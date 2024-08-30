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21 yıllık evlilik bitti… Ünlü çift boşanıyor: Artık karı koca rolünü oynayamıyoruz

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#Leah Remini#Angelo Pagan#Ayrılan Ünlü Çiftler
21 yıllık evlilik bitti… Ünlü çift boşanıyor: Artık karı koca rolünü oynayamıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 13:38

Hollywood’un ünlü oyuncularından ve mutlu aile yaşantısıyla gıptayla bakılan sevilen yıldız Leah Remini 21 yıllık evliliğinin bittiğini açıklayarak hayranlarını üzdü.

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“Evet, işte buradayız. 28 yıllık birliktelik ve 21 yıllık evliliğin ardından boşanma davası açmaya karar verdik” diyerek kocası Angelo Pagan’dan ayrıldığını duyuran ünlü aktirs sosyal medya paylaşımını da onunla birlikte yaptı.

Ayrılık kararını uzun uzun düşündükten sonra çok zorlanarak aldıklarını söyleyen Leah Remini “Zor da olsa ayrılıyoruz ama bu karara olumlu yaklaşıyoruz çünkü bizim için en iyisi böylesi olacak” dedi.

21 yıllık evlilik bitti… Ünlü çift boşanıyor: Artık karı koca rolünü oynayamıyoruz

54 yaşındaki Remini ve 56 yaşındaki Pagan, “birbirlerine karşı olan” karı koca rollerini aştıktan yani artık bu rollere devam edemediklerini anladıktan sonra evliliklerinin fişini çekmeye karar verdiler.

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Leah Remini “Her insanın başına geldiği gibi biz de yıllar içinde değiştik ve başka başka insanlara dönüştük. Ve artık evlendiğimiz zamanki insanlar değildik” derken birbirlerine olan aşklarının da bu uzun yıllar içinde değiştiğini anlattı.

21 yıllık evlilik bitti… Ünlü çift boşanıyor: Artık karı koca rolünü oynayamıyoruz

Ayrılık kararını birlikte almış olsalar da Leah Remini de Angelo Pagan da geleceklerine artık karı koca olmadan yön verecekleri için “üzgün” olduklarını itiraf ettiler.

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Leah Remini ömrünün 28 yılını yani tam olarak yarısını birlikte gçeirdiği eski eşi için “Uzun yıllar boyunca birbirimizin en iyi arkadaş olduk. Hâlâ bayramları birlikte kutluyor, en sevdiğimiz dizileri birlikte izliyor ve bir aile olarak bir araya geliyoruz. Bağımız hala güçlü. Sadece farklı bir şeye dönüştü” dedi.

21 yıllık evlilik bitti… Ünlü çift boşanıyor: Artık karı koca rolünü oynayamıyoruz

Remini ve Pagan’ın bu evlilikten 20 yaşında Sofia adlarında bir kızları var.

Ünlü çift ayrılıklarını ortak şekilde açıklarken alışılmadık bir şey yaptılar ve biri aşklarının yeni başladığı gençlik yıllarından biri de yeni çekilmiş yan yana fotoğraflarını paylaştılar.

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21 yıllık evlilik bitti… Ünlü çift boşanıyor: Artık karı koca rolünü oynayamıyoruz

1996’da tanışan çift 2003’te nikah masasına oturdu, bir yıl sonra da kızlarını kucaklarına aldılar.

Leah Remin yıllardır eski eşini görür görmez vurulduğunu, bunun “ilk görüşte aşk” olduğunu anlatıyordu.

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#Leah Remini#Angelo Pagan#Ayrılan Ünlü Çiftler

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