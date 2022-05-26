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23 Mayıs'ta anne olmuştu... Ünlü oyuncudan tartışma yaratacak açıklama

#Hayata Dair İlk Poz#Ünlü Bebekler#Ünlü Bebeklerin İlk Fotoğrafları
23 Mayısta anne olmuştu... Ünlü oyuncudan tartışma yaratacak açıklama

2019 yılında bir süredir birlikte olduğu sevgilisi ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu anne oldu. Oğlu ile fotoğrafını sayfasında paylaşan oyuncu, takipçisinin sorusuna da yanıt verdi.

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GÜNEŞİMİZ DOĞDU

'Küçük Kadınlar' (2008-2011) dizisinde canlandırdığı 'Yeliz' karakteriyle hafızalarda yer eden, Fulya Zenginer anne oldu.

2019 yılında dünyaevine girdiği grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile mutlu bir evlilik sürdüren Fulya Zenginer, 23 Mayıs'ta oğlu Milan'a kavuştu.

Zenginer, doğum sonrası ilk fotoğrafını "15 saatlik zorlu bir süreçten sonra sabah saatlerinde güneşimiz doğdu... Toparlanmaya çalışıyorum sevginizi ve dualarınızı hissediyorum " notuyla Instagram'da paylaştı.

23 Mayısta anne olmuştu... Ünlü oyuncudan tartışma yaratacak açıklama

Kucağında oğlu ile poz veren oyuncu taburcu oldu. Zenginer, bir takipçisinin 'doktorunuzdan ve hastaneden memnun musunuz?' sorusuna da yanıt verdi.

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'BU İŞİN SPONSORU OLMAZ'

"Bunun işbirliği, sponsoru olmaz , bence bu tip işbirlikleri etik değil , yine de belirteyim öyle bir durum yok. Doğum sürecimde de , hastane ve ekibinden memnun kaldım, benim normal doğum yapmak için diretmem üzerine tüm hemşireler, ebeler sancılı 15 saatimde tüm tatlılıklarıyla, pozitiflikleriyle hep yanımda oldular, doğum sonrası süreçte de öyle.  

 ONLARI İLK KEZ BÖYLE GÖRDÜK

Kimi bebeklerinin fotoğraflarını milyon dolarlara sattı, kimi ise bu anı ölümsüzleştirip gururla sergiledi... İşte magazin basınının en ünlü bebekleri ve kamerayla ilk tanışma anları...

TANIŞTIRAYIM NOVA!

2014 yılında Oğulcan Kırca ile nikah masasına oturan oyuncu Ayça Erturan, geçtiğimiz kasım ayında anne oldu. 

23 Mayısta anne olmuştu... Ünlü oyuncudan tartışma yaratacak açıklama

Güzel haberi Oğulcan Kırca, Instagram sayfasından duyurdu. Kızı ve eşinin fotoğrafını paylaşan Kırca altına "Gözünden sakınır, üzerine titrersin. Nefesini kontrol eder, uykusunda izlersin. Morali düşsün her şeyden beter, bir gülümsesin ömre bedel. Bir taneydi. Şimdi ‘iki’ oldular.." notunu düştü.

23 Mayısta anne olmuştu... Ünlü oyuncudan tartışma yaratacak açıklama

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Oğulan Kırca bu fotoğrafı da " İlk gün... Novazetti" notuyla paylaştı. 

BU KARENİN ÜZERİNDEN 14 YIL GEÇTİ

Mustafa Sandal 2008 yılında Emina Jahovic ile nikah masasına oturmuş, çift aynı yıl oğulları Yaman'ı kucaklarına almıştı. Yaman 14 yaşında delikanlı oldu. Mustafa Sandal, yıllar önce çekilen oğlunu kucağında uyuttuğu fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

23 Mayısta anne olmuştu... Ünlü oyuncudan tartışma yaratacak açıklama

Sandal altına "Zaman sadece bir illüzyon... İki kare arasında geçen zaman aynı bir baba yüreğinde..." notunu düştü. 

23 Mayısta anne olmuştu... Ünlü oyuncudan tartışma yaratacak açıklama

Yaman'ın babasına olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

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Mustafa Sandal ile Emina Jahovic'in evliliği 2018 yılında bitti. Ünlü popçu önümüzdeki yaz Melis Sütşurup ile nikah masasına oturacak. 

 

'AİLEMİZE HOŞGELDİN OĞLUM'

2019 yılında kızı Zeynep'i dünyaya getiren Bengü ikinci kez anne oldu.

23 Mayısta anne olmuştu... Ünlü oyuncudan tartışma yaratacak açıklama

Çift, oğullarına Selim adını verdi.Bengü hastane odasında çekilen fotoğrafı "Oğlum…Ailemize hoş geldin oğlum" notu ile paylaştı.

 

İLK BULUŞMA

2017 yılında Los Angeles’ta evlenen Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

23 Mayısta anne olmuştu... Ünlü oyuncudan tartışma yaratacak açıklama

2019 yılında Efehan adlı bir oğulları olan ünlü çift, kızları Alina’yı haziran ayında kucaklarına aldı. Doğum sırasında eşinin yanında olup ona destek veren Tolgahan Sayışman, minik bebeğini de ilk kez hastane odasında kucağına aldı.

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'GÜÇLÜ SİNCAP'

Can Bonomo, geçen nisan ayında dünyaya gelen oğlu Roman’la çekilen bir karesini Instagram hesabına yükledi.

23 Mayısta anne olmuştu... Ünlü oyuncudan tartışma yaratacak açıklama

Ünlü şarkıcı o karenin altına İngilizce “Güçlü sincap Romulus” notunu düştü. Baba-oğlun bu karesi takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni aldı.

'NE MENEM BİR ŞEY'

Çukur'un Cumali'si Necip Memili 2020 yılında baba oldu.

23 Mayısta anne olmuştu... Ünlü oyuncudan tartışma yaratacak açıklama

Memili, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafın altına "Annesinin güzelliğine, benim de güzelliğim eklenince, görün bakın ortaya ne menem bir şey çıkmış" notunu düştü.

OĞLUM CAN!

Mehmet Aslantuğ, kendisi gibi oyuncu eşi Arzum Onan’ın oğulları Can’ı doğurmadan önce ve sonraki hallerini sosyal medya hesabından paylaştı

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23 Mayısta anne olmuştu... Ünlü oyuncudan tartışma yaratacak açıklama

.Aslantuğ, eşinin bu karelerin altına “Kaptanın seyir defteri... Ve aşk özür dilemeyecek gidenlerden/yalnızlardan; ama emek verenlere teşekkür borcu var” notunu düştü.

40. GÜN HATIRASI

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, kızı Elisa'nın 40 günlükken çekilen fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

23 Mayısta anne olmuştu... Ünlü oyuncudan tartışma yaratacak açıklama

Sezin Erbil fotoğrafın altına "Kızım,kıymetlim 40 günlükken hatıra olsun diye çekim yapmıştık" notunu düştü.

 

 

 

 

 

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#Hayata Dair İlk Poz#Ünlü Bebekler#Ünlü Bebeklerin İlk Fotoğrafları

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