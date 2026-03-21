22 yıllık karısını aldatmanın bedelini ödüyor: Kendimi düzeltmek için haftada altı kere terapiye gidiyorum!

Üç kızının annesini, 22 yıllık karısını aldattığını üstelik bir de evlilik dışı bebeği olduğunu sosyal medya sayfasından ilan etti. Bu bebeğin sorumluluğunu üstlendiğini de.

Beklendiği gibi karısı ondan boşanmadı. Ama neredeyse yuvasını yıkacak olan bu kaçamağının bedelini hala ödüyor bu ünlü... Görünüşe göre de konu henüz kapanmamış... Çünkü itiraf ettiğine göre kendini düzeltmek amacıyla haftada altı kere terapiye gidiyor.

İHANETİN SONUÇLARINI ANLATTI

Bu öykünün kahramanı, Nirvana grubuyla tanınan sonra da Foo Fighthers adlı kendi grubunu kuran Dave Grohl.

57 yaşındaki Grohl, bundan iki yıl önce karısı Jordyn Blum'u genç bir kadınla aldattığını itiraf etti sosyal medya sayfasından. Bu yasak ilişkiden bir kızı olduğunu da saklamadı. "Bu bebeğin sorumluluğunu üzerime alıyorum" diye de noktayı koydu.

Karısı Bloom, ondan boşanmadı... Grohl evliliğini kurtardı. Ama şimdi aynı hatayı bir daha yapmamak için de ciddi bir şekilde terapiye gitmek zorunda kaldı.

HAFTADA ALTI KEZ TERAPİYE GİDİYOR

The Guardian'a konuşan Dave Grohl, bir süredir terapi gördüğünü söyledi. Müzisyen, "70 hafta boyunca, haftada altı kez terapiye gideceğini" söyledi.

Dave Grohl "Durup kendimle baş başa kalmam ve yeniden değerlendirmem gereken bir noktada buldum" diye anlattı durumunu. Bunun da devam eden bir süreç olduğunu ekledi.

Müzisyen kendisine yöneltilen kızlarının güvenini yeniden kazanmakla ilgili bir soruya da "O zamandan bu yana yazdığım şarkıların sözleri çok şey anlatıyor" diye yanıt verdi.





KARISI, EVLİLİKLERİNE BİR ŞANS DAHA VERDİ

Kendisi konuşurken çok fazla kelimelere dökemese de görünüşe göre karısı Jordyn Blum onu affetti ve evliliklerine bir şans daha verdi.

Diğer yandan Dave Grohl, karısının güvenini yeniden kazanmak için elinden gelenin daha fazlasını yapmak için çaba gösteriyor.

Dave Grohl'un büyük yankı uyandıran yasak aşk ve evlilik dışı çocuk itirafı, 2024 yılında geldi. Ünlü müzisyen, sosyal medya sayfasından paylaştığı mesajına "Yakın zamanda evlilik dışı ilişkimden bir kız bebek sahibi oldum" satırıyla başladı.

Ardından da şunları ekledi: "Ona sevgi dolu ve destekleyici bir baba olmayı planlıyorum. Karımı ve çocuklarımı seviyorum. Ve şimdi onların güvenini kazanmak, onlar tarafından bağışlanmak için her şeyi yapıyorum."

Grohl, karısı Jordyn ile 2003 yılında Los Angeles'ta birlikte yaşadıkları evde hayatını resmen birleştirmişti. Grohl ve Blum'un 19 yaşında Violet Maye, 16 yaşında Harper Willow ve 11 yaşında Ophelia Saint adında üç tane kızı bulunuyor.