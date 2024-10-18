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21 yıllık evlilik 'pamuk gibi' bitti: Ünlü çift avukatsız boşandı

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#Leah Remini#Angelo Pagan#Hollywood
21 yıllık evlilik pamuk gibi bitti: Ünlü çift avukatsız boşandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2024 11:11

Gösteri dünyasının ünlü çiftlerinin boşanmaları da genellikle olaylı olur... Taraflardan biri ya da ikisi durmadan zorluk çıkarır. Malların paylaşımı ya da çocukların velayeti yüzünden başlayan tartışmalar uzadıkça uzar. Hatta aralarındaki bu çekişme 'yüksek bütçeli film' gibi milyonlar tarafından izlenir.

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Ama Hollywood'un 21 yıllık evli çifti bunun tam tersi bir şekilde boşandı.

Yollarını ayıracaklarını açıklamalarının üzerinden sadece iki ay geçmişken resmen yollarını ayırdılar. Hem de hiç kavga gürültü etmeden!

21 yıllık evlilik pamuk gibi bitti: Ünlü çift avukatsız boşandı

DOSTÇA AYRILDILAR 
Bu sözünü ettiğimiz ünlü çift, Leah Remini ile 21 yıl önce hayatını birleştirdiği kocası Angelo Pagan.

Yaklaşık bir buçuk ay önce boşanacaklarını açıklayan Remini ve Pagan, sessiz sedasız aralarındaki boşanma anlaşmasını tamamladılar. Hem de avukat bile tutmadan.

Page Six'in ele geçirdiği mahkeme belgelerine göre Leah Remini ve Angelo Pagan, Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nde evliliklerinin sona ermesi için gerekli bütün resmi işlemleri dostça tamamladı.

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Belgelere göre Remini ve Pagan, boşanma davası sırasında kendilerini temsil edecek bir avukat ile birlikte çalışmamayı seçti. 

54 yaşındaki Leah Remini ile 56 yaşındaki Angelo Pagan, 11 Ekim'de boşanma belgelerini imzaladılar. Fakat eski çifte, bu anlaşmanın son halini gözden geçirmeleri için birer avukat tutmaları önerildi.

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21 yıllık evlilik pamuk gibi bitti: Ünlü çift avukatsız boşandı

21 YILI EVLİLİKLE GEÇEN TOPLAM 28 YIL
Leah Remini ile Angelo Pagan, geçtiğimiz ağustos ayında Instagram üzerinden yaptıkları ortak açıklamada evliliklerini bitirme kararı aldıklarını açıkladı.

Açıklamada "21 yılı evli olmak üzere toplam 28 yıllık birlikteliklerini sona erdirmeye karar verdiklerini" belirtti Remini ile Pagan.

Bu kararı uzun bir düşünme sürecinin sonrasında verdikleri de açıklamada yer alan ayrıntılar arasında.

Remini ile Pagan bu zor konuya da olumlu açıdan yaklaştıklarını çünkü bunun ikisi için de en iyisi olduğunu bildiklerini eklediler satırlarına.

21 yıllık evlilik pamuk gibi bitti: Ünlü çift avukatsız boşandı



AĞUSTOS AYININ SON GÜNÜNDE DAVAYI AÇTI
Remini ile Pagan, boşanma nedeni konusunda da "aradan geçen zamanda ikisinin de çok değiştiğini ve hayattaki rollerinin kendilerine uymadığını" ifade ettiler.

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Boşanma davasını Leah Remini, 30 Ağustos'ta,"şiddetli geçimsizlik" nedeniyle açtı. Dava dosyasında aynı ayın ilk gününden bu yana da kocasıyla ayrı yaşadıklarını belirtti.

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21 yıllık evlilik pamuk gibi bitti: Ünlü çift avukatsız boşandı

BİR RESTORANDA TANIŞTILAR: İLK GÖRÜŞTE AŞKTI 
Leah Remini ile Angelo Pagan, 1996 yılında Los Angeles'ta bir restoranda tanıştılar. Remini, daha sonra bir röportajında aralarındakinin "ilk bakışta aşk" olduğunu söylemişti.

Remini ve Pagan, 2003 yılında evlendiler. 20 yaşında Sofia Bella adında bir kızları bulunuyor.

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#Leah Remini#Angelo Pagan#Hollywood

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