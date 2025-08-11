22 yıl oldu, gözü ondan başkasını görmedi… Karısını bütün filmlerinde oynatmış… ‘Bizimki işte böyle bir aşk!’

Haberin Devamı

Hollywood’un en çalışkan aktörlerinden Adam Sandler ve eşi Jackie Sandler da bu şanslı çiftlerden.

22 yıldır evli olan Adam ve Jackie Sandler ünlüler aleminin en mutlu çiftlerinden biri ve herkese parmak ısırtan bir birliktelikleri var.

58 yaşındaki Adam Sandler ve 50 yaşındaki eşi Jackie de birbirlerini film setinde görüp aşık olmuşlardı.

Bununla da kalmadılar Jackie Sandler eşi Adam Sandler’ın bütün filmlerinde küçük de olsa rol aldı, her filmde kocasına eşlik etti.

Haberin Devamı

Bu arada çiftin 19 yaşındaki Sadie ve 16 yaşındaki Sunny adındaki kızları da bugüne kadar babalarının 14 filminde oynadılar.

Sandler ailesi adeta bir şirket gibi çalışıyor desek yalan olmaz…

Ünlü çifti yakından tanıyanlar Adam ve Jackie Sandler’ın arasında harika bir uyum olduğunu ve bunca yıldan sonra bile hâlâ birlikte çok eğlendiklerini anlatıyor.

Sandler’lar gece hayatını çok fazla sevmiyorlar ve evlerinde daha çok vakit geçiriyorlar. Zaman zaman da yakın arkadaş oldukları başka çiftlerle yemeğe çıkıyorlar.

Onlar için ideal bir akşam arkadaşlarıyla yemek yemek ya da evde baş başa film gecesi yapmaktan ibaret…

Uzun süredir birlikte olan çift, 1999 yılında Big Daddy adlı komedi filminin setinde tanışmıştı. Dört yıl birlikteliğin ardından 2003’te evlendiler.

Ünlü çift o zamandan beri özel hayatlarını çoğunlukla gizli tutuyor ancak film projelerinde birlikte çalışıyorlar.

Jackie Sandler evlendikten ve kızları olduktan sonra oyunculuğu büyük ölçüde bir kenara bıraktı ve sadece kocasıyla birlikte filmlerde rol aldı. Yine de bu kararından hiç pişman değil çünkü kocası Adam Sandler’dan her zaman hem mükemmel bir eş hem de mükemmel bir baba olarak bahsediyor.

Haberin Devamı

Adam Sandler da karısı hayatına girdiğinden beri her şeyin daha iyi olduğunu ve kızlarının doğumuyla birlikte hayatının değiştiğini söylüyor.

Usta oyuncu "Çocuklarım var. Beni sonsuza dek tanıyan bir eşim var, birbirimizle iyi anlaşıyoruz ve aramızda güzel bir aşk ilişkisi var. Daha ne isterim.” diyor.

Adam Sandler karısıyla aynı filmlerde rol almakla ilgili de “Eşimle aramızda güzel bir bağ var; göz teması kurduğumuzda birbirimize kenetleniyoruz, bu yüzden oyunculuk yaparken bunu kullanıyoruz” diyor.

Birbirlerine aşık olmayan kişileri canlandırmak ise onlar için tuhaf hale geliyor: “Bazen filmlerde aşık olmamız biraz tuhaf görünüyor ve karakterlerimiz için bu bir anlam ifade etmiyor. Ama birbirimize karşı hoş bir çekim hissediyoruz” diyor.

Haberin Devamı

Oyunculuk dışında şarkı söyleyip gitar da çalan ve ara sıra konser veren Adam Sandler daha önce bir konserinde karısıyla olan aşk pozlarını dev ekrana yansıtmış ve ona olan sevgisini binlerce dinleyicinin önünde dile dökmüştü…