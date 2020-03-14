Haber Giriş: 14.03.2020 - 08:35,
24 yıllık boşanma hikayesi
Ajda Pekkan’ın kardeşi Semiramis Pekkan, 24 yıl önce İngiltere’de boşandığı Hint asıllı işadamı Gulu Lalvani’yle Türkiye’de halen evli göründüklerini öne sürerek boşanmanın Türkiye’de de tanınması için dava açtı.
Pekkan ile Lalvani’nin 27 Haziran 1987’de İngiltere’de evlendiği belirtilen dilekçede 9 yıl evli kalan tarafların Birleşik Krallık Adalet Yüksek Mahkemesi Aile Bölümü’nün 20 Kasım 1996 tarihli kararıyla boşandıkları anlatıldı.
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