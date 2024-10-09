22 yılda saçları birlikte beyazladı... Gözlerinin buluştuğu ilk günden beri kalpleri aşkla çarpıyor

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Tanıştıktan ve aralarındaki yaş farkı gündeme geldikten sonra birçoklarının “Bu iş nasıl olacak?” diyerek şüpheyle yaklaştığı ilişkileri ilerleyip büyük bir aşka dönüşmüş, en sonunda da bir yuva kurmaya karar vermişlerdi.

İLERLEYEN YAŞINA RAĞMEN DİMDİK AYAKTA... SIRRI DA YANI BAŞINDA

Yaşıtlarının çoğu artık emekli olup bir köşeye çekilmişken 82 yaşında hâlâ dimdik ayakta olan ve iddialı yapımlarla beyaz perde ve televizyon ekranlarında boy göstermeye devam eden efsane oyuncu Harrison Ford, bu gençlik enerjisini aslında az önce bahsettiğimiz o karşılaşmaya borçlu…

Hollywood'un en sağlam ve mutlu evliliklerindne birini yaşayan Harrison Ford ve Calista Flockhart birlikteliklerinde 22 yılı geride bıraktı

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Başrolünü oynadığı Shrinking adlı dizisinin ikinci sezon prömiyerinde rol arkadaşlarıyla birlikte kırmızı halıya çıkan Harrison Ford’un yanında her zamanki gibi 59 yaşındaki oyuncu eşi Calista Flockhart vardı.

HER ÖZEL GECEDE EL ELE

Ünlü çift yıllardır herkesin gıptayla baktığı büyük aşklarından hiçbir şey kaybetmeden bir kez daha bu özel geceye el ele gelmiş, poz verirken de birbirlerine olan büyük sevgileri ve mutlulukları yine gözlerine yansımıştı.

Star Wars ve Indiana Jones gibi film serilerinin yıldızı Harrison Ford ve Ally McBeal dizisiyle yıldızı parladıktan sonra tanınan Calista Flockhart Hollywood'un en uzun soluklu evliliklerinden birini sürdürüyor.

Hayatlarını göz önünde yaşamayı sevmeseler ve spot ışıklarından uzak dursalar da katıldıkları her etkinlikte çifte kumrular gibi davranan ünlü çift 2002 yılında, 59’uncu Altın Küre (Golden Globe) ödül töreninde karşılaşmıştı ilk kez.

Ünlü çift aşklarını gözlerden uzakta yaşamayı seçseler de özel davetlerde ve galalarda birbirlerini hiç yalnız bırakmıyor

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İLK YEMEĞE ÇEKİNEREK ÇIKMIŞTI, BİR YASTIKTA 22 YILI DEVİRDİLER

Calista Flockhart ilk başta kendinden yaşça büyük bu ünlü aktörden çekinmiş, sonra araya giren bir oyuncu arkadaşlarının ısrarıyla onunla yemeğe çıktıktan sonra ise Ford’a vurulmuştu.

2009 yılında nişanlanan ünlü çift 2010 yılında da nikah masasına oturarak bu ilişkiyi evlilikle taçlandırmıştı.

Flockhart’ın 2001 yılında, doğar doğmaz evlat edindiği bebek de bu evliliğin neşesi oldu, Harrison Ford onu evlat edindi ve soyadını verdi.

O günden beri yuvalarında gözlerden uzakta mutlu mesut yaşayan çift için başlarda pek çok olumsuz yorum yapılmıştı.

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"BU İŞ NASIL OLACAK?" DİYEN ÇOKTU... BÜYÜK AŞK NE YAŞ NE İŞ DİNLEMEDİ

İlişkileri başladığında Calista Flockhart 38, Harrison Ford ise 60 yaşındaydı. Herkes “Flockhart’ın bu yaşlı adamla ne işi var” dediği dönemlerde güzel yıldız çoktan oyunculuk kariyerini ikinci plana atmış ve kendisini bu mutlu evliliğe ve oğullarına adamıştı.

Calista Flockhart 38, Harrison Ford ise 60 yaşındayken başlayan bu aşk yapılan kimi olumsuz yorumlara rağmen yaş farkına da aradan geçen uzun yıllara da yenilmedi

GÖZLERDEN UZAKTA YAŞIYORLAR

Şimdilerde hayatlarını Los Angeles’taki evleri ve Wyoming’deki çiftlikleri arasında mekik dokuyarak geçiren çiftin özel hayatları konusunda ağızlarının çok sıkı olması en bilinen özellikleri. Aşklarını ve evliliklerini gözlerden uzak yaşamak isteyen ikili, kırmızı halılarda ve özel etkinliklerde birbirlerini elbette yalnız bırakmıyor ama bunun dışında onları görmek epey zor. 2010 yılındaki küçük evlilik törenleri de çok az davetli ve gizli oluşuyla çok konuşulmuştu.

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Ford, Flockhart’la evlenmeden önce başında üç evlilik daha geçmişti. Efsane oyuncunun bu evliliklerden dört çocuğu var. Calista’nın ilk ve tek evliliği ise büyük aşkı Ford’la olmuş.

İkili 2002 yılında Altın Küre’de tanıştıktan sonra ilk kez randevuya çıkacaklarında güzel yıldız Ally McBeal’daki rol arkadaşı James Marsden’a randevuya onunla birlikte gelmesini söylemiş. James Marsden, bu öneriye şaşırsa da arkadaşını kırmamış ve üçlü birlikte eğlenceli bir gece geçirdikten sonra büyük aşk giderek ilerlemiş.

"KOCAMIN YAŞLI BİR ADAM OLDUĞUNU HİÇ DÜŞÜNMEDİM"

Güzel yıldız kocasından bahsederken “Bazen onunla aramızda 22 yaş fark olduğunu unutuyorum. Onun hiç yaşlı bir adam gibi görmedim” diyor. “Sabahları uyandığında ona bakmayı çok seviyorum, çok güzel görünüyor. Yüzü gözü şişmiş ama çok neşeli oluyor” diyerek anlattığı kocasıyla evliliklerinin mutluluk sırrının birlikte çok eğlenmeleri olduğunu söylüyor Flockhart geçmişte verdiği bir röportajda.

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Harrison Ford ise ilişkisi hakkında nadiren açıklama yaptığı seferlerden birinde “60 yaşındaydım, Calista’yı gördüm ve ona aşık oldum” demişti.

Usta oyuncu “Daha önce aşık oldum ve evlilikler yaptım. Ama bu yaşımda hâlâ bir aşkı böylesine hissetmek ve böyle mutlu olmak beklemediğim bir şeydi.” diyor güzel eşine olan derin aşkını anlatırken.