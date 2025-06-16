21 yıllık evlilikleri bitti, ünlü çift karakolluk oldu!

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Yıllar yılı oynadığı sevilen dizilerle ünlenen usta oyuncu ve 21 yıllık eşi evliliklerini geçen hafta sonlandırmıştı.

Scott Wolf’un eşi Kelley Wolf 10 Haziran’da 21 yıllık evliliklerinin sona erdiğini açıklayarak hayranlarını şok etti.

MUTLU MESUT YAŞARKEN BİR ANDA AYRILDILAR

Bundan bir gün sonra da ünlü oyuncu evliliklerinin sona ermesiyle ilgili sessizliğini bozdu ve “hayatının en zor kararını verdiğini” ve boşanma davası açtığını açıkladı.

Bu çeyrek asra yaklaşan evliliği bitiren tarafın Scott Wolf olduğu böylece ortaya çıktı.

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Birkaç gün sonra, Kelley Wolf bu ayrılıka ilgili endişe verici birkaç yorum yaptıktan sonra polis tarafından gözaltına alındığı iddiasıyla manşetlere çıktı.

EVİNE POLİSLER GELDİ

Hatta Kelley Wolf evine gelen polislerin de göründüğü bir video çekip paylaşarak sosyal medya hesabından paylaştı.

Kelley Wolf 21 yıllık kocasından şiddet gördüğünü iddia ettiği paylaşımlar yapmış, sonrasında taşkınlık yaptığı için polis tarafından tutuklanmıştı.

Ünlü oyuncu Scott Wolf tüm bunlar ortaya çıkmadan kısa süre önce verdiği bir röportajda ailevi zorluklarından bahsetmiş ve yaşantısını anlatırken “Son birkaç yıl bize daha önce hiç yaşamadığımız şeyler yaşattı. Bunlar ölüm kalım meseleleri değil ama ailemiz zorluklarla dolu bir dönemden geçiyor ve bu zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyorum” demişti.

ZATEN BİR ŞEYLER TERS GİDİYORDU...

Bu imalara rağmen eşi Kelley Wolf’tan bahsederken onu rahatça iletişim kurduğu ve destek gördüğü bir eş olarak anmıştı…

Şimdi kanlı bıçaklı hatta karakolluk olduğu eşi için “O bir yaşam koçu ve bence en üst düzeyde bir koç. O, bir tür kahin ve ışık ve sevginin taşıyıcısı. Ne zaman konuşmamız gerektiğini, ne zaman bir şeyi açıklığa kavuşturmamız gerektiğini her zaman bilir” diyen ünlü oyuncunun kapalı kapılar ardında ne yaşadığı ise hala bir muamma.

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“Scott ve ben, ağır bir kalple evliliğimizi sonlandırma kararı aldık” diyen Kelley Wolf “Scott Wolf, tanıdığım en iyi babalardan biri ve bir kadının hayatı paylaşma ayrıcalığına sahip olabileceği en iyi eşlerden biri. Nazik, düşünceli, eğlenceli ve ruhu güzel biridir. İkimiz de en olağanüstü çocuklarımızı merkezine alan olağanüstü bir hayatı sabırsızlıkla bekliyoruz” diyerek paylaşım yapmıştı.

"HAYATIMIN EN ZOR KARARINI VERDİM"

Scott Wold da bir gün sonra evliliklerini bitirdiklerini açıklarken “21 yıllık evlilikten sonra, hayatımın en zor kararını verdim ve eşim Kelley'den boşanma davası açtım” dedi ve “Çocuklarımız her zaman hayatımızın aşkı ve önceliğimiz olmuştur ve olmaya da devam edecektir, bu nedenle bu yeni döneme girerken onlara rehberlik ederken bu dönemde mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ediyorum” açıklamasıyla dostça ayrıldıklarını ima etti.

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Bundan birkaç gün sonra ise Kelley Wolf Instagram hesabına endişe verici bir ses kaydı yükledi. Kayıtta, kamerasını kapatması konusunda polis memurlarıyla tartıştığı görülüyor.

Arka planda polislerin Kelley'ye kelepçe taktığı duyuluyordu.

KOCASINDAN ŞİDDET Mİ GÖRÜYORDU?

Polis memurlarından biri de Kelley'nin babası ve diğerleri hakkında “endişe verici” olduğu iddia edilen “bazı yorumlar” yaptığını söylediği duyuldu.

Kelley Wolf ise polise “Bunu istememiştim. Scott Wolf bana kötü davranıyor ve şimdi siz de bana daha fazla kötü davranıyorsunuz” diyerek cevap verdi ve kocasından şiddet gördüğünü iddia etmiş oldu.

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Ünlü oyuncu Scott Wolf ayrıldığı eşinin başına gelenler konusunda şimdilik suskun…