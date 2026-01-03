Bu yaşına kadar dört koca eskitti... Ama birini asla unutamadı: İşte o bir tanesi iki evliliğe bedeldi!

Haberin Devamı

Elbette yuva kurduğu ve sonra yollarını ayırdığı her bir kocasının da onda bıraktığı farklı anılar oldu. Kimseye belli etmese de boşanırken de üzüldü büyük olasılıkla.

Sonuç olarak her birinde alışkanlıklarını ve hayatını değiştirdi.

ESKİ EVLİLİKLERİYLE DALGA GEÇMEYİ DE ÖĞRENDİ

Ama görünüşe göre artık 60 yaşına merdiven dayadığı şu dönemde geride bıraktığı evlilikleriyle dalga geçmeyi de öğrendi.

Lopez, kısa bir süre önce başladığı Las Vegas, konserleri sırasında zaman zaman şarkılarına ve şovlarına ara verip seyirciyle de sohbet ediyor.

İşte bunlardan birinde geride bıraktığı dört evliliği hakkında da şakalar yaptı.

JLo, konserin bir bölümünde şarkısını bitirdikten sonra hala daha dansları yüzünden nefes nefeseyken seyircisine 2016 ile 2018 arasında, yine Las Vegas'ta sahneye çıktığı konserler dizisini hatırlattı.

HER BOŞANMA ONA BİR ŞEYLER ÖĞRETTİ

"O zaman da açılış gecesinde burada olanlar zamanın nasıl da göz açıp kapayıncaya kadar geçtiğini hatırlıyor musunuz?" diye sordu.

Sonra da "Ve biliyorsunuz o zamanlarda daha iki kez evlenmiştim" sözleriyle 2022'de Ben Affleck ile evliliğine gönderme yaptı.

Seyirciden gelen kahkaha tufanının ardından da kendi kendini düzeltti: "Bu doğru değil, sadece bir kezdi. Ama ben iki kez gibi hissettim. Sadece şaka yapıyordum" diye konuştu.

Lopez, o anlarda seyircisiyle sohbeti de sürdürdü. Boşanmalarının ardından kendini büyümüş gibi hissettiğini ve artık hayatının mutlu bir döneminde olduğunu da sözlerine ekledi.

Jennifer Lopez, ilk evliliğini 1997 ile 1998 arasında Ojani Noa ile yaptı.

Ardından 2001 ile 2003 arasında Chris Judd ile evlendi. Judd'un babasının iddiasına göre onunla evliyken, Gigli filminde oynadığı Ben Affleck'e aşık oldu ve boşandıktan sonra onunla nişanlandı. Ama evlenmeden ayrıldılar.

Lopez üçüncü evliliğini 2014 yılında Marc Anthony ile yaptı ve ondan ikiz çocuk sahibi oldu.

2022'de de yıllar sonra yeniden bir araya geldiği Ben Affleck ile evlendi. Yuvaları sadece iki yıl dayandı. Geçen yıl da resmen boşandılar.

ESKİ KOCALARINI 'SEVİLME YETENEKLERİ YOK' DİYE ELEŞTİRDİ

Lopez dört kez evlenmesine rağmen bir türlü huzuru bulamaması konusunda konuk olduğu Howard Stern'in programında ilginç bir değerlendirme yapmıştı.

Yıldız "Öğrendiğim şu ki, bütün bunlar ben sevilmeye değer olmadığım için yaşanmadı. Bunun nedeni onların sevilmeye yeteneği olmaması. İçlerinde bu yetenek yok."

Jennifer Lopez, son kocası Ben Affleck ile önemli günlerde bir araya geliyor. Ama henüz hayatında kimse yok.