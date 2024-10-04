21 yıllık evli şarkıcının yasak aşkından çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı… ‘Karıma kendimi affettireceğim’ dedi ama o tren çoktan kalkmış…

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Dünyaca ünlü Foo Fighters grubunun solisti Dave Grohl, sosyal medya hesabından herkesi şaşkına çeviren bir açıklama yapmış, 23 yıllık eşi Jordyn Blum’u aldattığını ve evlilik dışı dünyaya gelen bir çocuğu olduğunu itiraf etmişti.
YASAK AŞKINDAN ÇOCUĞU OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI
Rock yıldızları arasında hep sessiz sakin aile yaşantısıyla bilinen, müzik sahnelerindeki başarısını mutlu bir yuvayla ve üç çocukla taçlandıran Dave Grohl'un bu açıklamaları hayranlarını şoke etmişti.
Ünlü müzisyen, 10 Eylül'de yasak aşkından bir kızı daha olduğu haberiyle hayranlarını şaşkına çevirmişti.
“KARIMA KENDİMİ AFFETTİRECEĞİM” DEDİ AMA… O TREN ÇOKTAN KALKTI
Instagram hesabından “Kısa bir süre önce evliliğimin dışında doğan yeni bir kız çocuğunun babası oldum” yazan Dave Grohl sözlerine “Ona sevgi dolu ve destekleyici bir ebeveyn olmayı planlıyorum. Eşimi ve çocuklarımı seviyorum ve onların güvenini yeniden kazanmak ve beni affetmelerini sağlamak için elimden gelen her şeyi yapıyorum” sözleriyle 21 yıllık eşinden de milyonlarca hayranının önünde özür dilemiş oldu.
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Yıldız isim bir yandan evliliğini kurtarmak için uğraşadursun göreceği tepkiler yüzünden konserlerini bile iptal etmeye başladı. Dave Grohl'un kendisini karısına affettirme çabaları ise bir işe yaramayacak gibi görünüyor.
Dave Grohl'un eşi Jordyn Blum, haber duyulduktan sonra ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. Geçtiğimiz gün Los Angeles'ta alışveriş yaparken görüntülenen üç çocuk annesi Blum oldukça sarsılmış bir görüntü çizdi.
Makyaj yapmayan ve saçlarını da gelişigüzel toplayan Jordyn Blum’un deyim yerindeyse yüzünden düşen bin parçaydı ve parmağında alyansı da yoktu.
“KOCASINA ASLA GÜVENMİYOR”
Jordyn Blum’un bu zor zamanları yakın kadın arkadaşlarına içini dökerek ve onlardan destek olarak atlatmaya çalıştığı söyleniyor. Bu arkadaşlar da basına “Onun için zor oldu. Aklı evliliğinde bile değil. Kocasına asla güvenmiyor. Alyansını da takmıyor” şeklinde konuşuyor.
2003 yılında nikah masasına oturan Dave Grohl Jordyn Blum çiftinin 18 yaşında Violet, 15 yaşında Harper ve 10 yaşındaki Ophelia adında üç kızı var.
ONU “İYİ AİLE BABASI” SANANLAR ASLINDA HEP YANILDI
Uzun süredir eşine bağlı bir erkek ve aile babası olarak tanınan Dave Grohl’un yasak aşkının ortaya çıkmasıyla birlikte aslında geçmişte de benzer sadakatsizliklerde bulunduğu konuşuluyor.
Ünlü müzisyenin eskiden beri başka kadınlara yönelik “çapkın davranışları”, flört girişimleri olmuş hatta daha önce de karısını aldattığı gündeme gelmiş ancak bu iddiaların çabucak üstü kapatılmıştı.
EŞİNİ ZATEN YILLARDIR ÇOK ÜZÜYORDU
Hatta bu kaçamaklardan haberi olan Jordyn Blum’un, kocasının çocuğu ortaya çıkmadan çok daha öncesinden beri “kalbinin hep kırık” olduğu da söyleniyor. Yani aslında Grohl'un evlilik dışı ilişkisinden bir bebeği olmasına ne karısı Jordyn Blum ne de yakın arkadaşları şaşırmıştı.
Ve anlaşılan ünlü müzisyen bu kez sadece af dileyerek kurtulamayacak ve bu evlilik ne yaparsa yapsın kurtulmayacak…