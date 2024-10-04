21 yıllık evli şarkıcının yasak aşkından çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı… ‘Karıma kendimi affettireceğim’ dedi ama o tren çoktan kalkmış…

Haberin Devamı

Dünyaca ünlü Foo Fighters grubunun solisti Dave Grohl, sosyal medya hesabından herkesi şaşkına çeviren bir açıklama yapmış, 23 yıllık eşi Jordyn Blum’u aldattığını ve evlilik dışı dünyaya gelen bir çocuğu olduğunu itiraf etmişti.

YASAK AŞKINDAN ÇOCUĞU OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Rock yıldızları arasında hep sessiz sakin aile yaşantısıyla bilinen, müzik sahnelerindeki başarısını mutlu bir yuvayla ve üç çocukla taçlandıran Dave Grohl'un bu açıklamaları hayranlarını şoke etmişti.

Dave Grohl karısı Jordyn Blum'a ihanet ettiğini ve bu yasak ilişkiden bir de çocuğu olduğunu itiraf etmişti

Ünlü müzisyen, 10 Eylül'de yasak aşkından bir kızı daha olduğu haberiyle hayranlarını şaşkına çevirmişti.

Haberin Devamı

“KARIMA KENDİMİ AFFETTİRECEĞİM” DEDİ AMA… O TREN ÇOKTAN KALKTI

Instagram hesabından “Kısa bir süre önce evliliğimin dışında doğan yeni bir kız çocuğunun babası oldum” yazan Dave Grohl sözlerine “Ona sevgi dolu ve destekleyici bir ebeveyn olmayı planlıyorum. Eşimi ve çocuklarımı seviyorum ve onların güvenini yeniden kazanmak ve beni affetmelerini sağlamak için elimden gelen her şeyi yapıyorum” sözleriyle 21 yıllık eşinden de milyonlarca hayranının önünde özür dilemiş oldu. nlü müzisyenin 21 yıllık evliliği bu haberle sarsıldı... Dave Grohl karısına kendini affettirmek için uğraşacağını söylemişti ancak o tren çoktan kalkmışa benziyor

SKANDAL ORTAYA ÇIKTIKTAN SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ… İHANETE UĞRAYAN EŞİN HALİ PERİŞAN!

Yıldız isim bir yandan evliliğini kurtarmak için uğraşadursun göreceği tepkiler yüzünden konserlerini bile iptal etmeye başladı. Dave Grohl'un kendisini karısına affettirme çabaları ise bir işe yaramayacak gibi görünüyor.

Dave Grohl'un eşi Jordyn Blum, haber duyulduktan sonra ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. Geçtiğimiz gün Los Angeles'ta alışveriş yaparken görüntülenen üç çocuk annesi Blum oldukça sarsılmış bir görüntü çizdi.

Skandal patladığından beri ortalıkta görünmeyen Jordyn Blum ortaya böyle çıktı

Haberin Devamı

Makyaj yapmayan ve saçlarını da gelişigüzel toplayan Jordyn Blum’un deyim yerindeyse yüzünden düşen bin parçaydı ve parmağında alyansı da yoktu.

“KOCASINA ASLA GÜVENMİYOR”

Jordyn Blum’un bu zor zamanları yakın kadın arkadaşlarına içini dökerek ve onlardan destek olarak atlatmaya çalıştığı söyleniyor. Bu arkadaşlar da basına “Onun için zor oldu. Aklı evliliğinde bile değil. Kocasına asla güvenmiyor. Alyansını da takmıyor” şeklinde konuşuyor.

Mutsuzluğu adeta yüzünden okunan Jordyn Blum'un yakın dostlarına yaslanarak toparlanmaya çalıştığı söyleniyor

2003 yılında nikah masasına oturan Dave Grohl Jordyn Blum çiftinin 18 yaşında Violet, 15 yaşında Harper ve 10 yaşındaki Ophelia adında üç kızı var.

Haberin Devamı

ONU “İYİ AİLE BABASI” SANANLAR ASLINDA HEP YANILDI

Uzun süredir eşine bağlı bir erkek ve aile babası olarak tanınan Dave Grohl’un yasak aşkının ortaya çıkmasıyla birlikte aslında geçmişte de benzer sadakatsizliklerde bulunduğu konuşuluyor.

Dave Grohl ünlüler dünyasında her zaman eşine sadık, çocuklarına bağlı bir aile babası rolü oynuyordu

Ünlü müzisyenin eskiden beri başka kadınlara yönelik “çapkın davranışları”, flört girişimleri olmuş hatta daha önce de karısını aldattığı gündeme gelmiş ancak bu iddiaların çabucak üstü kapatılmıştı.

EŞİNİ ZATEN YILLARDIR ÇOK ÜZÜYORDU

Hatta bu kaçamaklardan haberi olan Jordyn Blum’un, kocasının çocuğu ortaya çıkmadan çok daha öncesinden beri “kalbinin hep kırık” olduğu da söyleniyor. Yani aslında Grohl'un evlilik dışı ilişkisinden bir bebeği olmasına ne karısı Jordyn Blum ne de yakın arkadaşları şaşırmıştı.

Dave Grohl'un karısı Jordyn Blum'a yıllardır yaptıklarından sonra umduğu gibi afffedilme şansı pek de yokmuş gibi görünüyor

Haberin Devamı

Ve anlaşılan ünlü müzisyen bu kez sadece af dileyerek kurtulamayacak ve bu evlilik ne yaparsa yapsın kurtulmayacak…