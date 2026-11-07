21 yaşında ama yürüyemiyor, konuşamıyor... Ünlü oyuncunun oğlu tedavisi olmayan hastalığa yakalandı: "Ben evladım için yaşıyorum"

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Bunlar elbette her anne ve babanın dudaklarından dökülebilecek sözler... Ama 21 yaşına geldiği halde yalnız başına yaşayacak durumda olmayan, konuşamayan hatta düzgün hareket bile edemeyen bir evladın ebeveyninden duymak daha anlamlı.

Bu sözler, bir zamanların "kötü çocuğu" Colin Farrell'a ait...

Eski sevgilisi Kim Bordenave ile ilişkisinden dünyaya gelen 21 yaşındaki ilk göz ağrısı James, henüz iki yaşındayken tedavisi olmayan Angelman Syndrome (Melek Adam Sendromu) adlı bir hastalığın teşhisini aldı.

Tedavisi olmayan ve pençesine düşürdüğü kişiyi sürekli olarak başkalarına muhtaç bırakan hastalıkla hayatını sürdüren James Farrell, babasının çektiği bir belgesel için de kamera karşısına geçti.

The Slightest Touch adlı bu belgesel Farrell'ın yakın dostu olan ve kendisi de nadir bir hastalıkla dünyaya gelen Emma Fogarty'nın izini sürüyor.

Epitermolysis bullosa adlı bir genetik hastalıkla mücadele eden Fogarty ve Farrell'ın dostluğunu ekrana taşıyan belgeselin fragmanında James de kendisini bağrına basan babasıyla birlikte görüldü.

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Ünlü oyuncu, oğlu James'in onuruna Colin Farrell Vakfı'nı da kurdu. Kar amacı gütmeyen bu vakfın amacı, yardıma muhtaç olan, bedensel ve zihinsel gelişimleri geride kalan genç yetişkinlerin yararına etkinlik gösteriyor. Onların eğitim ve gelişim programlarından yararlanması için destek oluyor.



HENÜZ İKİ YAŞINDAYKEN TEŞHİS EDİLDİ

Colin Farrell, yıllardır evladı James'in durumu ve onun geleceğiyle ilgili endişeleri hakkında açıklamalar yapıyor.

Oğlu James'in henüz 2 yaşındayken Melek Adam Sendromu teşhisi alması söylediğine göre Farrell'ın da hayatını değiştirdi.

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O zamana kadar çılgın bir hayat süren, kötü alışkanlıkların etkisinde olan Farrell, 27 yaşında baba olmuştu.

O dönemde James'in hastalığından haberdar olmayan Farrell, sonrasında hayatını bir düzene soktu. Bütün kötü alışkanlıklarını bir yana bıraktı, daha düzenli bir hayat sürmeye başladı.



'OĞLUM BANA YAŞAMA ARZUSU VERDİ'

Oğlu James'in kendisine "hayata tutunma ve yaşama arzusu" verdiğini anlattı Colin Farrell.

Bu konuda "Tüm çocuklar ebeveynlerine ya da büyük anne ve büyük babalarına yani kendileriyle ilgilenecek birilerine ihtiyaç duyar. James'in bana öğrettiği şeylerden biri de içimdeki o yaşama arzusunu keşfetmek oldu" dedi.

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Farrell, James'in yanı sıra Alicja Bachleda-Curus'tan dünyaya gelen 17 yaşındaki küçük oğlu Henry'nin kendisini daha iyi bir insan haline getirdiğini de sözlerine ekledi.

Bu konuda da "Sanki ben onları değil de onlar beni yetiştirdi. Kulağa biraz duygusal ya da basmakalıp gelebilir ama bu bir gerçek" diye konuştu.

Diğer yandan kendisine ya da James'in annesi Kim Bordenave 'ye bir şey olması halinde James'e kimin bakacağı konusunda büyük endişe duyuyor Farrell.

Bunun için de oğluna yaşıtlarıyla birlikte olabileceği, ihtiyaç duyduğu yardımı alabileceği bir bakımevi aradıklarını daha önce açıklamıştı.

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Her ne kadar oğlu James hiçbir zaman iyileşip yaşıtları gibi olamayacaksa da Colin Farrell onu "Bir armağan" olarak görüyor.

"Çoğumuzun iki ya da üç yaşına geldiğimizde doğallıkla kazandığımız fiziksel becerilere ulaşmak için çok sıkı çalışıyor" diye anlattı durumu.



İLK ADIMLARINI DÖRT YAŞINDA ATTI

Farrell, bundan yıllar önce oğlu henüz 4 yaşındayken ilk adımlarını attığında kendisinin ve ailenin geri kalanının ne kadar büyük bir mutluluk yaşadığını anlatmıştı.

O dönemde In Touch dergisine röportaj veren Farrell, James'in ilk adımlarına tanık olduğunda gözyaşlarını tutamadığını da saklamamıştı.

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MELEK ADAM SENDROMU NEDİR? Angelman Syndrome (Melek Adam Sendromu) gelişim geriliği, entelektüel yetersizlik, konuşma bozukluğu ya da yokluğu, denge sorunları gibi belirtilerle ortaya çıkan nörolojik bir hastalık. Bu hastalık bebek dünyaya gelir gelmez anlaşılmıyor. Genellikle gelişimdeki gecikmeler 6 ile 12 aylıkken gün yüzüne çıkıyor. En çok görülen belirtisi de bebeğin 24 ile 30'uncu ayları arasında görülüyor.

Farrell'ın oğlu için istediği tek bir şey var bütün dünyadan. Bütün dünyanın ona nazik ve saygılı davranması."