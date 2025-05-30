23 yıllık aile sırrını açıkladılar: İşte babamızın kısa ilişkisinden doğan 'yeni' kardeşimiz Aydan

Haberin Devamı

Gigi ve Bella'nın öz kardeşleri Anwar da onlar gibi moda dünyasında kariyer yapıyor.

Bu ünlü kardeşlerin özel hayatları da milyonların ilgi odağında. Aşkları, ayrılıkları, gezdikleri yerler, çıktıkları tatiller...

Kısacası iki ünlü kardeş hakkında bilinmeyen bir ayrıntı yok desek yanlış olmaz.

Diğer yandan Hadid kardeşlerin, babaları Mohamed'ın ilk eşi Mary Butler ile evliliğinden dünyaya gelen üvey kardeşleri Marielle ve Alana da tanınıyor.

YENİ BİR KARDEŞ DAHA ORTAYA ÇIKTI

Ama ünlü kardeşlerin ailesiyle ilgili büyük bir sır daha yeni ortaya çıktı.

Gigi ve Bella'nın babaları Mohamed'ın kısa süren bir ilişkisinden dünyaya gelen 23 yaşında bir kız kardeşleri daha varmış!

Haberin Devamı

Bu konuyu açıklayan kişi de Gigi ve Bella Hadid...

İki kardeş, İngiliz Daily Mail gazetesine bu yeni ortaya çıkan kardeşlerinin varlığını doğruladı.

"20 yıldan fazla bir süre önce, babamız bekar olduğu sırada kısa bir ilişki yaşadı. Bu ilişki de hamilelikle sonuçlandı" diyerek Aydan Nix adlı kardeşlerinin bu ilişkiden dünyaya geldiğini ilk elden kabullendiler.

Ortaya çıktığına göre Mohamad Hadid, 2001 yılında Gigi ve Bella'nın annesi Yolanda'dan boşandıktan sonra kısa bir ilişki yaşadı.

Kendisi gibi emlakçı olan Teri Hatfield Dull adlı kadınla yaşadığı ilişki hamilelikle sonuçlandı.

İşte 23 yaşındaki Aydan Nix adlı genç kız da bu kısa aşkın meyvesi olarak dünyaya gözlerini açtı.

Gigi ve Bella Hadid'in anlattığına göre Aydan, Florida'da doğup büyüdü.

KUŞKUYA KAPILIP TEST YAPTIRDI, GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Uzun bir süre annesinin hayat arkadaşını kendi öz babası olarak bildi. Aydan Nix, 19 yaşına gelince babası bildiği adam aniden hayata veda etti.

Haberin Devamı

Yine Gigi ve Bella'nın belirttiğine göre Aydan Nix aslında gerçek babasıyla ilgili şüpheler oluşmuştu kafasında.

Sonunda bir genetik test yaptırdı, Gigi ve Bella Hadid ile bağlantısını da bu şekilde keşfetti.

Aslına bakılırsa Aydan Nix, Gigi ve Bella'ya olan fiziksel benzerliğiyle de dikkat çekiyor.

2023 YILINDA TANIŞTILAR

İki ünlü model kardeş, o zamana kadar tanımadıkları yeni kardeşleriyle 2023 yılında tanıştı ilk kez. Gigi Hadid de üvey kardeşini büyük bir sevgiyle bağrına bastı.

Yapılan testlerle Aydan Nix'in baba tarafı kesinleştikten sonra da genç kız, 78 yaşındaki biyolojik babası Mohamad Hadid dahil ailenin o kanadıyla yakın iletişim kurmaya başladı.

Haberin Devamı

Gigi ve Bella, Daily Mail'e verdikleri röportajda "Aileye bu beklenmedik güzel katılım nedeniyle mutluluk duyduklarını" söyledi.

Gigi Hadid bu konuda "Kareşler olarak -Aydan da dahil- onu nasıl koruyacağımız ve destek olacağımız hakkında uzun konuşmalar yaptık" dedi.

İki ünlü kardeşin isteği, gerçek babasının ve kardeşlerinin kimliği nedeniyle basının ve kamuoyunun ilgisini üzerinde toplayan kardeşleri Aydan Nix'in özel hayatının gizliliğine saygı gösterilmesi.

AYRILDIKTAN SONRA HAMİLE OLDUĞUNU FARK ETTİ

Mohamed Hadid ile Aydan'ın annesi Terri Hatfield Dull kısa sürdü. Terri hamile kaldığını ilişki bittikten sonra fark etti. Ama kızını kendi başına dünyaya getirip büyüttü.

Haberin Devamı

Mohamad Hadid ise Aydan Nix'in varlığından başından beri haberdardı. Fakat söylenenlere göre ona herhangi bir maddi destekte bulunmadı.

23 yaşındaki Aydan Nix, moda tasarımcısı ve sosyal medya ünlüsü olarak biliniyor. Genç kız bu ayın başlarında Manhattan'da bulunan Parsons School of Design'dan mezun oldu.

ÇOCUK SAYISI ALTIYA ÇIKTI

Mohamed Hadid'in Yolanda Hadid ile evliliğinden 30 yaşında Gigi, 28 yaşında Bella ve 25 yaşında Anwar adında üç tane çocuğu var.

İlk eşi Mary Butler'dan dünyaya gelen kızlarından Marielle 44, Alana ise 39 yaşında.

Aydan Nix ile birlikte Mohamed Hadid'in toplamda altı çocuk sahibi olduğu da netleşti.

Haberin Devamı