyorsanız ve her gün onunla uyanıyorsanız, inişler ve çıkışlar yaşamamanız imkansızdır” diyor ve gülerek ekliyor: “Neredeyse 25 yıldır her sabah Mike ile uyanıyorum. Evli olmayı seviyorum ama gerçekten düşündüğünüzde çılgınca bir şey”.

Catherine Zeta Jones, Michael Douglas’la ile inişli çıkışlı ilişkilerine rağmen birbirleriyle çok iyi anlaştıklarını, saygı duyduklarını kocasının kendisinden 25 yaş büyük olduğunu hiç düşünmediğini söylüyor.

“İnsanların, 'Sen 50 yaşındayken o 75 olacak' dediğini hatırlıyorum. Bu sadece matematik” diyen ünlü oyuncu için aşk bu matematiğin çok ötesinde bir şey.

AYNI GÜN DOĞDULAR

Çift, çocuklarını Hollywood'un ihtişamı ve göz kamaştırıcı ortamında büyüttü ama aynı zamanda spot ışıklarından uzakta, oldukça mütevazı bir aile olarak kalmayı da başardılar.

Kaderin bir cilvesi olarak Michael Douglas ve Catherine Zeta Jones’un doğum günleri de aynı. İki eş her yıl 25 Eylül’de doğum günlerini birlikte, çifte kutlamayla geçiriyor…