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Halil Sadri YILMAZ / İSTANBUL, (DHA) 
Haber Giriş: 15.02.2021 - 16:28 | Son Güncelleme:

22 yıla kadar hapsi istenen oyuncu Necati Şaşmaz beraat etti

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22 yıla kadar hapsi istenen oyuncu Necati Şaşmaz beraat etti
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BOŞANMA aşamasında olduğu eşi Nagehan Şaşmaz’ın konuşmalarını habersiz olarak 11 defa telefonuna kaydettiği iddiasıyla yargılanan oyuncu Necati Şaşmaz tüm suçlamalardan ayrı ayrı beraat etti.

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Necati Şaşmaz ve Nagehan Şaşmaz katılmadı. Duruşmada taraf avukatları yer aldı. Nagehan Şaşmaz’ın avukatı sanığın üzerine atılı suçlardan cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı da önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek Necati Şaşmaz’ın beraat etmesini istedi.

TÜM SUÇLAMALARDAN BERAAT ETTİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, "Haberleşmenin gizliliğini ihlal ve kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini alenen ifşa etme", "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme", "Gizlilik ihlalinde haberleşme içeriklerinin kaydedilmesi" ve "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme" suçundan yargılanan Necati Şaşmaz hakkında suç unsurları oluşmadığına kanaat getirerek, tüm suçlardan ayrı ayrı beraat etmesine karar verdi.

22 yıla kadar hapsi istenen oyuncu Necati Şaşmaz beraat etti

İDDİANAMEDEN
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre sanık Muhammed Necati Şaşmaz’ın ile Nagehan Şaşmaz’ın boşanma aşamasında olduğu anlatıldı. Tarafların birlikte yaşadığı 9 Eylül 2019 tarihinde sanık Necati Şaşmaz’ın müşteki ile evlerinde yaptığı konuşmaları müştekiden habersiz olarak 11 defa telefonuna kaydettiği iddia edildi. Sanık Şaşmaz’ın WhatsApp Web üzerinden müştekinin yazışmalarını takip ettiği ve söz konusu yazışmalar ve ses kayıtlarını taraflar arasındaki boşanma davasına ilişkin mahkemeye sunduğu belirtildi. İddianamede sanık Necati Şaşmaz’ın "Haberleşmenin gizliliğini ihlal ve kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini alenen ifşa etme", "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" "Gizlilik ihlalinde haberleşme içeriklerinin kaydedilmesi" ve "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme" suçlarından toplamda 8 yıldan 22 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.

 

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